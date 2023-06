Helgens låter: Mari Boine hyller kvinnene, Poor Bambi er sjakk matt og Astrid S disser den fyren

Mari Boine utgir «Eadnán bákti» sammen med Bugge Wesseltoft. (Knut Bry )

---

6

LÅT

Mari Boine og Bugge Wesseltoft

«Eadnán bákti»

---

Noe mer naturlig enn et samarbeid mellom Mari Boine og Bugge Wesseltoft kan knapt forestilles. En av Norges fremste kunstnere gjør her noe helt nytt i møte med Bugges komposisjon. Låten er første smakebit fra albumet de to utgir sammen til høsten, som får tittelen «Amame». Med det følger også turné og blant annet åpningskonserten på Oslo World.

Mari Boine utgir «Eadnán bákti» sammen med Bugge Wesseltoft.

«Eadnán bákti» er en hyllest til kvinnene og det kvinnelige i naturen, med et nydelig, lavmælt og følsomt pianoakkompagnement av Bugge, mens Kerttu Vuolab fra Tana har bidratt med teksten som viser Mari Boine slik vi knapt har hørt henne før. Igjen finner hun en ny side ved sin kunstneriske kraft. Dette er melodisk ømt og nesten sakralt under åpen himmel. Både akkompagnementet og Boines vokal påkaller ro og stillhet, men det betyr ikke mangel på et indre temperament. Det blir en fin høst under stjernene.

[ Stor guide: Slik blir festivalsommeren 2023: Fra Palmesus til Øya ]





---

5

LÅT

Natnael

«Mer enn det»

---

Et vokalt anslag og et mesterlig lekent refreng rundt et anfall av forelskelse er verdt hele denne låten alene. Han har en av norsk musikks mest personlige stemmer, og her bruker Natnael Niguse fra Romsås den på fløyelsperfekt vis i en låt som handler om å ville noe mer enn bare den første forelskelsen. Det er vel litt sånn det er med Natnaels musikk også, for alt han kommer med gir mersmak. Noe også samarbeidet med blant andre Arif viste.

Natnael: Mer enn det

Han skynder seg langsomt sammen med folka i Nora Collective, i denne sammenhengen Filip Kollsete, som gir produksjonen et løft gjennom den fine gitaren til Morten Gillebo og med et svakt anstrøk av afrobeat. Det er minimalistisk og lekkert, og med en vokal som på smålengtende melankolsk vis gir hjerte til det hele.





[ Les sakene og se bildene fra Tons of Rock (+) ]

Ellison debuterer med låt etter at de er booka til en rekke konserter. (Birgitte Hellwig)

---

4

LÅT

Ellison

«Cars, Thieves and Carousels»

---

Denne folkrock-duoen fra Oslo har allerede blitt booket til både festivaler og konserter uten å ha utgitt en eneste låt. Når Ellison nå utgir debutsingelen «Cars, Thieves and Carousels», vil nok mange skjønne hvorfor. Karethe Eriksen og Lisa Glemming høres ut som noe langt mer enn debuterende. De to har vært venner i lang tid, men musikkprosjektet skal ha startet med meldingsoverskriften «Under følger fordelene og ulempene ved å være i et band».

Ellison: «Cars, Thieves and Carousels»

Åpenbart så de mange fordeler, siden dette både er livsbejaende og energisk på en lett slentrende harmonisk og intens måte. De er litt råere i stemmene enn First Aid Kit, noe som definitivt ikke gjør noe, og alt fra Joni Mitchell til Haim og Blondie nevnes som inspirasjon. Elektrisk og akustisk gitar, og alle andre instrumenter for den saks skyld, spilles av Preben Sælid Andersen fra Hajk og Death by Unga Bunga. Det er solid gjort, låten er god om ikke veldig original, men det som gjør Ellison usedvanlig lovende er stemmene og harmoniseringene, som viser en personlighet og brodd vi sjelden ser.





