Madrugada skrudde opp varmen på Tons of Rock

Madrugada er ute på en omfattende festivalturné denne sommeren, men Tons of Rock var det aldri meningen at de skulle være på. Noen av oss tok det som en inngripen fra en eller annen makt da finske Nightwish måtte kaste inn håndkle på metalfestivalen på Ekebergsletta, men selvsagt har Sivert Høyem rett når han ønsker dem god bedring. Madrugada kom inn på Tons of Rocks hovedscene som superreserve «prime time». Samtidig var det ikke fritt for at man i forkant lurte på hvordan Høyem og resten av mørkemennene fra rockens tundragrense ville takle Tons-publikummet. Vi behøvde ikke lure lenge.

Da Sivert Høyem sprakk opp i et eneste stort og temmelig sjeldent glis etter låten «Vocal», hadde vel også bandet skjønt det vi andre hadde forstått siden de gikk på og hamret ømt i gang med «Salt» fra «Industrial Silence», debutalbumet som bragte de gjenværende fra originalbesetningen sammen igjen da det var på tide å markere utgivelsens 20-årsjubileum. Det var i 2019.

Sivert Høyem i Madrugada på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Sivert Høyem, bassist Frode Jacobsen og trommeslager Jon Lauvland Pettersen har nå som vanlig med seg Cato «Salsa» Thomassen og Christer Knutsen på plassen til bandets opprinnelige gitarist, avdøde Robert Burås. Siden gjenforeningen har de ikke bare holdt sammen, men også feiret noen av sine største triumfer som band. Kanskje vil Tons of Rock telle blant disse. Sivert Høyem sa det da også fra scenen, at en så fantastisk mottagelse er de ikke vant til på festivaler. Han slo like godt til med at Tons of Rock er landets feteste festival, et hav av folk med T-skjorter og greier.

Det sier mye om Tons of Rock, men det sier også mye om mange av de andre sommerfestivalene i Norge som når alt kommer til alt handler mest om fest og mindre om musikk. Det Høyem egentlig indikerer er vel at også bandet han spiller i kom «hjem» til sine på et vis, selv om det var langt mellom Madrugada-emblemene på T-skjortene og jakkene blant metal- og hardrockpublikummet denne dagen på Ekebergsletta. Det er likevel et publikum som er i overkant glad i og interessert i musikk, og Madrugada fikk en velkomst som det var sus over. Selv kvitterte de blant annet med at gitaristene Cato «Salsa» Thomassen og Christer Knutsen la seg litt tyngre på strengene og økte intensiteten over snittet av det vi er vant med fra deres side. Og de kjørte på med et par virkemidler som vi ikke ser så ofte fra den kanten. Men egentlig gjorde ikke bandet noe annet enn de pleier å gjøre. Heldigvis.

«Vi er Madrugada, og vi må spille Madrugada-musikk», sier Høyem fra scenen. Han legger til som introduksjon til låten «Electric»: «Dokker e metalfolk, så dere har ikke noe imot en powerballade!».

Sivert Høyem og gitarist Cato Salsa i Madrugada på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Det ble både «power» og ballade, og det kan tenkes at bandet hadde senket skuldrene på dette tidspunktet gjennom sterke låter som «Belladonna», «Vocal» og «Hands Up, I love You». Kanskje var dette avbrekket også Tons of Rock-festivalen trengte, etter en dag i solsteiken, på en festivalslette hvor all fuktighet fra pøsregnet døgnet i forveien var dunstet bort og tivoliband som Avatar og konseptuelle superstjerner som Powerwolf og Halestorm hadde regjert dagen. Kanskje var folk rett og slett litt slitne, og snart fant armer rundt hverandre og det ble både gynget, sunget og nikket i takt med musikken enten de satt eller sto. Folkehavet foran sletta var ikke til å ta feil av.

Bandet følger opp med «Flaggskiplåta vårres» som Høyem kaller «Strange Color Blue», og tar fram kassegitaren. Det skal sies at skravlingen tok seg opp under det som er en av de fineste sangene til bandet, men Madrugada kommer ikke med kompromisser selv om de tidvis var en fisk på land. Høyem finner til og med fram stormlykten selv om det er midt på lyse ettermiddagen, og med ett er vi langt inne i en svartblå villmark der Cato Salsa graver seg uvanlig iherdig inn til kjernen.

Skravlingen avtar, og fra påfølgende «Nobody Loves You Like I Do» og ut er det både en arbeidsseier og en triumfferd med låter alle kjenner, også metalhodene som etter allsangen å dømme har et og annet bløtt punkt for andre typer musikk. Det eneste som skilte dette Madrudaga-settet fra de vanlige konsertene var fraværet av «crooner»-låtene, og av låtene fra det siste albumet «Chimes At Midnight».

Cato Salsa i Madrugada på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Her var det ingen «Lift Me», selv om den helt sikkert hadde gått hjem hos de som fant hverandre i armkroken på pleddene i de bakre rekkene. Istedet er det klart for «Look Away Lucifer», også den med kassegitar, men likevel en blytung og seig jævelversjon som hadde det litt morsomme bakteppet at det eneste andre bandet som spilte på Tons of Rock samtidig med Madrugada, var Mayhem. Det var som om de ba fanden selv se bort fra at det hadde kommet et rockeband inn på arenaen, men så er det akkurat på dette tidspunktet i konserten at de kompenserer med flammende pyro tøffere enn noen av de andre bandene denne kvelden. «Det er faktisk første gang vi bruker flames på en konsert. Det er ikke tilfeldig», innrømmer Høyem et par låter lenger ut, etter «Blood Shot Adult Commitment» fra «Grit»-albumet, en låt som ikke så ofte innlemmes i konsertene. Her gjør den nytten, tung, hard og med mye rom for instrumental tyngde.

Innimellom har de levert «Norwegian Hammerworks Corp.» og «The Kids Are On High Street», to stolper i Madrugada-katalogen, og jammen kommer ikke discokulejakka på også. Den helt store lyseffekten har den ikke i sollyset, akkurat som lyskasteren Høyem var ute med tidligere i settet heller ikke fungerer så godt i dagslys, men hva gjør vel det når låtene buldrer og til og med Cato Salsa må glise bredt et par ganger. Vi har sett Madrugada mange ganger de siste årene, men det er første gangen på lenge vi virkelig har opplevd at de viser hvor gøy de kan ha det på scenen. Kanskje trengte Madrugada også denne konserten som et avbrekk i det som innimellom har vært litt rutinepreget.

Når Sivert Høyem topper det hele med å hoppe ned fra den høye scenen ikke bare for å hilse på publikummerne på de første radene, men også stagediver ut i folkehavet, lurer vi på om de har fått solstikk. Populært er bare fornavnet der han «flyter» utover i mengden.

Da er det bare å sveive inn Høyem og avslutte med to låter de nesten alltid spiller mot slutten eller helt til slutt på konsertene sine, «Majesty» og «Valley Of Deception». Superreserven som helt sikkert skulle ønske de kunne entret Tons of Rock uten forbehold har gjort jobben og mer enn det. De har også vist at en festival som i utgangspunktet ble laget med en nisje for øye, helt fint tåler innslag av andre stilarter uten at det verken skaper brudd eller uorden i rekkene.