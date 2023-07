Amerikansk superstjerne på sparkesykkel stengte tunnel i Oslo

Det melder Dagbladet , som var først med å omtale saken.

Klokken 23.23 mandag kveld meldte politiet at fire personer på sparkesykkel hadde forvillet seg inn i Festningstunnelen.

– De har brukt store deler av veibanen, så veitrafikksentralen har stengt østgående løp fram til vi får transportert dem ut, skrev politiet.

En av de fire viste seg å være den amerikanske rapperen Lil Nas X, som er i Norge i anledning Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, der han skal opptre onsdag.

– På vei til å bli fengslet i Norge, skriver Lil Nas X på Instagram , der han har publisert flere bilder av seg selv sammen med politiet både inni og utenfor tunnelen.

24-åringen fra Georgia i USA ble ikke fengslet, men slapp unna med tilsnakk etter å ha lagt seg flat, melder politiet i Oslo.

Tunnelen ble gjenåpnet klokken 23. 30.

– Turistene hadde fulgt GPS. De la seg flate. Vi har eskortert dem ut, meldte operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt kort etter.

Han forteller at til Dagbladet at de prøvde å komme seg ut selv, men at de ikke klarte det.

– Da sendte vi to politipatruljer, fikk geleidet de ut og opp på kaia ved Havnelageret, sier Pedersen.

Lil Nas X toppet listene i en rekke land med debutsingelen «Old Town Road» i 2019, der han på en av versjonene hadde med seg countryartisten Billy Ray Cyrus.

Artisten Lil Nas X poserer med norsk politi. (Skjermdump / Instagram)

