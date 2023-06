Ny NRK-serie vant to TV-priser

Den nye krim-thrilleren som blant annet foregår på Svalbard vant prisen for beste nyskapning og publikumsprisen under utdelingen av den gjeve Golden Nymph Award ved sommerens TV-festival i Monte Carlo.

Hovedrolleinnehaverne Ingrid Bolsø Berdal og Heino Ferch i «The Seed» var med på TV-festivalen i Monte Carlo som avsluttet tirsdag kveld. Her sammen med den amerikanske skuespilleren Seumas Sargent (til venstre) som også er med i serien. (VALERY HACHE/AFP)

«The Seed» er en tysk-norsk-tsjekkisk samarbeidsproduksjon hvor Ingrid Bolsø Berdal («Westworld», «Heksejakt», «Fritt Vilt») spiller en av hovedrollene som norsk politietterforsker.

Internasjonal thriller på Svalbard

NRK Drama er med på finansieringen av serien, sammen med Rein Film og Filmfond Nord, og i tillegg til den norske hovedrollen har Axel Hellstenius («Elling»-filmene, TV 2-krimserien «Det tredje øyet») skrevet den norske delen av manuset til «The Seed».

Serien handler om en forsvinning på Spitsbergen, hvor nevøen til en tysk politimann (Heino Ferch) er forsvunnet. Den norske politietterforskeren Thea Koren (Ingrid Bolsø Berdal) bistår den tyske inspektør Max Grosz på Spitsbergen.

Ingrid Bolsø Berdal har en ny rolle i en internasjonal produksjon i «The Seed», der hun spiller med tyske Heino Ferch («Berlin Station») i den nye krim-thrilleren som kommer på NRK. ((ARD Degeto/Odeon Fiction/Dusan M/ARD Degeto/Odeon Fiction/Dusan M))

Duoen finner ut at forsvinningssaken kan ha tilknytning til det internasjonale frøkammeret som verdenssamfunnet har etablert med norsk hjelp på Svalbard, og at saken har forgreininger til en omstridt overtakelse av et av verdens jordbruksselskaper. Oppdagelsene gjør at politifolkene får mektige krefter på nakken, ifølge forhåndsomtalen. Handlingen foregår på Svalbard, i München, Praha og Brussel.

Kommer på NRK

Den internasjonale krimserien vant Golden Nymph-priser - gullnymfen - i kategoriene kalt «Best Creation» og BetaSeries publikumspris, og var også med i konkurransen om prisen for beste drama. Den gikk til den australske dramaserien «Ten Pound Poms». Nå skal serien i seks deler ha tysk premiere på ARD den kommende høsten, før den kan vises på NRK over nyttår.

De to TV-prisene «The Seed» vant under festivalen i Monaco kan medføre at serien får et stort norsk og internasjonalt publikum på TV det neste året. (ARDdegeto/Odeon Fiction/NRK)

I tillegg til Ingrid Bolsø Berdal har serien flere norske skuespillere med i biroller: Anneke von der Lippe og Per Kjerstad, som tidligere har spilt sammen i NRK-serien «Øyevitne, samt Erik Madsen («Lilyhammer», «Vikings») på en internasjonal rolleliste bestående av tyske, britiske og amerikanske skuespillere. Handlingen i serien foregår på engelsk.

En rekke norske TV-serier og dokumentarer har vunnet pris ved festivalen i Monacos hovedstad de siste ti årene. I fjor var Viaplay-serien «Made in Oslo» nominert til tre priser. I 2017 vant Aksel Hennie skuespillerpris for rollen i NRKs «Nobel». I 2014 vant «Lilyhammer 2» og TV 2-dokumentaren «Tvillingsøstrene» priser i Monte Carlo.

Aksel Hennie fikk skuespillerpris ved TV-festivalen i Monte Carlo for innsatsen i NRK-serien «Nobel» i 2017, en av mange norske dramaserier og dokumentarfilmer som er tildelt priser på denne festivalen de siste årene. (Eirik Evjen/Eirik Evjen/Monster Scripted)

TV-prisene Golden Nymph Awards blir utdelt ved TV-festivalen som ble etablert av prins Rainier av Monaco så tidlig som i 1961, for å «fremme en ny kunstform i tjeneste for fred og forståelse mellom mennesker». Festivalen i Monaco deler ut priser i flere kategorier, blant annet beste skuespiller, drama, komedie, dokumentar og nyhetsprogram og samler bransjefolk og TV-stjerner fra verden over.

