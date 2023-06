- Det er litt kvinnekamp i dette

– Jeg tenker at hvis noen kan bli sinte på meg fordi jeg har bygget en vulva, hva ellers i livet sitt blir de sinte på da?, spør skulptør Cille Anglevik.

I de grønne lundene på Ekebergsletta høyt over Oslo-gryta er det reist en hel ny by i svart og blått. Her vil det ikke bare være over femti hardrock- og metalband på de tre scenene, men også alle tenkelige fasiliteter, matboder, butikker, tatovør, postkontor, apotek, tivoli og to radiostasjoner. Folketallet på Ekeberg vil stige med nær 30.000 daglig, til sammen nesten 120.000 besøkende inkludert frivillige og band over de fire dagene festivalen pågår. I år har folk fra hele 72 nasjoner sikret seg billett til festivalen som nærmer seg utsolgt.

Tons of Kunst

Tons of Rock er også Tons of Art. Gatekunstneren Thomas Stønjum lager også i årets spraymaleriet, nå med Guns N’ Roses-logen. Men sentralt plassert mellom det som er hovedscenen Scream Stage og den nesten like store Vampire Stage, holder Cille Anglevik på med noe helt annet, en konstruksjon som når festivalen åpner onsdag skal ha form som et flere meter høyt kvinnelig kjønnsorgan i stål.

– Vi har det jo kjempemorsomt når vi står her og bygger og ler og snakker om alle de forskjellige delene på skulpturen. Men for meg ligger det er mye annet bak. Det handler om omskjæring, voldtekt og kjønnsidentitet. Kvinner skal eie sin egen kropp, og det gjelder også folk som identifiserer seg som kvinner, sier Anglevik.

Store stålplater er blant materialene Cille Anglevik anvender på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Jernmalm og brannfare

Anglevik er opptatt av gamle håndverkstradisjoner og jobber mellom mye annet med å formidle steinalderhåndverk. Som smed lager hun gjenstander, skor hester og smir i tråd med gamle skikker.

– Jeg holder på med blestring av jernmalm, og prøver å gjøre hele prosessen sånn som det ble gjort for noen tusen år siden. Så det med metall er jo en gjenganger hele veien i mitt liv, finne nye måter å bruke metall på og bearbeide det. Men det er noen ting som bare får lov å komme ut gjennom kunst, sier Anglevik.

Hun har reist rundt og smidd for publikum på en rekke arrangementer og festivaler, og opprinnelig var det meningen at også skulpturen på Tons of Rock skulle smis og sveises foran publikum i festivalens åpningstid. Men med ildforbudet ble det umulig.

– Jeg vil ikke bli verdensberømt for å ha brent ned disse åtte hundre år gamle furuene som står her, sier hun.

Hun har alltid vært inspirert av store bygg og konstruksjoner, men etter et besøk på kunstbiennalen i Venezia ble hun fascinert av de store installasjonene. Da var det bare å gjøre det.

Platene skal heises opp som abstrakte skamlepper på vulva-skulpturen. (Mode Steinkjer)

Resultatet av samarbeidet med Tons of Rock ble da å lage en skulptur. Valget falt på en abstrakt stålskulptur av det kvinnelige kjønnsorganet som vil ruve godt over metallhodene.

– Jeg hadde lyst til å lage en kjempestor vulva. Jeg måtte bare gjøre det.

– Hvorfor er vel spørsmålet da.

– Ja, jeg vet ikke helt, men litt fordi jeg er en av mange søsken og har alltid vært sånn at vi må snakke om ting. Vi må bruke ordene, banne og si kuk og fitte og slike ting fordi det er ikke farlig. Det er jo bare kropp. Det er helt naturlig, likevel blir folk så sinte, slår hun fast og forteller om reaksjonene hun har fått underveis.

Snakk om kropp

Det gjenstår å se hvordan Tons-publikummet vil reagere. Anglevik har lyst til at folk skal få sin egen opplevelse av skulpturen og at den ikke skal framstå som for politisk, men det ligger en alvorlig tanke bak motivvalget. En hun kjenner ble for mange år siden utsatt for gruppevoldtekt.

– Da farget jeg håret rødt. Det var min måte å vise støtte på. Jeg gjorde det for at folk skulle kommentere det, og så kunne jeg si hvorfor og da fikk vi en samtale. Og alle jeg snakket med fortalte at de også hadde opplevd noe, og at det var så mange var helt sjokkerende. Fikk man folk på tomannshånd så snakket og snakket de fordi jeg lagde en åpning for det. Det er det jeg gjerne vil gjøre med denne. Jeg vil vise er at det alltid skal være rom for å kunne fortelle. Alle slike ting, alle former for mørke og depresjon, selvmord, handler jo om at man ikke klarer eller finner rom til å snakke om det, sier Anglevik mens hun får stålplater og tauverk på plass i dagene før åpningen av Tons of Rock onsdag.

Cille Anglevik: – Kvinner utgjør halvparten av jordens befolkning, og i 2023 blir folk sinte bare av at kvinner fins? (Mode Steinkjer)

– Hvis du trykker en stor vulva opp i trynet på folk, og det står voksne mennesker her med barna sine for eksempel og de stiller spørsmål, så må de jo svare. Jeg har barn selv, og vi snakker om kropp, men det er ikke alle som gjøre det. Det å kunne snakke om sex og legning, det gjør at det ikke er så farlig, og når det ikke er så farlig så skjer det heller ikke så mye i skyggene.