[ Patti Smith har fortsatt «the power» (+) ]

---

4

LÅT

Notorjus (ft. Makosir)

«Fakk for et liv»

---

Torjus August Andenæs Trondstad, eller Notorjus som artisten fra Asker kaller seg, har skapt både et hjertesukk og et meme med denne tittelen og refrenget, som handler om å stange panna i en liten lettvegg når all spenningen fra for eksempel oppveksttiden ikke lar seg gjenskape når man blir eldre.

Notorjus Feat. Makosir: «Fakk for et liv»

Notorjus har vært med i den norske finalen av den internasjonale Emergenza-konkurransen, og er også produsent for andre. «Fakk for et liv» har han produsert selv, med Makosir på eget vers i tillegg til hans egne slepne, lett jagende vokal hvor ord, mumling og følelser glir over i hverandre.





Astrid S slipper en EP med demoer som oppvarming til sitt kommende nye album, som hun har holdt på å skrive låter til. Foto: Trine Hisdal (NTB kultur)

---

4

LÅT

Astrid S

«That Guy»

---

Astrid S er i hypermodus om dagen, og har ikke før skapt litt morsomme krusninger med EP-en av ulike gamle demoer kalt «Felt Cute Might Delete Later», før hun smeller til med en splitter ny singel til høysommeren. «That Guy» bør tolkes som et betimelig hint til omgivelsene med den kontante åpningslinja «Do you know what I find attractive/Guys who remember my name».

Astrid S: «That Guy»

En fin pophybrid og en slågferdig låt med grådig komp og vokal, refreng og arrangementer. Den er skrevet av henne selv og et lite kobbel låtskrivere. Blant dem er Justin Thomas «JT» Daly som har produsert sammen med svenske Discrete. De skrur lyden litt som Blondie møter feststemt poppunk, og dyrker en popteft av det slaget som bare en Astrid S kan kombinere med et budskap som henvender seg ikke så mye til gutta, som til jentene som får beskjed om hva og hvem de ikke skal kaste bort tiden på.





[ Skarpkledd PiPfest med Busta Rhymes - se bildene fra Piknik i Parken (+) ]

Tyr er ute med nytt solomateriale, «No Stylist». (Sony)

---

4

LÅT

Tyr

«No Stylist»

---

Tyr har nylig gitt EP-en «2 Horn» med Oscar Blesson og lekt seg med remiks av Tommy Tees «Takin’ Ova». Blant annet. Friskt i pannen er også albumet «Vinn/Tap» og overlegne singler som «21». Med «No Stylist» er han for første gang på en god stund ute helt på egen hånd. Det vil si, ikke uten faste væpnere som Jimi Somewhere og Milo Orchis. Vi tolker fleksingen av referanser til løst forbruk av det meste som dryppende ironisk, og dermed blir skyggesiden også blottlagt. Samtidig er det en knusktørr hyllest til de gode rundt han. Det er et blikk som går gjennom bransjens ferniss av overflatiskhet, og som drypper av popkulturelle (Oslo-)referanser.

Tyr: «No Stylist»

Spellemann er med når den Spellemann-nominerte rapperen her går breialt ut med en låt som oser av overskudd. Produksjonen er like lekker som den er overrislet med fine detaljer, hooks og tungespisser ut av kinnet. Legg inn referanser til hans egen suksess med «21», steder som Peleton og rapkulturelle sjargonger, og likevel klokker den inn på under to minutter. Den letter ikke. Den knappe tiden er kanskje en i overkant økonomisk bruk av låtens potensial.





[ Nye låter: Michelle Ullestad vil ha mer og Hudkreft skrur på 10.000 soler (+) ]

Poor Bambi er et relativt nytt band fra Stavanger, og «Checkmate» røsker opp i norsk nummenhet. (grethe nygaard)

---

4

LÅT

Poor Bambi

«Checkmate»

---

Stavanger har en god tradisjon for den tøffeste lyden av garasje, punk og skitten rockabilly, og Poor Bambi griper her fanen og løper fremst i toget. Låta «Checkmate» er en sjangercocktail hvor de riktignok sender martinien tilbake sammen med glitter og høyhælte sko, og viser sitt sanne og smått brutale jeg: «Haha, I see you/in your high heeled shoes/I kick around in my Doc Martens boots». Vi tar det for gitt at det er ståltupp i de skoa.

