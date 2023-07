TMZ skriver at de har fått bekreftet at Hadid ble pågrepet og siktet for besittelse av cannabis og brukerutstyr på Owen Roberts International Airport i George Town 10 juli.

Hun skal ha fløyet til Cayman Islands i et privatfly og ble stoppet i tollen ved ankomst.

Det skal være snakk om små mengder cannabis til eget bruk.

Ifølge kjendisnettstedet ble supermodellen løslatt mot kausjon, og hun fikk senere en bot på rundt 10.000 kroner.

