Cezinando

«Sprengkulde»

Little Big Sister

---

«Jeg er et menneske kastet ut i grenselandet» heter det i Gunvor Hofmos dikt «Fra en annen virkelighet». Dette titteldiktet fra samlingen med samme navn siteres i låten «Uhelbredelig (Tingene)» på Cezinandos nye album «Sprengkulde». Hører man godt etter på det som blir sagt mellom linjene i flere av låtene, er det ikke usannsynlig at store deler av diktsamlingen til Hofmo ligger som et forelegg for helheten i disse låtene, som alle kan være preget av erkjennelsen av et ruinlandskap, det være seg materielt og arkitektonisk, som mentalt.

Hofmos andre diktsamling kom ut i 1948, og Jan Erik Vold siterer i sin biografi fra Hofmos dagbok fra en reise i Europa året før: «Hvordan kan en nyde skjønne, historiske bygninger, maleriske gater, morsomme, gestikulerende mennesker, når en har sett ut-over ørkener av ruiner og nedverdigelse og fortvilelse». Akkurat den samme fornemmelsen får man gjennom Cezinandos nye album, et kaosverk av smerte, angst og ensomhet fra en ruintid. Kanskje er det som «Kollektivmennesket» Hofmo skriver om i den samme samlingen, han som i møte med de store lidelsene ikke kan verge sitt eget hjerte og blir sprengt under «fellesskapets byrde».

Cezinando: «Sprengkulde»,

Kristoffer Cezinando Karlsen har i høy grad et eget liv, men i kraft av rollen blir han ikke bare en, men «alle» i en verden der popartister tar form etter forventninger og et utenpåliggende press man neppe aner konsekvensene av før man står midt i dem. Og for Cezinandos del har de siste årene i kjølvannet av et prisbelønt gjennombrudd og albumet «Et godt stup i et grunt vann» (2000) handlet om mye annet enn musikk. Han sier det kanskje best på låten «Tristesse (pop)»: «Men til slutt/Deler klovnen og jeg på tristessen».

Cezinando utgir albumet «Sprengkulde». (Mode Steinkjer)

Fjorårets konserter, blant annet på OverOslo, ble i lys av alt som har skjedd noe av en «fønikshistorie», for å hente et uttrykk han selv bruker i åpningslåten «Autostrada (Zen)»: «Du strakk ut armen, men fikk fingerne i klem/Jaja, alle elsker vel en fønikshistorie», synger han etter å ha innledet sangen og med det hele albumet med å konstatere at «Jeg er i min solbriller-hos-fastlegen-era».

Hvorvidt Cezinando skildrer med utgangspunkt i fiksjon eller virkelighet betyr ikke så mye, men albumet er uansett noe liknende det Hofmo beskriver som «sitt øde univers, umenneskelig alene, med smaken av seg selv i halsen». I så fall er albumet «Sprengkulde» både et svar, en respons og en «fønikshistorie». Mange fans som har elsket de såre og eksistensielle låtene hans, blant dem «Håper du har plass», vil nok begynne å skru på innstillingene når det morselignende skurret åpner det nye albumet. Med en mekanisk pitcha stemme rapper og synger han så fram bilder som tangerer hendelser, historier, innfall og følelser som vi kan forestille oss har rot i virkeligheten. Han er ikke redd for å invitere oss inn på både festen og nedturen, men gjør det med ironisk gravalvor og i en gjennomgående dystopisk atmosfære: «Nøkkelen ligger under matta/Sorry pus, vi har pysjamasfest på glatta».

Cezinando har gjennom tekstene sine for lengst sprengt seg ut av det ofte fastlåste popformatet. De er personlige men universelle, billedlige og intellektuelle på en lekende måte. Derfor har de blitt brukt i teatersammenheng som i stykket «Robin faller», blitt sitert i en rekke sammenhenger og blitt gjenstand for litterære analyser. Måten han bygger opp tekstene gjennom blikk, observasjoner og metaforisk tvisyn er gjenkjennelig også på «Sprengkulde». Men det er et annet mørke her.

Kunstneren Maria Pasenau har igjen tatt bildene av Cezinando, og fanger noe av stemningen på «Sprengkulde». (Maria Pasenau)

«Ung, berømt og livsfarlig» er et åpent og verkende sår av en låt. «Mysteriet» åpner opp for marerittet og frustrasjonsutbruddet «Pulverisert» skjærer vondt og helt inn til beinet: «Jeg skulle vært abortert/Og begravet/Eller aldri ha eksistert/For alltid uinspirert/Ulykkelig begavet». At han videreutvikler tekstuniverset er ikke så overraskende, men musikalsk er dette albumet et helt annet byggesett enn vi forventet.

«Sprengkulde» er uavhengig av sjanger eksperimentelt og annerledes, og både skrevet, framført og produsert (av Ole Torjus Hofvind) med en kald energi som i seg selv blir en fornyelse. Det er kaotisk og abstrakt, likevel fengende og melodisk hektende. Kjølig, knallhard techno og electronica fra den ordløse klubbsjangeren ligger under deler av albume, og på enkelte spor blir det dominerende. Som på «Joket (NEET)» med en beat som av nådeløse iskrystaller og hvor den lakoniske teksten handler om hvor tungt det er å bære kronen på hodet.

Cezinando på OverOslo (Mode Steinkjer)

Musikalsk går han kanskje på akkord med sin egen popularitet, men som han selv sier: «Helt til kjedsomheten tar oss, så ommøblerer vi kaoset», og det er nettopp til det punktet han synes å ha kommet her. «Sprengkulde» er en ommøblering til innstillingen og forståelsen av hva popmusikk kan være, båret fram gjennom arrangementer og ideer som for noen sikkert vil framstå som kaos, men hvor gullet avdekkes stikk i strid med forventningene.

Det er på ingen måte tilfeldig at Cezinando i den breiale, nåtidskritiske avslutningslåten «Big Dick Is back In Town» slipper tekstlinjen «Jeg er i Wien som Adolf Loos». Det er vel bare Cezinando som finner det naturlig å på en popplate dra fram denne teoretikeren og arkitekten som ble kontroversiell av flere årsaker, men på 1920-tallet ble Loos en foregangsfigur for modernismen, og derfor sterkt mislikt av en annen Adolf. Som modernistene redefinerte tenkningen rundt nærheten til virkeligheten, redefinerer Cezinando tenkningen rundt popmusikk som konstruksjon. Ulykkelig begavet eller ikke, med «Sprengkulde» har Cezinando uansett gitt oss en flik fra en annen virkelighet, her og nå og midt i blant oss.