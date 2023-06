Reate Reinsve i ny prestisjefilm

Hun fikk Gullpalmen for rollen i «Verdens verste menneske», som endte opp med to Oscar-nominasjoner. Nå skal Renate Reinsve spille hovedrollen i nok en norsk spillefilm, «Armand». Den er regissert av Halfdan Ullmann Tøndel, som er sønn av forfatter Linn Ullmann og barnebarn av filmlegendene Liv Ullmann og Ingmar Bergman.

Filmtalentet har fra før fått mye oppmerksomhet og priser for kortfilmene sine, blant dem Amanda-nominerte «Fanny». «Armand» blir hans debutspillefilm, og han mottok tidligere i år 6.350.000 millioner kroner fra Norsk filminstitutts såkalte Neo-støtteordning som er rettet mot unge filmskapere i startgropen. Han har også stått bak TV-serien «Hvordan ødelegge et menneske».





[ Les sakene og se bildene fra Tons of Rock (+) ]

«Humoristisk og fengende»

Produsent er Andrea Berntsen Ottmar i Eye Eye Pictures, som også sto bak «Syk pike» som ble tatt ut til Cannes-festivalen. Filmen har vunnet den norske filmkritikerprisen og er nominert til flere Amanda-priser. Også Joachim Trier og Dyveke Bjørkly Graver er med på produsentsiden.

Ifølge pressemeldingen utspiller filmen seg over én ettermiddag på en barneskole, i et møte mellom skoleledelsen og et knippe foreldre. Den beskrives som et både humoristisk og fengslende drama.

– Jeg er utrolig stolt av å få være med på «Armand». Halfdan har skrevet et fantastisk, morsomt og mørkt manus og han er en veldig talentfull regissør, sier Renate Reinsve i presseuttalelsen.