Nusselig sjøuhyre som skvalper i grunt farvann

«Ruby: Sjømonsteret»

Regi: Kirk DeMicco & Faryn Pearl

USA – 2023

Det er litt gøy at DreamWorks-dataanimasjonen «Ruby: Sjømonsteret» er så perfekt plassert på sendeskjemaet i etterkant av Disneys «Den lille havfruen»-nyinnspilling. For her blir vi fortalt at havfruer egentlig er skrekkelig sleske skapninger: forfengelige narsissister som konstant pønsker på utspekulerte skurkestreker, og slett ikke er til å stole på. Til gjengjeld er de fryktede Kraken-tentakelmonstrene skikkelig misforståtte og innerst inne veldig snille. Fun fact: dette sjøuhyret ble først omtalt av den Bergen-biskopen Erik Pontoppidan på midten av 1700-tallet, i et bokverk med den smidige tittelen «Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie, forestillende dette Kongeriges Luft, Grund, Fjelde, Vande, Væxter, Metaller, Mineralier, Steen-arter, Dyr, Fugle, Fiske og omsider Indbyggernes Naturel, samt Sædvaner og Levemaade».

Han omtalte Kraken som «det aller største monstrum marinum», og hevdet at det hadde blitt observert ved Vestlandskysten. Dette er en av våre særnorske sjømonstre, så vi kan trygt gå ut ifra at Roar Uthaug pusler med et Kraken-manus mens du leser dette. «Ruby: Sjømonsteret» har vært under varierende former for planlegging i flere år, med stadig skiftende tittel og stab. Noe som antyder at det har vært litt for mange kokker innom kjøkkenet for å røre rundt i denne sjømatsuppen.

Fra animajsonsfilmen «Ruby: Sjømonsteret». (Universal Pictures)

Sekstenåringen Ruby Gjellemann er ikke helt som andre jenter på sin alder; hun er veldig innadvendt, sliter med panikkfall og vil helst gjemme seg bort på skolen. Ikke i seg selv så uvanlig, men Ruby har dessuten blå hud, mangler ryggrad og er veldig elastisk. Hun tilhører en akvatisk familie som har søkt dekning på land i kystbyen Sjøsiden, der dekkhistorien er at de har emigrert fra Canada («eh»). Mamma Agatha har en fruktbar karriere som eiendomsmekler, og er veldig opptatt av at datteren aldri under noen omstendigheter nærmer seg sjøen – som skjuler uante farer for kvinnene i familien. Ruby er mest opptatt av å passe inn i vennegjengen, og håper på å kunne delta på skoleballet sammen med sin hemmelige forelskelse Connor. Synd overbeskyttende Agathe har lagt ned totalforbud mot skoleballet, siden det vil bli arrangert i en båt på åpent hav. Under et klossete forsøk på å kurtisere Connor ender de begge med å falle i sjøen, og Ruby oppdager noen pikante familiehemmeligheter.

Hun forvandler seg til et digert sjøuhyre, og blir kjent med sin bestemor. En stolt Kraken-krigerdronning som avslører at Ruby tilhører en kongelig familie med mektige krefter, og egentlig er en sjøprinsesse som kan skyte laserstråler fra øynene. Gjellemann-familien har gjennom flere generasjoner vært i væpnet konflikt med slemme havfruer, og de er ute etter å få fatt i en magisk Trefork som utgjør en betydelig fare som maktbalansen. Så da er det jo kanskje bittelitt mistenkelig at skolen plutselig får en ny elev i Chelsea: en forfengelig rødtopp som blir umiddelbart superpopulær, er veldig opptatt av å bli bestevenn med Ruby og enda mer opptatt av å få fatt i denne Treforken. Magiske evner og monstre som metaforer for pubertetsproblemer har blitt et veldig velbrukt element i amerikanske familiefilmer, og «Ruby: Sjømonsteret» fortjener slett ingen gullsjøstjerne for originalitet.

Ruby Gjellemann er ikke helt som andre jenter på sin alder. Fra filmen «Ruby: Sjømonsteret». (Universal Pictures)

Manuset ser ut til å være bygget opp av elementer vi kjenner godt igjen fra blant annet Pixars «Luca» (2021), «Turning Red» (2022), og åpningen av «Familien Mitchell mot maskinene» (2021). Alle objektivt langt bedre familiefilmer enn «Ruby: Sjømonsteret». Regidebutanten Faryn Pearl har tidligere jobbet med storyboard-designet på blant annet «Trolls: World Tour». «Ruby: Sjømonsteret» benytter seg av den samme typen krampenusselige figurdesign, som understreker at filmen sikter inn en yngre målgruppe. Det betyr samtidig at fokuset ligger på norsk dubbing for de minste, noe som sjeldent er til stor glede for oss fullvoksne anmeldere.

Det er lett å rakke ned på det harde arbeidet utført av norske stemmeleggere, men det må sies at oversettelsen er litt friskere enn gjennomsnittet her. Særlig Gulla Nordmoen gjør en sjarmerende og naturlig innsats som Ruby, sammen med blant andre Benedicte Søreng og Birgitte Victoria Svendsen.

«Ruby: Sjømonsteret» (Universal Pictures)

Vi voksne ville fortrinnsvis ha foretrukket originalversjonen med Jane Fonda, Toni Collette og Lana Condor, som dessverre ikke ser ut til å bli satt opp på kino her hjemme. Med-regissør Kirk DeMicco («The Croods», «Vivo») har lirket inn noen småmorsomme slapstick-øyeblikk her, men det elastiske gummifigurdesignet i «Ruby: Sjømonsteret» er ikke særlig sprekt (selv om den glødende bioluminescens-lyssetningen er på «Avatar»-nivå) – og blir markant enklere så fort handlingen forflytter seg under vann. Her ser det ut til at prioriteten har vært at disse figurene er først og fremst er enkle å masseprodusere som leketøy. Mindre unger med prinsessedrømmer vil muligens la seg begeistre, men det er fint lite å hente her for oss over barneskolealder.