Streikevarsel! Nå gjelder det å ikke fråtse alt på en gang

Dette er høydepunktene blant seriene som kommer i sommermånedene, nyheter og nye sesonger av kritikerroste og populære serier som har vært ferdig en stund. Flere av dem har allerede begynt å gå på strømmetjenestene, og vil legges ut i en og to episoder om gangen fram mot høsten. Når de neste sesongene av disse seriene vil ankomme, det er et vidåpent spørsmål nå som 160.000 skuespillere i den amerikanske film- og TV-bransjen har slått følge med manusforfatterne og gått ut i streik. Dermed er hele den amerikanske bransjen lammet, på ubestemt tid, og denne streiken sies å bli langvarig. Så nå gjelder det å fråtse favorittserien med måte, så den varer litt lenger. Det kan gå sommer og vinter før nye sesonger av amerikanske favoritter blir produsert.

Ny sesong av «The Bear»

Sesong to av chef-dramaet «The Bear» er her, under ett år siden serien skapte furore. Jeremy Allen White har hovedrollen som den alltid pressa Carmen «Carmy» Berzatto. Ayo Edebiri spiller kollega Sydney Adamu. (Chuck Hodes)

Den kanskje mest kritikerroste serien fra fjoråret er tilbake på rekordtid, og kokkekampen i Chicago er på ingen måte for chef Camry som prøver å holde den slitne høl-i-veggen-restauranten sin gående. Strevet hans handler like mye om indre strid som det å holde fetteren, krevende medarbeidere og kreditorer på avstand, og jo muttere Camry blir, jo mer fascinerende blir denne overraskelsen som først kom i fjor høst. Sesong to begynner på Disney+ den 2. august. Her har «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White) hentet inn en ny baker også, spilt av engelske Will Poulter.

Kidnappingsdramaet «Full Circle» på HBO Max

Ekteparet Sam (Claire Danes) og Derek Brown (Timothy Olyphant) , og onkel og chef-kjendis Jeff (Dennis Quaid), opplever deres verste mareritt når tenåringen i familien blir kidnappet. (HBO)

Steven Soderbergh fortsetter å lage drama selv om han angivelig trakk seg tilbake for flere år siden. «Full Circle» er en tett sammenvevet historie om en kidnapping som slår feil og hvilke konsekvenser det får for de involverte. Claire Danes, Timothy Olyphant og Dennis Quaid er overklassemenneskene som må takle at tenåringen i familien blir kidnappet, og de som står bak er en guyansk-amerikansk bandeleder av en dame (C.C.H. Pounder) som er ute etter blodhevn.

[ Disse seriene bør du få med deg ]

Historien er gjennomført filmet i en dus og lummer belysning, og involverer også en tverr og lite sympatisk etterforsker (Zazie Beetz) fra det amerikanske postvesenet, som ramler inn i kidnappingssaken når hun prøver å løse en annen sak som involverer guyanske unggutter.

Harmony, en amibiøs etterforsker i det amerikanske postvesenet og alltid i irritabelt, dårlig humør - Zazie Beetz («Atlanta», «Deadpool 2»), roter seg inn i kidnappingsdramaet som har gått på tverke i denne thrilleren fra Steven Soderbergh. (HBO Max)

Her er det mye knugende og dårlig stemning, gode skuespillerprestasjoner fra mange kjente aktører, og en historie som krever at du legger vekk mobilen – samme tech-dings som Steven Soderbergh visstnok har brukt til å filme diverse prosjekter de siste åra. Serien kom på HBO Max den 13. juli, og med to og to episoder ute om gangen er hele serien ute før juli-sommeren er over.

I en helt annen galakse!

Mange sci fi-nerder gledet seg til «Foundation «s premiere i 2021, David S. Goyers TV-serie basert på Isaac Asimovs sjanger-definerende science fiction-historier. Den viste seg å være en visuelt imponerende, og fullstendig skuffende opplevelse, pompøs, livløs og lite tilgjengelig historie hvor mye handlet om å vise hvor ufattelig episk denne historien skulle være – og hvor dyre kulisser de hadde fått laget til den.

