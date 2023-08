Det kuwaitiske statlige nyhetsbyrået meldte natt til torsdag at «Barbie», samt filmen «Talk to me», forbys der.

«Barbie» er en parodisk satire om et patriarkisk samfunn. «Talk to me» handler om en vennegjeng som lærer seg å tilkalle ånder.

Kunngjøringen fra Kuwait kom etter at Libanon onsdag forbød «Barbie». Libanons kulturminister Mohammad Mortada forklarte forbudet med at «Barbie» fremmer homofili og transseksualitet og at den er i strid med tro, moral og familieverdier.