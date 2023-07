Ny bok hevder å avsløre identiteten til «Jack the Ripper»

Minst seks kvinner skal ha blitt drept av den ukjente mannen i London i 1888, og identiteten til den notoriske seriemorderen har forblitt en gåte.

Men nå hevder Sarah Bax Horton, tippoldebarnet til en politibetjent i London som etterforsket drapene, å ha løst det over hundre år gamle mysteriumet.

I boka «One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper», som kommer ut i august, utpeker Bax Horton en lokal sigarmaker ved navn Hyam Hyams som den mest sannsynlige gjerningsmannen, skriver Sunday Telegraph. Bax Horton hevder blant annet at beskrivelser av Hyams ligner på beskrivelser av en mistenkt sett med flere av ofrene.

«Jack the Ripper»-ekspert Paul Begg kaller boka «en grundig og velskrevet undersøkelse av en mulig mistenkt.»