[ NRK lager dramaserie om Benjamin Hermansen og Holmlia ]

De første episodene er drepende kjedelig, men de som holder ut litt til siste akt får se tilløp til spennende hendelser. Mottakelsen av serien var likevel så laber at det overrasket da Apple fornyet en så dyr produksjon, men sesong to viser hvorfor. For fortsettelsen bretter ut en heftig og underholdende historie, med klassiske sci fi-innslag som forteller hvorfor Asimovs bøker inspirerte George Lucas til å lage «Star Wars».

«Foundation»: Den umake trioen Salvor Hardin, Hari Seldon og Gaal Dornick i romskipet på vei i en galakse langt langt unna. De spilles av Leah Harvey, Jared Harris og Lou Llobell i serien som inkluderer en klonet, gal keiser, tidsreiser og kamper for livet på mange planeter. (Apple TV+)

«Foundation» foregår på flere planeter, i flere tidsperioder og flere dimensjoner. Her en allmektig tyrann som hersker over et gigantisk univers av planeter, og som har klonet seg selv i utallige generasjoner og nå kaller seg broder Day. Han blir skremt av matte-professor Hari Seldon (Jared Harris), en respektert akademiker som spår broder Days imperiums fall – regnet ut via psykohistorikk og naturregelen om at alle sivilisasjoner en gang vil bryte sammen. Det uunngåelige kan hjelpes ved at keiseren starter arbeidet med «The Foundation», innsamling av all viten og ressurser, så oppbyggingen av dette galaktiske samfunn vil kunne bygges opp igjen på 1.000 år. Alternativet er at det vil ta 30.000 år. Broder Day setter så lite pris på spådommen at han dømmer professoren til døden i stedet.

Eneveldig keiser i dette veldige imperiet - Broder Day (Lee Pace) er mindre parodisk og Lyn Gordon-aktig verdenshersker, og mer av en tyrann med menneskelige svakheter i sesong to av «Foundation». Her i selskap med sin unge klonete versjon av seg selv til venstre, Broder Dawn. (Cassian Bilton). (Apple TV+)

På en annen planet og i en annen tid har et mystisk byggverk dukket opp, som ingen klarer å nærme seg uten å falle om. Her er en ung jente og matematisk geni som blir sendt til professorens akademi, og som blir sentral i handlingen i sesong to.

[ Vi har anmeldt alle «Mission Impossible»-filmene ]

I sommerens fortsettelse brukes det ikke tid på etablering av univers og matematisk teori, her blir det kamp for livet på planeter og i verdensrommet, motstandsbevegelser, en skremmende robot og en keiser som viser seg så menneskelig at han faller for fristelsen til å forplante seg på naturlig vis framfor å drive med all denne kloningen av seg selv. «Foundation» er dermed blitt mye morsommere sci fi, og så bra at man må håpe at Apple kaster en ny fantasillion etter «Foundation»-skaperne og vi får en sesong 3. Dato for sesong 2-premiere: 14. juli.

Ny CIA-thriller fra «Yellowstone «skaper Taylor Sheridan

Lioness Ny agent-serie på SkyShowtime fra «Yellowstone»-skaper Taylor Sheridan er på nett i sommer: Nicole Kidman og Zoe Saldana har to av de sentrale rollene i serien. (Luke Varley/Paramount+/Luke Varley/Paramount+)

Nicole Kidman har gjort som stadig flere Hollywood-stjerner har gjort det siste året, og blitt med på i en TV-serie skapt av amerikansk underholdnings nye gullgutt – «Yellowstone»-skaper Taylor Sheridan. Han har vakt oppsikt ved å uttale i et Hollywood Reporter-intervju at han ikke trenger manusforfattere til sine serier, for han skriver alt selv. For hvordan kan en gjeng storby-akademikere vite hvordan man beskriver ranch-liv i Montana og Texas. Grunnlaget for troverdig drama er det selvopplevde, har Sheridan konstatert i Hollywood Reporter, så spørsmålet må være om CIA-agenter har vært med å skrive denne nye serien hans - som Sheridan riktignok tok over ut i prosessen.

