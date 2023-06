Melodisk Pat Metheny: Det er bare å lene seg tilbake og lytte

---

Pat Metheny

Dream Box

Modern Recordings

---

Pat Metheny er ikke bare en av de største stjernene på den internasjonale jazzscenen i dag, han er en voldsomt produktiv musiker, med en imponerende og variert katalog bak seg. 20 Grammy-priser i ti ulike kategorier sier noe om bredden. I forbindelse med utgivelsen av ferske «Dream Box» forteller gitaristen at han under en aktiv turnevirksomhet i 2022 stadig vendte tilbake til en harddisk proppfull av musikk, innspillinger av ideer, egne låter og standardlåter, mye av det ting han ikke husker å ha spilt inn, men som han altså har gjort, etter råd fra Charlie Haden, som oppfordret gitaristen til ikke bare å skrive ned ideer, men spille dem inn.

Resultatet er «Dream Box». Det ferske albumet består av godbiter Metheny selv har hentet ut fra egen harddisk. Det meste, med unntak av et par standardlåter og en coverlåt, er musikk signert gitaristen selv. Det er umiskjennelig Metheny, fra første tone på åpningslåten «The Waves Are Not The Ocean».

Den særegne og lett gjenkjennelige tonen som har vært der helt siden «Bright Size Life», det snart 50 år gamle debutalbumet, kommer smygende i et balladelandskap som preger hele dette albumet. Det er ikke de heftige, virtuose gitarløpene som står i sentrum her, det er neddempet og intimt, med lavmælt elektrisk gitar i sentrum, som gjør at det skiller seg fra soloalbum som «One Quiet Night» og «What’s It All About», spilt inn med akustisk barytongitar, som vi også kan høre på «Dream Box».

Etter åpningslåten følger to av høydepunktene på dette albumet, først «From The Mountains» og deretter «Ole & Gard», en hilsen til Ole Morten Vågan og Gard Nilssen, som jobbet med Metheny i Trondheim Jazzorkester. Låten skal ha blitt skrevet på morgenen før de to var hjemme hos gitaristen i New York. Det er en klassisk Metheny-låt som viser noe av det melodiske overskuddet han sitter med, det er vakkert så det holder. Det er ingen store overraskelser på dette albumet, men når den elektriske gitaren veves inn i det harmoniske teppet fra barytongitaren er det bare å lene seg tilbake og la seg pakke inn denne vellyden fra mesteren.

