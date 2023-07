Men «Babylon Berlin» var ikke slutt!

Tre år etter at NRK viste nye episoder av den tyske krimserien om 1920-tallets Berlin er det endelig klart for fjerde og foreløpig siste kapittel i den største tyske TV-suksessen siden «Derrick» og «Heime i Schabbach» gikk.

«Babylon Berlin» ble en TV-hit da den hadde premiere på NRK i 2018. Serien handler om politimannen Gereon Rath, som sakte, men sikkert har klart å legge de verste traumene fra 1. verdenskrig bak seg mens han har vært politimann i Berlin. Med seg har han den uredde og snarrådige Charlotte Ritter, som har kjempet seg opp fra den største fattigdom i den tyske byen, til å bli en respektert detektiv – selv blant politikonstablene med lang fartstid og de største hvalrossbartene på politihuset.

Politiinspektør Gereon Rath (Volker Bruch) kom på sporet av en voksende høyreekstrem bevegelse i sesong tre av «Babylon Berlin». De fortsetter frammarsjen i sesong fire av serien, som pågår i 1930. (Sky Atlantic/SKY/ARD/NRK)

Men først og fremst er «Babylon Berlin» en lekkert laget, fengende, mørk og spennende krim og et lettfordøyd periodedrama med episk historisk tilsnitt. en stor og tidvis visuelt blendende dramasatsing laget av film- og TV-skaper Tom Tykwer.

Serien er basert på krimromanene til Volker Kutscher, og er dramatisert som dystre tyske noir-historier i et Berlin med stor fattigdom, dekadent og utsvevende natteliv, enorme klasseskiller, stor kriminalitet og et nådeløst brutalt politi. Og i bakgrunnen lurer militante strømninger og fascister, som møtes til selskaper hos den prøyssiske overklasse som på ingen ønsker arbeiderkamp og likhetskrav som den nye tid bringer med seg.

Mørk mellomkrigstid

Fram til sesong fire har serien også skildret den stadig mer utbredte fascismen og nasjonalismen i den politisk urolige tyske storbyen. I det avsluttende kapitlet om Gereon og Charlotte er vi inne i 1930-tallet, da nasjonalsosialistene er i full fart på vei mot makten i det tyske riket.

Det blir mer av utsvevende natteliv i sesong fire av «Babylon Berlin», som kommer på NRK i høst. Her har karakterene Alfred Nyssen (Lars Eidinger) og Helga Rath (Hannah Herzsprung) funnet sammen. (NRK)

Visuelt sett har «Babylon Berlin» stått fram som et eget visuelt mesterstykke, preget av at dette var den mest kostbare tyske serien laget da den kom i 2018, med et budsjett på over 400 millioner kroner på de første to sesongene. Budsjettet gjorde serien til den dyreste ikke-engelspråklige serien laget til da. Dette er også en av seriene som NRKs innkjøpsavdeling sikret seg rettighetene til, ved å bla opp for «Babylon Berlin» basert på en presentasjon av Tom Tykwers store prosjekt og før en eneste episode av den var innspilt. Serien var snart solgt til 90 land.

Uviss fortsettelse

Det så lenge ut til at sesong fire skulle bli siste kapittel i TV-serien, og man trodde at Gereon Rath måtte henge bort hatt og frakk for godt da Sky Deutschland nylig annonserte at selskapet legger ned sin dramaavdeling i løpet av året. Det betyr at selskapet av tyskspråklig drama beregnet på et internasjonalt publikum stenger ned etter at sesong fire av TV-versjonen av «Das Boot» er ferdigstilt, mens selskapet forlater planene om en sesong fem av «Babylon Berlin».

Få serier har framstått like visuelt lekre som «Babylon Berlin» i Tom Tykwers regi har gjort. (NRK)

De siste årenes aller mest populære tyske drama får likevel enda en sesong på skjermen, til tross for at en stor tysk drama-aktør legger ned sin satsing på manusbasert underholdning. Det er en realitet etter at produsentene av «Babylon Berlin» har inngått en ny avtale om å lage sesong fem med den tyske allmennkringkasteren ARD Degato og produsentene Beta og X-Filme, skriver blant annet Variety og Deadline.com.

Sesong fire kommer på NRK på nettet etter at serien har hatt tysk TV-premiere i høst, rettere sagt i uke 41, tidlig i oktober.