Helgens nye låter: Sigrid slår tilbake og Bo Milli drar på fest

Flere av de nye låtene denne helgen er knyttet til Øya. Både Sigrid og Bo Milli møtte Øya med nytt materiale, men mest imponerende er det nye prosjektet Slowshift i en uka der også Oscar Blesson, Rambow og Monica er ute med fersk musikk.

Sigrid gir ut ny låt i forbindelse med Øya-konserten. (Mode Steinkjer)

Sigrid

«The Hype»

Sigrid avslutter årets Øyafestival på den største scenen lørdag kveld, etter et langt år på turné. Oppladningen til Øya er en ny låt, et oppgjør med en kjæreste som ikke lenger er, men som nå er for evig prentet inn i den overskuelige evigheten gjennom Sigrids såre og harmfulle nidvise. Var hun bare en «hype», et trofé? Hun hamrer inn retorikken i passasjer som «Was I not the girl you signed up for» og «Tell me, did you ever love me (…) Honestly, did I Live up to the hype/’cause you held me, held me like a trophy». Låten i seg selv er selvfølgelig ganske sår, men mest av alt en intens og følesesridd popsang som bygger opp store refrengpartier og stort hitpotensial.

Sigrid: «The Hype»

«The Hype» er det første nye fra Sigrid Solbakk Raabe siden albumet «How To Let Go» kom for et drøy år siden. Da var det tre år siden debutalbumet «Sucker Punch» og et lite hav av tid siden gjennombruddshiten «Don’t Kill My Vibe». Akkurat den sangen er naturlig å nevne i forbindelse med «The Hype», hvor er hun igjen er tilbake i et modus hvor hun tar et oppgjør med noen eller noe som har sviktet henne eller forsøkt å utnytte henne. Sigrid har skrevet låten sammen med walisiske Nick Hahn, som tidligere har skapt hits sammen med Dagny og Rita Ora. Det skal ikke forundre meg om «The Hype» blir mottatt som en kommende hit live også.

Kristoffer Lo med sitt nye prosjekt Slowshift på Øya. Første låt er ute denne helgen. (Mode Steinkjer)

Slowshift

«End Up»

Det er kanskje å ta i å kalle Slowshift en ny supergruppe, men med Kristoffer Lo (Trondheim Jazzorkester, tidligere Highsakite og Pelbo) som primus motor sammen med eks-Motorpsycho-trommis Tomas Järmyr, Brynjar Leifsson (Of Monsters And Men) og TrondheimSolistene, er dette jammen ikke langt unna. Fredagen på årets Øyafestival debuterte de live, og det ble en fascinerende og mektig opplevelse, storslått, intimt og på samme tid sjangerbendende på en medrivende måte mellom jazz, symfonisk rock og utflytende progrock som nikker i retning tidlig Pink Floyd. Samme dag slapp de første låt fra det kommende albumet, og den har i motsetning til det i hovedsak instrumentale livesettet sterkt vokalfølge av gjestende Fay Wildhagen og Kristian Kristensen. De gjestet også konserten på Øya.

Dette er kraftige saker, plantet i jazzen, samtidsmusikken, den mørkere rocken og kunstrocken, og med TrondheimSolistenes solide strykere i fullt breddeformat, 16 i tallet. Melodisk og eksperimenterende kompromissløst er det nok umiskjennelig Kristoffer Lo, men det er det kollektivet løftet her som imponerer, og med nydelige vokalfraseringer fra Wildhagen og Kristensen. Dette sammen med konserten på Øya lover veldig godt med tanke på et helt album.

Oscar Blesson (til høyre) og Rambow setter fokus på kondomer og forelskelse med «Monique». (Martine Louisus)

Oscar Blesson og Rambow

«Monique»

To av norsk hip hops mest spennende profiler slår seg sammen på en låt som mest av alt er en slentrende betraktning over en forelskelse. «Jeg har en liten greie for en ting», rapper han, og foreslår at «tingen» kan kalles Monique, og at «Vi kan gjøre tinga under sheets». Blesson er en av Norges beste i dette faget, på det å levere versene altså, og på norsk er han en helt annen enn han var da han startet opp for et tiår siden. Nå har han slått seg sammen med Rambow og de utfyller hverandre perfekt på en uhøytidelig og småsexy flørtelåt hvor de begge krediteres.

Oscar Blesson og Rambow «Monique»

Rambow ga tidligere i år ut debutalbumet «Mager men metter mager», hvor han satte oppvekststedet Furuset ettertrykkelig på kartet. Blesson albumdebuterte sent hvis man tar fartstiden i betraktning, med «Vi blør i kor». Denne singelen er noe litt fjernt fra det begge egentlig driver med, og er først og fremst ren moro der den bæres oppe av Rambows lekne tilnærmelse til hverdagen og Blessons dype furer av intuitive tanker om livet og Oslo-gatene. Men litt alvor er det også, selv om også det er av det humoristiske – og oppdragende – slaget. Med utgivelsen følger en kampanje rundt kjønnssykdommer og selvsagt spesiallagde kondomer kalt Blessons.





Bo Milli er et solid tilskudd til norsk gitarpop. (Mode Steinkjer)

Bo Milli

«Come After Me»

Utelivet i Bergen har åpenbart krøpet inn under huden på Bo Milli, eller Emilie Østebø som hun heter. Med gitarpop som utgangspunkt er «Come After Me» en slags direkte oppfølger til låten «Making Friends» som kom rett før sommeren, en sang vi her i avisa beskrev som «et gullkorn» om at opplevelsen av å være med venner å byen kryper under huden på deg mens man røyker sigg gatelangs og drar på vorspiel. Med «Come After Me» har hun funnet festen, men er allerede på vei bort selv om den hun nettopp ville møte fortsatt er der. Spørsmålet er, vil vedkommende følge etter? Milli ser seg i hvert fall forhåpningsfullt over skulderen.

Bo Milli: «Come After Me»

Denne er litt drømmende og melankolsk, med en litt mørk gitardreven beat som minner om 80-tallets mer depressive synth- og gitarband. Over dette ligger en vokal og en innlevelse i egen tekst som bryner seg mot det litt eksplosive i produksjonen, signert Odd Martin (Sigrid, Sløtface). Låten er for øvrig skrevet sammen med Henrik Michelsen, og er altså den andre fra en hel EP som kommer og som skal handle om nettopp nattelivet i Bergen.





Monica er klar for et nytt steg i karrieren. (Helle Navratil)

Monica

«23»

Monica er noe sjeldent i norsk pop, med flere ambisiøse prosjekter bak seg og artist-aliaser som Minnie-Oh og Miss Harmonica. Nå har Monica Johansen endelig begynt å synge på norsk, og står muligens foran et nytt karrieregjennombrudd etter de små livate popperlene «Da hele himmelen var en Munch» og «Dit musikken aldri stopper opp». Begge er stopp på veien mot et album som sikkert også vil inneholde den helt nye låten «23». Sammenligningen med svenske favoritter som Håkan Hellström og Veronica Maggio er ikke feilslått, men hun er også i høy grad seg selv og viser i norsk språkdrakt en originalitet som også smitter på melodier, fraseringer og helhetsinntrykket. Sammen med de to første låtene lover dette godt for langspilleren «Alltid litt modig, alltid litt redd» senere i høst, produsert av Tobias Flottorp Heltzer.