Anglevik forteller at prosjektet har møtt mye motstand. To av dem som skulle jobbet med henne under Tons of Rock fikk angivelig ikke lov av familien til å gjøre det på grunn av motivvalget.

– Alle som har levert materialer er helt gira. Men noen som har blitt forespurt om hjelp til tegning og planlegging har vært lunkne. Noen har nektet å være med, mens leverandøren av de store stålplatene like godt sponset det hele med gratis plater, forteller hun.

Bortsett fra hos Tons of Rock selv har hun opplevd det hun kaller sensur fra flere parter.

– Kvinner utgjør halvparten av jordens befolkning, og i 2023 blir folk sinte bare av at kvinner fins? Ok, men hvis dere blir sinte av en vulva, så skal jeg bare lage den større og større og større helt til folk bare må forholde seg til den.

Cille Anglevik tar en pust i, eller på bakken under byggingen av skulpturen på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Fallossymboler

Cille Anglevik påpeker at det er fallossymboler over hele verden, og har det opp gjennom historien. Det har vært vulvasymboler også, men de har fått mindre oppmerksomhet. Ofte finner man de i sammenheng med gudinner hvor kjønnet framstilles som noe fryktinngytende.

– Det har alltid vært noe skummelt og farlig forbundet med det kvinnelige kjønnet, men det ligger en styrke det farlige. Bruk det, bare ei det. Her har du en stålfitte. Du kan gjøre hva du vil. Du kan spytte så mye du vil på den klitorisen, den er i stål. Og det er det mest personlige for meg, at jeg har møtt så mye motstand med dette prosjektet, sier hun.

Cille Anglevik lurer på om folk vil se hva det er hun bygger. (Mode Steinkjer)

– Det er en sang av PJ Harvey som heter «50ft. Queenie» som jeg har hørt veldig mye på under arbeidet. Den passer perfekt til konstruksjonen. Det er jo meningen at det skal være mulig å le av den også. Det er jo en humor i dette og det synes jeg er deilig. Hvis man kan tulle med tematikken, så ufarliggjør det det hele.

Mannsdominert Tons of Rock

Det er ikke tilfeldig at skulpturen settes opp på en festival som fortsatt – særlig på programmet – er veldig mannsdominert, noe som også reflekterer deler av heavy metal-miljøet generelt.

– Selv om jeg syns det er kjipt å møte motstand, så styrker det meg veldig. Det gir meg faktisk enda mer grunn til å lage denne skulpturen. Da jeg startet prosjektet googlet jeg «har kvinner noe å gjøre i metalmusikk?». Det første svaret jeg fikk opp var «ja, til en viss grad». Så kommer det folk og ler av denne, så ja, da er det sånn, bare le, men den er fortsatt kjempestor og av stål, fastholder Anglevik.

Hun mener dessuten at styrken bak Tons of Rock-vulvaen bare er begynnelsen. Målet må være å lage en mye større skulptur enn denne, og at den burde få plass i Ekebergparken Skulpturpark.

– Jeg har allerede begynt på en mail til Christian Ringnes, sier hun og ler.

Fakta Tons of Rock:

Arrangeres 21. - 24. juni 2023

Grunnlagt i Halden 2014. Ble kåret til Årets festival i 2017 av Norske konsertorganisasjoner

Meldte flytting til Ekebergsletta i Oslo fra 2019, da med kapasitet for 15.000 per dag. Kapasiteten ble doblet til 30.000 per dag fra 2022.

I 2019 kjøpte Live Nation Norway seg inn i festivalen. De opprinnelige eierne Svein Bjørge, Jarle Kvåle, Mads Martinsen og Dan Nordhagen er fortsatt med på eiersiden

For 2023-festivalen:

Bytte av billett til festivalbånd: Du kan bytte fra billett (alle typer billetter) til bånd på Stortorvet fram til tirsdag kl. 20.

Fra onsdag 21.juni til og med lørdag 24. juni kan du bytte fra billett til bånd ved hovedinngangen og ved campingen hvis du har campingbillett. Åpningstider ved hovedinngangen er 11.00 til 23.00 hver dag.

Dørene inn til festivalområdet åpner 12:00 og området stenger 24:00. Du kan ha med deg en sekk med pledd og klær, men ikke tomme drikkeflasker og mat.

Tons of Rock oversiktskart (Tons of Rock)

Slik kommer du til Tons of Rock:

Det anbefales ikke å ta egen bil. Adkomst til festivalen skjer enklest med bussrutene 74, 23 og 34.

Ruter setter opp direktebuss fra Jernbanetorget. Busstoppet blir i Biskop Gunnerus gate (Europarådets plass utenfor Los Tacos og andre siden av hotellet The Hub). Det vil være vektere som bistår.

Bussen vil være merket Tons of Rock, og går jevnlig fra Jernbanetorget mellom kl.11-20. Du trenger kun å kjøpe vanlig Ruterbillett før påstigning.

Trikk 13 og 19 går rett opp til Ekeberg.

Hver festivalkveld vil leddbusser kjøre i skytteltrafikk direkte til Jernbanetorget.

Thomas Stønjum er grafittikunstner med årlig oppdrag på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Blant artistene er:

Guns N’ Roses, Ghost, Iggy Pop, Kvelertak, Gojira, Mayhem, Pantera, TNT, Halestorm, Spiritbox, Stage Dolls, The Good The Bad And The Zugly, Hammerfall, Airborne, Skid Row, In Flames, Powerwolf, STORM, Powerwolf, Vreid, The Dogs, Honningbarna med flere

Kilde, utfyllende info og program: https://www.tonsofrock.no/

