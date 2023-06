Nostalgisk Veronica Maggio tilbake i Parken som satan i gatan

---

5

KONSERT

Veronica Maggio

Piknik i Parken

---

Tradisjonelt har ikke svenskene hatt så stor sans for norsk musikk. Omvendt derimot, er det knapt tall på hvor mange favorittsvensker vi nordmenn har. Og hjertet har vel knapt vært større på Piknik i parken-festivalen noen gang enn da Veronica Maggio i 32 varme grader sang «Nu faller regnet över oss» og det begynner å dryppe noen tunge dråper fra en enslig sky over Sofienbergparken. Men ulikt «plattorna på Sergels torg» var på ingen måte himmelen tung av sorg.

Veronica Maggio åpnet like godt hele konserten på PiPfest med «Sergels torg», en av hennes aller største hits. Svenskenes «nasjonalskatt» fra Rackarberget i Uppsala er for lengst blitt en av de største artistene i nabolandet, og kan i tillegg trygt kalles norgesvenn. Sist hun var her i offentlig konsertsammenheng var i fjor vår i Oslo Spektrum sammen med Gabrielle. Men solsteiken på Piknik i Parken på Grünerløkka er hun nærmest på hjemmebane, både når det gjelder publikum og rent fysisk med tanke på at hun jobbet i dette nabolaget i årene før hun slo gjennom som artist og albumdebuterte i 2006.

[ Skarpkledd PiPfest med Busta Rhymes - se bildene fra Piknik i Parken (+) ]

Tre låter tok før hun selv trakk nostalgikortet, og snakket varmt fra scenen om Grünerløkka, om den lille indiske restauranten rett rundt hjørnet som ikke er lenger, om da hun var «partysvenske» Oslo. Siden har hun alltid vært «litt» norsk, selv om hun først og fremst har foret det svenske folkhemmet med hits som er blitt felleseie. De aller fleste av dem hører hjemme på en festivalkonsert.

Veronica Maggio på Piknik i Parken 2023. (Mode Steinkjer)

Den neste store er «17 år», og vi er med ett på toppen av Rackarberget 95. Maggio framfører den med sin vante blanding av energisk utblåsning og blåsvart melankoli, full av minner og betraktninger og ung stamina. På det viset forener hun også et publikum som strekker seg over et par-tre tiår i alder, helt fra de som omfavnet henne med «Måndagsbarn» på begynnelsen av 2000-tallet, til de som har oppdaget låtskatten hennes gjennom fjorårets mer klubborienterte og i utgangspunktet todelte album «Och som vanligt händer det något hemskt», og da mer låter som «Se mig».

Det koker på første rad i mer enn en forstand da festivalens yngste publikum kastet seg hemningsløst ut i hyllesten da nettopp den låten kom, mens de mer pyntelige bakover i rekkene vugget i solskinnet til «Hela huset», som hun leende introduserer som sangen som er så skön å spille i Norge fordi da er det igjen som lurer på om Håkan står og lurer bak scenen.

Hengivent publikum på Veronica Maggio under Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

Håkan med etternavn Hellström var ikke på Piknik i Parken, han sparer nok norgesbesøket til Øyafestivalen i august. Men Maggio trenger han ikke. Den opprinnelige duetten fungerer som allsanggull her i Parken også med henne alene og med akustisk gitarakkompagnement. Hun har i det hele tatt et solid band med seg som alltid, de fleste har vært med i årevis og borger for et driv konserten igjennom som gir henne mulighet til å flørte med publikum på sin egen litt reserverte måte.

[ The 1975: Den gode festfølelsen som bare popmusikk kan sørge for (+) ]

Veronica Maggio er en av få artister som gjennom snart to tiår har greid å være relevant gjennom å stadig fornye seg selv musikalsk. Aldri mer enn at det hun gjør er gjenkjennelig henne, men likevel manøvrerer hun gjennom «folkelige» poplåter med store og lettfattelige refrenger, og det mer klubborienterte. Sistnevnte kommer i konsertens andre halvdel, og da faktisk med «Finns det en så finns det flera» fra «Satan i gatan», som høres ut som den kunne vært produsert i dag. Det er for øvrig hennes trolig største album, og hun skal sneie innom den noen ganger til i det femti minutter lange settet.

Men først nevnte «Se mig» i en knallhard versjon før Sofienbergparken letter ordentlig for aller første gang med den en flørtende og kontant versjon av «Jag kommer». Allsangen runger og øynene ruller utover det lille folkehavet.

Veronica Maggio på Piknik i Parken 2023. (Mode Steinkjer)

Så kommer en fin versjon av nettopp «Satan i gatan», en sang som viser hvilken dybde hun har som popartist, hvordan de beste låtene hennes er støpt i former som ikke er umiddelbare, men som holder seg som gull over tid. Så løper hun av selv om et helsvett publikum forlanger ekstranumre. Hun har ennå ikke sunget det hun selv leende og nostalgisk kaller sin «offisielle partysvenskelåt», «Velkommen inn». Det er en gullkantet avslutning som «ekar över hela staden». Men alt har en pris, selv om «Den första är alltid gratis», som utgjør en litt laber slutt for mange nordmenn som ikke husker tilbake til 2016.

[ Helgens låter: Michelle Ullestad vil ha mer og Hudkreft skrur på 10.000 soler (+) ]

Veronica Maggio har mange norske venner, og mange av dem var på Piknik i Parken. De fleste av dem kjenner katalogen hennes ut og inn, men det er bare på de helt utvalgte låtene hun treffer hundre prosent med utenfor Sveriges grenser. Her ropte mange på «Måndagsbarn». Den kom ikke. I stedet understreket hun hele karrieren med at «Den första är alltid gratis» også for den tilfeldige fansen, resten må man jobbe litt mer med.