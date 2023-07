Over en halv million så første etappe av NRKs «Sykkelsommer»

En fjerdedel av alle som hadde på fjernsynet på dagtid i forrige uke fulgte Else Kåss Furuseth mens hun tråkket og skravla seg gjennom 16 mil på landevei nedover Helgelandskysten i full sommerprakt. De fem dagsendingene i første uka av «Sykkelsommer» hadde 42.000 seere i snitt, eller en markedsandel på 25,3 prosent – altså andelen av alle som så fjernsyn mens «Sykkelsommer» pågikk.

Sendingene på kvelden ledet av Silje Nordnes og Kirsti Falch-Nilsen ble sett av 210.000 i snitt og hadde en markedsandel på 45,4 prosent fra onsdag til søndag. Disse sendingene var nesten 400.000 seere innom disse julikveldene, der programlederne intervjuer lokale folk fra stedene der turene går innom i årets store sakte-TV-satsing fra NRK.

«Sykkelsommer»s primus motor og sakte-TV-general Thomas Hellum i NRK Vestland sier seg fornøyd med seerinteressen så langt.

NRKs egenutvkiklete regi-sykkel har vært på Helgelandskysten. Onsdag begynner turen gjennom Møre og Romsdal. Her med teknisk altmuligmann Sindre Skrede på pedalene og regi-ansvarlig Jon Ståle Carlsen baki med kontroll på rundt 13 kameraer. Sykkelen veier 160 kg. (NRK)

– Tallene for markedsandel er på høyde med flere av de tidligere sakte-TV-produksjonene våre, og vel så det. Oppslutningen er vel som forventet. Den blir veldig væravhengig på sommertid, og med godværsdager i Sør-Norge slår det kraftig ut på seertallene.

– Sånn er det jo på sommeren, sier Hellum, som selv er med i sykkelteamet som lager TV-sendingen på landevei og sykkelvei i disse ukene – etter tre års venting. Når Dagsavisen ringer har NRK-teamet satt kursen mot Kristiansund for denne ukas etapper i Møre og Romsdal.

På to hjul i Sommer-Norge

Etter å ha laget sakte-TV med tog, bil og båt har NRKs minutt-for-minutt-spesialister i NRK Vestlandet endelig fått realisert sykkelprosjektet som ble stoppet av pandemien sommeren 2020. Programmet kombinerer dagsendinger der et helt NRK-team med programleder i spissen sykler seg gjennom tre deler av landet, med noen timers direktesending på to hjul på dagtid og show på kvelden.

Den første uka har inkludert to punkteringer, en tidlig, men udramatisk programledervelt, verdensmesterskap i tørrfisk-kasting, viking-angrep og mange vaffelserveringer langs veien. Flere ordførere har allerede vært på pletten og ønsket NRK velkommen.

– Det høres veldig klisjéaktig ut, men disse prosjektene dreier seg om mer enn klikk og seertall. De handler så til de grader om tilstedeværelse og engasjement, som er en viktig sideeffekt av sommersendingene våre. Helgeland har jo stått på hodet, sier Hellum.

– Her har folk jobbet på dugnad i ukevis for å gjøre det pent og fint, arrangerer bygdefester. De møter opp langs veien, har kjørt fram traktorene sin pynta med flagg, stoppet oss med vafler og saft. På Løkta hadde de strødd kraftfor langs veien, så alle kyrne skulle komme bort og hilse på når vi sykla forbi. Den lokal tilstedeværelsen som disse programmene gir, tror jeg er viktig for NRK på lang sikt.

Skaper lokalt liv og røre

– Da vi hadde campingsendinger sommeren 2019 var det uten minutt-for-minutt på dagtid, og med det forsvant den event-følelsen disse programmene skaper. Det reduserte det avtrykket som produksjonene setter lokalt og regionalt. På denne turen har folk har kommet og takket for at vi ikke bare besøker de store stedene der alle bor. På Dønna hvor det bor 110 mennesker, der lagde vi over en times god lørdagsunderholdning med bare lokale gjester. sier Hellum.

Onsdag skal NRKs sykkelteam være klar igjen, med Andreas Wahl på programledersykkelen. Første dag går turen ned Atlanterhavsveien, på en fem dagers tur over 26,5 mil. Neste onsdag tar Hans Solbakken over ledertrøya, for å sykle nær 25 mil gjennom Innlandet.

Atlanterhavsveien første etappe

– Vi begynner fra Bremnes på onsdag, rett sør for tunnelen ved Kristiansund, før vi sykler inn til indre Sunnmøre. Her kommer nok Andreas Wahl til å selv sykle med sofa-sykkelen og intervjue gjester underveis. Det ser ut som vi får litt mer varierende vær, men det er bare å ta fram regntrekkene og være beredt. Jeg er sikker på at det kommer til å bli en fin tur der også. Vi er veldig godt rigget for å sykle langs veien, sier sykkelentusiast Hellum.

Hans Solbakken er syklende reporter i siste uka av «Sykkelsommer», juli 2023. Da går turen på forskjellige dagsetapper gjennom Innlandet. (Ole Kaland/Ole Kaland, NRK)

Programlederne i kveldsprogrammet i Møre og Romsdal er Yasin Andersen og Julie Strømsvåg. I siste uke av «Sykkelsommer» er programlederne Amir Horori og Nadia Hasnaoui klare for kveldssendingene fra Innlandet

