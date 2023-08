Sandra Bullocks samboer er død

Randall døde lørdag etter å ha kjempet mot nervesykdommen ALS i tre år, opplyser familien hans overfor magasinet People.

– Bryan valgte tidlig å holde kampen mot ALS privat, og dem blant oss som var glad i ham, gjorde det vinne for å overholde ønsket hans, står det i en uttalelse fra familien ifølge New York Daily News.

Randall var profesjonell fotograf. Han møtte Bullock i 2015 da han var hyret inn på et oppdrag for hennes sønn Louis’ bursdag. Siden holdt han og Bullock forholdet stort sett ute av rampelyset, og de viste seg sjelden fram for kameraene.