[ Se en bra serie på NRK TV ]

Thrilleren om en CIA-agents jakt på en terrororganisasjon har en solid liste skuespillere: Nicole Kidman, Zoe Saldana, Morgan Freeman og Michael Kelly, hvor flere ble med først etter Sheridan tok over ansvaret for serien. Hvorvidt Taylor Sheridan har like god kontroll på thriller-genren som han har på neo-western, får vi se når serien har premiere på strømmeren SkyShowtime den 23. juli.

Ny fantasy-humor fra Neil Gaiman-land

Good Omens Season 2 De har blitt et morsomt radarpar siden sesong en av «Good Omens» hadde premiere 2020. Nå er David Tennant og Michael Sheen tilbake i rollen som demon og engel forvist til et liv blant menneskene. (Amazon Prime Video/Mark Mainz/Prime Video)

Det må være et godt tegn at demonen og engelen spilt av David Tennant og Michael Sheen er tilbake, i en ny historie dels basert og nyskrevet av Neil Gaiman og Terry Pratchett. Det er tre år siden første sesong av den morsomme fantasyserien hvor de to mytologiske typene er forvist til et liv på jorda i all evighet, og prøver å gjøre det beste ut av det.

[ NRK har fått «Kampen for tilværelsen» på nett igjen ]

I løpet av pandemien har Tennant og Sheen moret seg mye med egne zoom-sketsjer og vist at de har god kjemi, og som kommer «Good Omens» til gode. Sesong to byr på tilbakeblikk med demonen og engelens liv på jorda gjennom alle tider, og en ny utfordring der de må redde jorda fra en annen mektig skapning. I sesong en hadde de som kjent et svare strev med å redde menneskeheten fra antikrists komme.

Reservat-kidsa takker for seg

Ungdommene i «Reservation Dogs» har kanskje ikke gitt opp planen om å komme seg ut av reservatet og starte nye og bedre liv i California, men de står fortsatt fast hjemme i reservatet i Oklahoma. Det var drømmen om California som var årsaken til de mer eller mindre vellykka tyveritoktene de holdt på med i første sesong, møtt med tålmodig holdning av reservatsheriffen og de voksne i distriktet.

Tredje og siste sesong av briljante «Reservation Dogs» ankommer Disney+ i løpet av sommeren: Med Lane Factor i rollen som Cheese, D’Pharaoh Woo-A-Tai i den sentrale rollen som Bear og Paulina Alexis som Willie Jack. (Disney+)

Dette er den banebrytende serien om amerikanske urfolk hvor serieskaper, regissør og skuespillere er amerikanske urfolk, delen av USAs befolkning som har vært så usynlig i amerikansk populærkultur at serien skaper historie for hver episode. Som den veldig morsomme i sesong to, der fire urfolks-damer spiller hovedrollen – og bare de – for første gang. Da er forresten damene på konferanse, med store forventninger om å få seg noe alle damene etter dagens program. Det går så som så, men morsomt er det.

[ Lillehammer-drapet blir norsk-israelsk dramaserie ]

I sesong tre bor Bear, Cheese og de andre i gjengen fortsatt i reservatet sør i Oklahoma, litt eldre og allerede flere skuffelser rikere. Dette er siste sesong av den Golden Globe-nominerte komiserien hvor alvor og mye historie ligger bak komedien, men som aldri bærer preg av å være politisk eller moralsk historietime. Serien er formidla med den tørre galgenhumoren og selvironien som serieskaper Sterlin Harjo sier er årsaken til at folket hans har overlevd de hvites folkemord og undertrykking i hundreår.

Sesong tre starter opp på Hulu i USA 2. august, og kommer forhåpentligvis på Disney+ ikke lenge etterpå.

