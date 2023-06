Phoenix som siste band ut på den midterste Piknik i Parken-dagen hadde en hel bydel med alle dens barer å kjempe mot. Kanskje gikk publikum for å skravle videre om bandet Briskeby i stedet.

Fredag kveld i Oslo og rekordmange arrangementer og festivaler. Vi nevner i utvalg OverOslo, VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen, FOMA med Röyksopp på Fornebu og Piknik i Parken i Sofienbergparken. Legg til alle sommeravslutninger, og det må bli rekordutfart. Da er det ganske imponerende at Veronica Maggio og Phoenix drar nær 7.000 til PiPfest på en av byens mest idylliske parkområder. Inngjerdet med to store scener og et eget matområde blant mye mer framstår den største parken på Grünerløkka som et perfekt sted for en festival, et mini-Hyde Park i Oslo med uant potensial.

Fredagen var en litt roligere Piknik-dag enn torsdagen på papiret. Franske Phoenix, som faktisk var det største bandet på den aller siste Piknik i Parken-festivalen i 2018 før de flyttet østover, var hovedband lørdagen den gangen på et ellers imponerende tredagersprogram sett i ettertid. Fra scenen snakker vokalist Thomas Mars om at de etter utallige besøk kjenner Norge ut og inn, og ramser opp alle byene de har vært i. For all del, de leverer et godt sett med kjente låter og litt nyere og mer obskure om hverandre. De er fortsatt et liveband som imponerer fysisk, og de vet å sno en rastløs folkemengde.

Lise Karlsnes i Briskeby inviterte ike godt Norges heteste artist om dagen, Metteson, til Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

Men under Phoenix, og faktisk også tidligere på kvelden, trakk folk derimot ut av parken og inn i et bugnende Løkka-tilbud der prisene på en reell halvliter øl fort vekk ligger 20-30 kroner under barene på Piknik i Parken. Konkurransen er hard, og det er ikke alltid at den levende musikken er avgjørende. Phoenix, som var en av spydspissene innen den såkalte «indierock»-bølgen på begynnelsen av 2000-tallet – norgesvenner de også – er fortsatt sjarmerende på scenen, men kanskje ikke lenger en «headliner» i ordets rette forstand.

Når Piknik i Parken-festivalen så synlig lekker, handler det nok om at svært mange som er innom en fredagskveld er «ute med jobben», hvor billetten er sponset, kjøpt eller gitt bort. Igjen, konkurransen er knallhard, men er man en smule interessert i å betale for musikken og ikke bare være med på festen, er «skravleparken» et sted man teller på programmet om man vil vende tilbake til. Alle festivaler er avhengig av sponsorer og goodwill, men for PiPfests del tøyes strikken.

Årets booking?

En av denne sommerens beste bookinger uavhengig av festivaler gjorde nettopp Piknik i Parken. Allah-Las er det ikke mange som kjente til på forhånd, men dette surfrockbandet fra Los Aneles fikk flere nye venner denne kvelden. Likevel kan man lure på hvorfor Allah-Las ikke spilte klokken fire i stedet for Veronica Maggio. Surferne (forhenværende tror vi) fra nettopp LA vant på det, og skapte god og sløy stemning foran Petrus-scenen med et låtsett som viser hvorfor de er blitt ett av USAs mest omsnakkede band de siste årene, og som har vist fram østkystens gitarrock og arven etter Dick Dale og enda mer obskure skikkelser i surfrockens bakspeil.

Allah-Las Miles Michaud i Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

Ideelt sett burde nok Veronica Maggio spilt på det tidspunktet, men å sjonglere to scener er ikke lett. Når sant skal sies dro den svenske popyndlingen mange folk til Sofienbergparken på et tidlig tidspunkt. Det ble også en drivende god konsert fordi hun trakk flere fans enn nysgjerrige.

Men hvem hadde trodd at Briskeby skulle bli kveldens morsomste overraskelse. Ikke bydelen, men bandet fra Tønsberg opprinnelig som fikk en formidabel hit med «Propaganda» og noen andre låter i elektropopens brytningstid. Mye takket være Lise Karlsnes’ vokal i spissen og en kjølig tilnærming til popformatet i en tid da det ikke var på høyden av popularitetskurven.

Konserten på Piknik i parken er underkommunisert i den forstand at den var enesteående i betydningen første og siste. Et band som har lagt opp for lenge siden gjør en enkelt festivalkonsert og det var det. Vi får se. Responsen etter Piknik i Parken-konserten roper på mer. Det var ventet å kunne bli et nostalgisk øyeblikk for de av oss i ironigenerasjonen som innrømmer at vi lot oss sjarmere av låter som «Propaganda» og «Joe Dalsessandro» da de slo gjennom i 2000 med albumet «Jeans for Onassis». De var noe av det kuleste for snart 25 år siden, men jammen ble de ikke den store snakkisen på Piknik i Parken nå også, til og med blant folk som knapt var født da debutalbumet kom ut.

Lise Karlsnes og gitarist Bjørn Bergene gjør mye ut av seg på scenen, og i sommervarmen hvor mange helst vil sitte i fred på pleddet sitt hadde de få problemer med å gjøre en forskjell. Slitesterke låter skal ha mye av æren i tillegg til en innsats fra særlig Karlsnes om det vil gå gjetord om. Og når hun på «Joe Dalessandro» trekker inn Metteson som gjest faller svært mange brikker på plass. Det er en perfekt duett mellom to store stemmer og to utpregete popersonligheter. Engangsforeteelsen bør kanskje bli noe mer?

Det var kanskje da de fleste gikk. I Grünerløkka-landskaper bor mange bare noen hushjørner unna. Noen gikk for å komme tilbake, men mange ble også værende på pleddene sine, i barene, i «Silent Disco»-teltet og foran scenene. Men det er litt trist å se at under en av de beste konsertene denne kvelden har hovedsponsoren valgt å ha sommerfesten eller hva det nå er i den ene av de to teltbarene med prisutdeling og det hele. Fint at de sponser. Fint at de drar med seg sikkert hundrevis av folk som ikke har betalt billetten slev, men utover det sosiale handler også en festival som Piknik i Parken om musikken fra scenene.





