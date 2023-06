Tons of Rocks villeste opplevelse - se bildene fra Pantera-konserten

Det mest sensasjonelle navnet på årets Tons of Rock er Pantera, bandet som i ble dannet av brødrene Darrell Abbott på gitar og Vinnie Paul Abbott på trommer, på begynnelsen av 1980-tallet. De fant formen med Phil Anselmo på vokal og Rex Brown på bass, og ble et av de mest innflytelsesrike bandene det neste tiåret.

Mye intern turbulens endte med at de ble splittet i 2003, og senere døde begge Abbot brødrene. Darrell ble skutt og drept, og Vinnie Paul døde av sykdom. Nå har Phil Anselmo og Rex Brown satt sammen bandet på nytt, med Ozzy Osbournes gamle gitarhelt Zakk Wylde på gitar og Charlie Benante fra Anthrax på trommer.

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera og Crowdsurfing

Fredag kveld under Tons of Rock sto de på en norsk scene igjen for første gang på 23 år. Det ble en oppvisning festivalen knapt har sett maken til, en bokstavelig talt het oppvisning i sola der vaktene løp som pisket for å fiske opp de som kom crowdsurfende mot scenen. Et knallhard og gyngende tungt sett fikk Ekebergsletta til å riste slik at det sikkert kjentes langt ned i byen.

Det er Anselmo som leder an showet, men står for det meste litt bak på scenen og er åpenbart ikke interessert i å være foroverlent. Den jobben overlater han til Zakk Wylde, gitaristen som har vært med på det meste og svinger taktstokken denne kvelden fra den ene scenekanten til den andre. Og både fans og andre fikk nær sagt alle låtene de kom for, og Anselmo fikk hele sletta til å love at de skulle komme på konsert neste gang bandet kommer til Oslo også.

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Se bildene fra Pantera-konserten her:

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pantera på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)