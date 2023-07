Lager TV-serie av svenskenes ubåtdrama

Han skal spille sSveriges statsminister Thorbjörn Fälldin i «Whiskey On The Rocks», serien om en av den kalde krigens mest oppsiktsvekkende og omtalte hendelser. Høsten 1981 gikk en sovjetisk ubåt på grunn på svensk territorium, i nærheten av den svenske marinens hovedbase i Karlskrona.

Historie En tidlig oktobermorgen i 1981 kom to fiskere over en sovjetisk ubåt som satt fast på et skjær i svensk farvann. Det ble starten på et internasjonalt kalde krigen-drama hvor det nøytrale Sverige måtte manøvrere mellom supermaktene USA og Sovjetunionen. Og markere seg overfor den mektige naboen i øst. (Pressens Bild/NTB)

En russisk ubåt avslørt langt inne i den svenske skjærgården vakte enorm oppsikt i en verden preget av den kalde krigen.

Mens verdenspressen sirklet over ubåt 137 på skjæret utenfor Blekinge måtte statsminister Fälldin – kjent som en sindig piperøykende centerpartiet-politiker - og det nøytrale Sverige, takle en storpolitisk hendelse med harde øst og vest-fronter og to atom-supermakter involvert.

Ubåten som sto landfast bekreftet svenskenes tidligere påstander om at de fremmede ubåtene som svensk marine observerte i eget farvann kom fra den mektige naboen i øst.

Oppdaget av fiskere

Det var derimot ikke de svenske militære som oppdaget den 76 meter lange ubåten som sto fast på skjæret utenfor Blekinge. Svensk marine fikk beskjed på telefon fra to fiskere som kom over ubåten mens de var ute på morgenen 28. oktober.

Det ble starten på et internasjonalt drama, som endte med at svenskene eskorterte ubåten ut av svensk farvann den 7. november, en uke etter at Sovjetunionen hadde gitt Sverige en offisiell beklagelse. Da hadde ubåten vært under streng bevoktning av den svenske marinen, mens Sovjetunionen hadde plassert flere av sine marinefartøy like utenfor svenskenes sjøgrenser.

En Wiskey-ubåt på skjæret

Tittelen på den nye serien spiller på at den landfaste ubåten tilhørte den såkalte Whiskey-klassen.

– Det er utrolig spennende å spille i en serie som tar for seg en av de historiske hendelsene der uskyldige Sverige våkner til en ny virkelighet, som nesten overgår det som er mulig å dikte opp, sier Rolf Lassgård i pressemeldingen fra Disney+.

Thorbjörn Fälldin var statsministeren som fikk en sovjetrussisk ubåt og en internasjonal høydramatisk sak i fanget i 1981. Her i et portrettbilde i 1995. (Pressens Bild/NTB)

– Jeg ser fram med hengivenhet til å få gestalte Thorbjörn Fälldin, en leder som ikke bare var politiker, men som også var fast forankret i en virkelighet utenfor regjeringsbygget. Noe jeg tror hadde stor betydning når denne historien utspant seg, sier Lassgård om hans kommende rolle ifølge Aftonbladet.

Å se grenser under vann

Dramatikken i Sverige er allerede udødeliggjort av Harald Heide-Steen og Totto Osvold i den klassiske NRK-sketsjen. der Heide-Steen spiller en blid russisk ubåtkaptein som bagatelliserer hendelsen, snakker tullerussisk, forteller at hans ubåt bare har vært på fisketur og påpeker at de «kan ikke se den grense under vann».

Hvem som spiller russisk ubåtkaptein i den nye svenske serien er ikke kjent, men dramatikken knyttet til den internasjonale høyspente og lett absurde hendelsen fra høsten 1981 skal gjenfortelles som politisk satire i seks episoder. TV-serien er en samproduksjon mellom Sveriges Television, Disney+ i Norden og Skyverse.

Satirisk dramakomedie

Disney+ understreker også at dette blir en alternativ gjenfortelling, en politisk og satirisk dramakomedie først i pennen av blant andre Jonas Jonasson – den svenske forfatteren som har hatt internasjonal suksess med «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant». Regissør er svenske Björn Stein, som blant annet har laget TV-seriene «Broen» og «Midnattssol» tidligere.

Ubåt-seriens regissør Björn Stein har tidligere vært med på lage krimserien «Broen», der Sofia Helin spilte Saga Norén. (Jens Juncker-Jensen/Jens Juncker-Jensen © Filmlance/Nimbus )





Juleserie på SVT i 2024

«Whiskey On The Rocks» skal spilles inn i Sverige og Litauen høsten 2023. og skal ha får premiere på SVT i Sverige i desember 2024. Premieredato på Disney+ vil annonseres seinere.

