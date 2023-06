Influenserkjendis Sophie Elise i ny strømmeserie

Den mest omtalte influenserprofilen dette året etter podkast-saken med NRK i våres, gjør TV-comeback på strømming til høsten, heter det i en pressemelding fra Amazon Prime Videos norske PR-byrå Geelmuyden Kiese.

TV-kjendis Sopie Elise har vært med i influenser-dokusåper på TV 2 tidligere. Nå gjør årets mest kjente influenser TV-comeback i Amazon Prime Videos norske influenser-serie «Girls of Oslo» som skal trekke norske strømmeabonnenter til Amazon Prime Video i høst. (Terje Pedersen/NTB)

Serien skal være den ultimate bak kulissene-serie om livene til landet fire fremste influencere, heter det i nyhetsmeldingen om den nye norske reality-satsingen som skal komme på strømmetjenesten til ett av USAs og av verdens rikeste nettselskap.

Serien har fått tittelen «Girls of Oslo», og skal ifølge pressemeldingen by på de fire markedsfører-profilenes sammen for første gang. «Følg med på oppturer og nedturer for disse sterke kvinnene mens de navigerer seg i mote-, skjønnhets- og sosiale medier-verden. Seerne blir invitert til å ta en eksklusiv titt på influensernes daglige rutiner, samt deres mest glamorøse arrangementer, heter det i pressemeldingen.

Influensernes tøffe utfordringer

Det var tidligere i år at influenseren var gjenstand for de siste årenes største klagesak i Kringkastingsrådet, da publikum reagerte på at NRK hadde inngått podkast-avtale med Sophie Elise Isachsen, en sak som endte med at kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen uttalte at NRK hadde gjort en feil ved å inngå samarbeidet. Kontroversen endte med at Sophie Elise Isachsen avsluttet podkasten «Sophie & Fetisha».

«Det er imidlertid ikke bare champagne og roser – jentene vil møte tøffe utfordringer underveis, fra håndtering av netthets til å sjonglere personlige forhold i rampelyset. Selv om de kommer fra ulike bakgrunner og har ulike tilnærminger til arbeidet sitt, deler de en sterk lojalitet til hverandre og et ønske om å bruke plattformen sin til det gode – mesteparten av tiden», heter det om serien. Den norske realityserien produseres av Salto Film og har premiere i høst på Prime Video.

Influensere i mange land

Influenser-serien er en av flere norske realityserier som kommer på Amazon Prime til høsten, strømmegiganten som satser enorme summer på ambisiøse dramaserier som fjorårets «Ringenes Herre: Maktens ringer» og vårens «Citadel» – to serier i milliard-dollar-klassen og blant de aller dyreste TV-produksjoner laget til nå og som er rettet mot et internasjonalt strømmepublikum. Amazon har ikke offentliggjort strømmetall for seriene.

Første sesong av Amazons massive TV-dramatisering av «Ringenes Herre: Maktens Ringer», ble ikke den seersuksessen som nettgiganten håper på, sier bransjeryktene. En sesong to i TV-serien skal likevel være klar i 2024. (Amazon Prime Video)

På det norske og nordiske markedet har Amazon Prime Video satset på realityserier og rimeligere underholdningsformat i sjangeren dating-reality og konkurranse-reality i form av nasjonale versjoner som «The Bridge», «Good Luck Guys» og «Heit». med kjente programledere som Jakob Oftebro og Stian Blipp.

Amazon Prime satser på norsk reality for å tekkes norske strømmekunder, og har flere norske serier på kalendere i 2023. Stian Bipp som lurer norske kjendiser i «Spice of Life» fra høsten 2022 var starten. (Amazon Prime)

Realitysatsingene fortsetter på Amazon Prime til høsten, når sesong to av «Good Luck Guys» får selskap av «Girls of Oslo», en TV-produksjon der influenserpar konkurrerer mot hverandre i Thailand. Her kommer også den første norske utgaven av underholdningsformatet «LOL: Den som ler sist», der komiker og Dagsavisen-skribent Sigrid Bonde Tusvik er programleder for ti norske komikere – der poenget er å holde maska når en opponent prøver å få dem til å le. «LOL»-konseptet er også blant de mange realityseriene Amazon produserer nasjonale varianter av i stort omgang.

Influenser-par som konkurrerer i Thailand, er konseptet i «Good Luck Guys», programmet ledet av Adam Schjølberg og Tonje Frigstad. Sesong to er under oppseiling. (Amazon Prime Video)

– Det er på høy tid at vi introduserer Prime Video sitt unike komedie konsept «LOL: Den som ler sist», som har vært en suksess på Prime Video i mange år. Det originale formatet er svært populært rundt om i verden, og vi tror vårt norske publikum vil elske det» sier Andreas Hjertø, Head of Content i Prime Video Nordics i pressemeldingen.

Amazon Prime Videos norsksatsing for høsten inkluderer også mer spillopperi i form av sesong to av «Aleks og Martine pranker», der to programledere prøver å lure kjendiser, venner og folk på gata med sine pek. De nye underholdningssatsingene er del av Amazons lokale satsing i et globalt strømmemarked som domineres av Netflix, Disney og HBO Max.

Ifølge gallupbyrået Kantars målinger abonnerte 13 prosent av norske husstander på Amazon Prime Video ved inngangen til 2023, nær en dobling i løpet av fjoråret, mens Netflix var oppe i 61 prosent. Den neste stort anlagte dramaserien med premiere på Amazon Prime er den populære action-serien «Tom Clancys Jack Ryan», der John Krasinski spiller CIA-analytikeren i fjerde og siste sesong. Den har premiere 30. juni.

