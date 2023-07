Skrekk uten grøss

---

3

FILM

Regi: Patrick Wilson

«Insidious: The Red Door»

USA – 2023

---

«Insidious»-serien har bygget opp en innfløkt mytologi som sirkler rundt sultne spøkelser, demonbesettelser, astralprojeksjon og «The Further» - en slags skjærsild full av iltre åndevesener, plagede sjeler og slemme demoner. Særlig en har utmerket seg der: en Darth Maul-cosplayer med skarpe negler og sans for marionettdukker, kalt «The Lipstick-Face Demon», som skjuler seg bak en blodrød dør. Dette femte kapittelet i grøssersagaen fortsetter historien om den hjemsøkte Lambert-familien, etter to høvelig frittstående avstikkere som hoppet tilbake i tid og utforsket forhistorien til spøkelsesjegeren Elise Rainier (Lin Shaye).

At hun døde allerede i første film antyder at kronologen i denne serien er skrekkelig kronglete, så det er sikkert på tide med et kjapt oppfriskningskurs. Vel, dette skjedde: i første «Insidious» (2010) fikk Lambert-familien uønsket besøk av en samling onde ånder etter at sønnen Dalton havnet i kunstig kona. I oppfølgeren «Insidious: Chapter 2» (2013) gjorde pappa Josh (Patrick Wilson) et helhjertet forsøk på å kakke i hjel familien med en hammer, etter å ha blitt besatt av en heks som egentlig var spøkelset til en transperson-seriemorder. Fort gjort. Løsningen på disse brysomme problemene var å hypnotisere Josh og sønnen Dalton til å glemme hele greia, sånn at de kan leve livene sine i lykkelig uvitenhet om ondskapen som omgir dem. «Insidious: The Red Door» tar opp tråden ni år senere, og avslører at den slagplanen var sånn passelig vellykket.

Familiefilm eller skrekkfilm? «Insidious: The Red Door» kunne vært mer skremmende. (SF Studios)

Hypnose-terapien har gjort pappa Josh skikkelig tåkete i skolten; han sliter med hukommelsen og har en uhåndgripelig fornemmelse av at noe har gått i vranglås. Kona Renai (Rose Byrne) fikk nok, tok med seg de tre ungene og takket for seg, og fraskilte Josh har akkurat begravet mamma Lorraine (tidligere spilt av Barbara Hershey). Den eldste sønnen Dalton (fortsatt spilt av Ty Simpkins) har blitt en innesluttet tenåring som klandrer pappa for skilsmissen, og selv sliter med en følelse av at noe er fryktelig galt. I et forsøk på å reparere forhold til Dalton tilbyr Josh seg å kjøre sønnen til college, der han skal starte kunststudier. Dalton har blitt en begavet tegner, og ser ut til å ha tilbrakt mesteparten av oppveksten med å frenetisk skrible kullstift-illustrasjoner av de uhyggelige udyrene han var vitne til i «The Further».

På skolen ender Dalton opp med en kvinnelig romkompis; den eksentriske kinaputten Chris (Sinclair Daniel), som gjør et helhjertet forsøk på å muntre opp dette deppehodet. Hun plasserer samtidig seg selv i betydelig fare, mens Dalton begynner å eksperimentere med «ut av kroppen»-turer, og vekker oppmerksomheten til demonisk utyske som lurker i skjærsilden. Etter en oppvaskkrangel med sønnen innser Josh at han må søke hjelp, og prøver å finne ut hva som er galt i topplokket. Noe som blant annet leder til en klaustrofobisk hjerneskanning med snarvisitt av en forvridd demon, og overnaturlige hint som leder ham på sporet av en schizofren far som begikk selvmord da Josh var en guttunge.

I mellomtiden blir Daltons underbevissthet ristet løs av en alternativ kunstlærer, som gjør ham til et mål for overnaturlige hendelser. Noe som inkluderer nærkontakt med spøkelset til en student som prosjektilspyr alkoholmarinert ektoplasma i fjeset hans. Dalton begynner dessuten å male kunstverk av en rød dør i sitt eget blod, og det er bare et tidsspørsmål før far og sønn ender tilbake i «The Further» for å konfrontere spøkelser fra fortiden.

Sinclair Daniel i «Insidious: The Red Door». (SF Studios)

Denne serien ble opprinnelig skapt av James Wan, som markerte seg som litt av en skrekkmester med «Saw»-, «The Conjuring» og «Insidious»-filmene, før han bevegde seg videre til blockbusters som «Fast & Furious 7» og «Aquaman». Regissørene som har tatt over «Insidious»-oppfølgerne har ikke vært i besittelse av den samme spisskompetansen når det gjelder å mane opp uhyggelig stemning. Denne gangen er regien overlatt til hovedrolleinnehaver Patrick Wilson, som før dette kun har regissert en skoleteateroppsetning av «The Full Monty». Å tilby Wilson muligheten til å regidebutere var muligens eneste måten produsentene klarte å lokke ham tilbake til denne grøsserserien, men han er slett ikke uten talent som filmskaper. Wilson har i intervjuer fortalt at han egentlig ikke er noen skrekkfilmfan, og det merkes i «The Red Door».

Han skygger stort sett unna lettvinte «jump scares», og virker lite opptatt av å virkelig skremme oss – men orkestrerer noen effektive sekvenser, inklusive et snedig øyeblikk som tar i bruk en minnelek med uventet utfall. Skuespilleren virker langt mer komfortabel med mellommenneskelig drama enn å orkestrere snikende uhygge, noe som gir denne filmen en ganske annen atmosfære enn de tidligere kapitlene i serien. Ikke i seg selv noe udelt negativt, men det er vanskelig å påstå at dette er særlig skremmende. Jeg så denne filmen mutters alene i en tom kinosal, og det eneste øyeblikket som var i nærheten av skummelt var da hele filmen frøs på grunn av teknisk feil i en av skrekkscenene – og jeg måtte snuble rundt i mørket på jakt etter utgangen før filmen plutselig fortsatte med en skrik.

Ty Simpkins i sommerskrekken «Insidious: The Red Door». (SF Studios)

Sånn ellers er «The Red Door» en bedre film enn de to forgjengerne, men man får følelsen av at Patrick Wilson har større ambisjoner enn han tillates å utfolde innenfor rammene av en såpass generisk PG13-grøsser. Så det kan bli interessant å se hva han finner på etter dette. Forsøkene på å lirke inn gjestespill fra filmseriens fortid er ikke udelt vellykket, og i likhet med flere av de tidligere «Insidious»-kapitlene begynner ting å rase sammen mot slutten. «The Red Door» gir historien om Lambert-familien en definitiv, antiklimatisk avslutning - men serien fortsetter med den frittstående avleggeren «Thread: An Insidious Tale», som muligens kan bli forsinket av manusforfatter-streiken i USA.

