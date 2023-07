Begredelig og erkefransk trekantdrama

---

«Jeg elsker også deg»

Regi: Claire Denis

Frankrike, 2021

Jeg har ennå til gode å se en film av den franske misantropen Claire Denis som ikke er en strevsom oppoverbakke i sterk motvind, særlig etter at hun på eldre dager la de oppviglerske sjokkeffektene bak seg og satset på mer konvensjonelle arthouse-dramaer. Etter hennes knusktørre sci-fi-styrkeprøve «High Life» (2018) er Denis tilbake i et forutsigbart spor, med et forholdsvis tradisjonelt samlivsdrama som er mer i tråd med forgjengeren «Let the Sunshine In» (2017). Bare enda mørkere og mer melodramatisk, om en selvdestruktiv besettelse som splintrer et tilsynelatende harmonisk kjærlighetsforhold. Eller det franskmennene kaller «amour fou».

Claire Denis skrev manuset til begge i samarbeid med forfatteren Christine Angot, som i hjemlandet er kjent for sine selvutleverende autofiksjon-romaner. I «Jeg elsker også deg» er Denis dessuten gjenforent med veteranene Juliette Binoche (i deres tredje filmprosjekt på rad), Grégoire Colin og Vincent Lindon, som har vært gjengangere i filmene hennes. Sistnevnte var sist å se her hjemme i Julia Ducournaus fabelaktige Gullpalme-vinner «Titane» (2021), som trolig er den typen film Denis så desperat gjerne vil lage – men aldri helt klarer å få til. Alle tre skuespillere har nok karisma til å lyse opp selv det mest begredelige, erkefranske trekantdrama, og deres kraftprestasjoner hever egenhendig «Jeg elsker også deg» opp på et høyere platå.

«Jeg elsker også deg» ble filmet på rekordtid under Covid-nedstengningen i 2021. Det middelaldrende samboerparet Sara (Juliette Binoche) og Jean (Vincent Lindon) ser fortsatt ut til å være dypt forelsket i hverandre, mens de kjæler i sjøen på en vakker, varm sommerdag. Etter ferien vender de tilbake til en romslig loftsleilighet i et regngrått Paris, der de hopper til sengs og fortsetter kosen. Ren idyll, rent bortsett fra at Sarah fortsatt bærer på dype følelser for sin tidligere elsker Francois (Grégoire Colin) – en gåtefull skikkelse som hjemsøker livene deres som et spøkelse fra fortiden. Vi finner gradvis ut at Jean har tilbrakt tid i fengsel, og har en tenårig sønn fra et tidligere ekteskap.

Stemningen i samboerforholdet blir betydelig mer anspent etter at Jean får en uventet telefon fra Francois, som tilbyr ham en jobb i det nye sportsbyrået sitt. Nærværet av Francois vekker sterke følelser i Sara, som stønner, klynker, gråter, ler, snakker til speilbildet sitt og føler så innmari mye at det ikke er måte på. Hun møter Francois i smug, bedyrer sin udødelige kjærlighet og oppfører seg som en tenårig skolepike på sukkerkick. Sara lyver for å dekke over handlingene sine, bortforklarer, går til angrep og røsker i stykker det nære båndet mellom dem, men i kjent stil foretrekker Claire Denis å runde av alt med en tvetydig slutt som etterlater oss frustrerte uten klare svar.

Vincent Lindon i Claire Denis' «Jeg elsker også deg». (Another World)

Selv om det snakkes ekstremt mye i «Jeg elsker også deg» forblir så mye usagt, og dynamikken mellom Jean og Francois virker litt skrudd. Hva var det egentlig de jobbet med sammen, og hvorfor ble Jean fengslet? Er kjærlighetsforhold egentlig verdt de små dryppene av lykke før vi til slutt bedrar og ødelegger hverandre? Er Sarah en upålitelig, manipulativ flyfille, eller forventer Clarie Denis at vi sympatiserer med den ufyselige oppførelsen hennes …? Og hva er egentlig poenget, liksom?

Historien er mest en skisse, der det forventes at vi fyller inn alle tomrommene på egen hånd. Budsjettet var såpass beskjedent at Claire Denis filmet flere av scenene med et mobilkamera, så hovedvekten her er mer på skuespillerprestasjoner enn produksjonsverdier. Og det skal hun Denis ha, Juliette Binoche og Vincent Lindon gjør begge skikkelig sterke skuespillerprestasjoner her, uansett hvor frustrerende rollefigurene deres måtte være.

Det er vanskelig å helt begripe hvordan «Jeg elsker også deg» endte opp med å bli tildelt Sølvbjørnen under Berlin-festivalen, men det kan muligens bortforklares med at Berlin-juryen tradisjonelt har temmelig døll smak – og at Claire Denis så til de grader er en smakssak. Det er i alle fall ikke noe å utsette på arbeidstempoet til den 77-åringe auteuren, som i fjor fullførte den engelskspråklige «Stars at Noon», og nå er i full gang med et drama som skal spilles inn i Kamerun. Hvem vet, før eller senere klarer hun kanskje å lage en film som fascinerer mer enn den irriterer?