Poor Bambi: «Checkmate»

Poor Bambi er selve essensen av en hardtslående rocketrio, skurrende, punka og lydmalende støyskapende med Sarah Hestness skarpe og overlegne vokal skrudd langt framme i lydbildet. Hun spiller også gitar. I tillegg Espen Eidem, også gitar, og Simen Amundrud på trommer. Det gir lite rom for forsonende elementer, og de kutter inn til beinet også musikalsk med en råmiks av innlevelse og kontrollert frustrasjon over et samfunn som er i ferd med å bli oljeglatt, og da ikke bare i bambienes hjemby. Denne vil vi høre på konsert nå!





Cocktail Slippers er klare med ny låt, «Good Love». (Cato Ingebrigtsen/Fotograf Cato Ingebrigtsen)

---

4

LÅT

Cocktail Slippers

«Good Love»

---

Det har passert 20 år siden et av de beste norske livebandene i sin sjanger albumdebuterte, og siden har de også greid å ivareta energien fra scenen i studiosammenheng. «Good Love» er første låt fra Cocktail Slippers siden 2021-langspilleren «Shout It Out Loud!», og de senker på ingen måte intensiteten. Med arven fra Wanda Jacksons vokal møter The Donnas og et og annet innslag av dagens garasjerock med markant komp, er dette en låt som plasserer dem aller fremst der hvor all moroa er.

Cocktail Slippers: «Good Love»

«Good Love» er en klassisk kilevink fra undergrunnsrockens skattekammer, spilt inn og produsert hos Mike Hartung i Propeller Studios. Den utgis på «Little» Steven Van Zandts amerikanske selskap Wicked Cool Records, og blir garantert å høre når Cocktail Slippers spiller på Gamla-«vorspielene» i forbindelse med Bruce Springsteens konserter i Oslo. I tillegg har de en rekke festivalkonserter på gang i sommer.





Backstrett Girls er kledd for sommeren og møtet med en «Boogie Woman». (Ole Magnus Storberget)

---

4

LÅT

Backstreet Girls

«Boogie Woman»

---

Så er sommeren her for alvor. Backstreet Girls letter på sløret foran nytt album til høsten, og med «Boogie Woman» finner vi Norges ubestridte boogierockkvartett i lødig storslag slik bare de kan være. Her står de på skuldrene til alle fra Ramones til seg selv, og Petter Baarlis tilsynelatende enkle men sinnssykt drivende riff ligger under Bjørn Müllers vokal som formidler drømmen om en «boogie woman» slik bare Backstreet kan tillate seg i dag.

Backstreet Girls: «Boogie Woman»

De trenger typisk nok kun to minutter og femten sekunder på skape en uslipt diamant som røsker festfoten ut av ledd og girer opp mot mye moro i tida framover. På innspillingen hører vi Gaute Vaag på bass og for anledningen Anders Langset fra Bisån på trommer. Når Backstreet Girls er å finne ute på veien også denne sommeren er det Jonas Amazonas som sitter bak trommene.





Moyka overbeviser igjen, nå med «Don’t Turn Around». (Ida Fiskaa)

---

5

LÅT

Moyka

«Don’t Turn Around»

---

Moyka leverer stadig nye låter som overbeviser oss om at hun blir sentral i norsk musikks framtid. Denne gangen med en heftig og klubbsentrert elektropoplåt med skarpe kanter og myke refrenger og vers som garantert vil pumpe opp den allerede hete sommeren med en grad eller to. Teksten er lettfattelig nok, og handler essensielt om å ikke gå tilbake til den som ikke var bra for deg i utgangspunktet.

Moyka: «Don’t Turn Around»

Monika Engeseth fra Hallingdal, eller Moyka, har boblet under den store overflaten i lang tid, og denne singelen er en pekepinn på at albumet «Movies, Cars & Heartbreak» kan bli det store gjennombruddet. Låten som er produsert av Anders Kjær og Sivert Hagtvedt har en dunkel rytme og et enkelt drum and bass-komp som gir godt med rom for Moykas suggererende vokal og et refreng som vil sette seg i øret. Tredje låt ut fra albumet som kommer rett over sommeren.