Amatørdetektivene er tilbake i «Only Murders In The Building»

Trioen av håpløse og ambisiøse amatørdetektiver - Selena Gomez, Martin Short og Steve Martin - er tilbake i en tredje sesong av den prisbelønte komidramakrim-serien «Only Murders In The Buliding» i august. ( Craig Blankenhorn/ HULU)

En av de 2020-tallets beste TV-serier tilbake med tredje sesong, denne gang med fint selskap av Meryl Streep og Paul Rudd muligens i rollene som seg selv. Det er blitt en gimmick ved serien, at kjente skuespillere er med som skrudde versjoner av sine kjente jeg, men det er komedien besørget av Steve Martin, Selena Gomez og Martin Short som gjør denne krimdramakomedien er en konstant underholdende opplevelse.

[ Fra popcorn til ostepop-film. Nå lager Hollywood filmer om leker og snop ]

Den er en anelse bransjesatire også, samtidig som serien klarer å være litt rørende som skildring av hva ensomheten gjør med folk i storbysamfunnet. Dette er med på å gjøre serien til Steve Martins beste arbeid på cirka 40 år, og forhåpentligvis fortsetter amatørdetektivene i den luksuriøse bygningen på Manhattan å rote seg inn i drapsmysterier i sesong tre også, som begynner på Disney+ den 8. august.

Ny «Star Wars»-action med «Ahsoka»

AHSOKA En ny ensom Jedi suser gjennom verdensrommet i «Ahsoka», med Rosario Dawson i hovedrollen. Serien byr også på Hayden Christensen i rollen som Darth Vader. (Suzanne Tenner/Suzanne Tenner / Lucasfilm Ltd.)

Disney og Lucasfilm fortsetter å pumpe ut Star Wars-serier mens det forberedes enda en ny Star Wars-trilogi – enda et ambisiøst filmprosjekt som er rammet av Hollywood-streik. Sommerens stjernekrig-eventyr handler om en bifigur som har gjestet mange andre historier, nå hovedperson i en serie som forhåpentligvis blir mer som «Andor» enn de andre livløse og retningsløse seriene som har kommet fra denne galaksen det siste året.

[ Sjekk vår liste over de beste seriene på HBO Max ]

Ahsoka Tano er en jedi som har overlevd det meste, en tøffing med lyssabel – som sett i «The Mandalorian» og «The Book of Boba Fett» – og som er ute og jakter på republikkens generaladmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) og en gammel venn. Historien skal også by på et nytt gjensyn Darth Vader», all den tid Hayden Christensen også står på rollelista.

Forventningene til serien har mye med hovedrolleinnehaver Rosario Dawson å gjøre, for hun er som kjent knallgod i alt hun er med på. Serien starter med to episoder på Disney+ den 23. august.





Siste oppdrag for Jack Ryan

John Krasinski er tilbake for siste gang i rollen som handlekraftig CIA-byråkrat Jack Ryan i sommer, her i selskap med, Michael Kelly (også med i sommerens «Special Ops: Lioness» og Wendell Pierce, for evig og alltid kjent som han kule kollegaen til McNulty i «The Wire»). (Jonny Cournoyer/Jonny Cournoyer/Prime Video)

Det ble ikke noe gjensyn med privatetterforsker Bosch eller action-fest med Jack Reacher på Amazon Prime Video i sommer, så den siste sesongen med Tom Clancys CIA-agent Jack Ryan får fungere som en slags erstatning. Denne Amazon-satsingen med John Krasinski i hovedrollen har vært en agentserie helt etter boka – i mer enn en betydning, men den er vellaget og underholdende når dramaet tilspisser seg.

[ Se vår liste over de beste TV-seriene på Disney+ ]

I denne siste utgaven av serien vi får se er Jack Ryan blitt visedirektør i CIA, og det første han gjør er å stoppe en rekke mulig ulovlige operasjoner som forgjengeren hans var involvert i, noe som setter en rekke hemmelige agenters liv i fare i Mexico og Myanmar. Dermed må Jobben Jack Ryan og kollega James Greer (Wendell Pierce) ut på oppdrag, med flere narkokarteller på nakken. Serien som hadde premiere på Amazon Prime Video 30. juni er sommervennlig spenningsbasert underholdning, omtrent som en lettlest flyplassroman man leser uten å forvente annet enn å bli underholdt uten å bli veldig overrasket underveis.

[ Vi har lista over de beste seriene på Netflix ]