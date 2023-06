Krigshistorie blir samtidsjazz

Bassist, komponist og arrangør John Andrew Wilhite-Hannisdal har fått meg seg 11 musikere for å framføre bestillingsverket «Bristol Silence», i Store Festsal på Bristol Hotel, der Bristolorkesteret hold til under krigen. Husorkesteret på hotellet spilte derfor også for nazioffiserene som hadde tilhold i bygget ved siden av. Musikerne fra Bristolorkesteret og deres leder Øyvind Berg ble i 1946 hentet inn av NRK og ble halvparten av det nye Kringkastingsorkesteret.

Ingen anklage

John Andrew Wilhite-Hannisdal understreker at han ikke anklager noen av musikerne i Bristolorkesteret for å ha vært nazister:

– Øyvind Bergh spilte musikk av George Gerswhin i 1940, han framførte altså jødisk musikk under okkupasjonen. En av sangerne i Bristolorkesteret var motstandsmann. Han sang om kjærlighet foran nazister, samtidig som han planla sabotasje mot dem. Det var stor forskjell på det han sang og det han mente, sier John Andrew Wilhite-Hannisdal.

Han vil bruke verket til å reflektere over musikernes rolle i en politisk sammenheng. Hvor går linjen mellom passivitet og samarbeid? Prosjektet begynte som en refleksjon rundt å spille for inntrengere, etter at komponisten hadde lest boka «Propaganda og motstand» av Harald Herresthal fra 2019.

Stillheten etterpå

«Bristol Silence» er ikke musikken Bristolorkesteret spilte under krigen, men et nytt verk i spennet og spenningen mellom jazz og samtidsmusikk, inspirert av historien fra krigsårene.

– Vi siterer noen låter fra den tiden, og tekstene er inspirert av tekstfragmenter fra poesi og sanger, men adaptert fritt, forklarer komponisten, som utdyper innholdet slik:

– Stillheten i tittelen «Bristol Silence» handler både om stillheten til musikerne under okkupasjonen, hva var det de ikke uttrykte, og stillheten etterpå, at de ikke ville snakke om det som hadde skjedd, eller ikke kunne snakke om det. Stillheten kan også være rommet mellom det man spiller og det folk hører. Det kan også være stor forskjell mellom det du spiller og det du tenker. Spesielt i denne konteksten her. Dette synes jeg er så fascinerende.

Protestfestival

Motvind er en festival for jazz og improvisasjon, som beskriver seg som «en korreks til et festivallandskap preget av kommersiell drivkraft (...) og etisk tvilsomme sponsoravtaler i kulturlivet». Festivalen avsluttes i Oslo lørdag, men fortsetter i Middelalderskogen i Numedal midt i juli.

– Det er en grunn til at jeg gjør det på Motvind, som bestilte verket. Samtidig som jeg synes det er viktig å vite hvem man spiller for, så handler dette om å ikke ha kontroll over faktorene rundt musikken, sånn at bevissthet og lytting blir enda viktigere, sier Wilhite-Hannisdal.

«Bristol Silence» spilles flere steder etter Motvind, på Trøndelag Teater, hos Bergen Jazzforum og Sildajazz i Haugesund, og kanskje flere steder også etter hvert, selv om det er vanskelig å samle alle de 12 musikerne på én gang. Bestillingsverket blir også spilt inn for et album på plateselskapet til Motvind.

Bristol Silence framføres av Sofia Jernberg, Robin Steitz (begge sang), Klaus Holm, Julie Kjær, Torben Snekkestad (alle saksofoner), Erik Kimestad (trompet), Hans Kjørstad (fiolin), Ayumi Tanaka (piano), Ferdinand Bergstrøm (gitar), Ane Marthe Sørlien Holen og Andreas Winther (begge perkusjon) og J.A. WilhiteHannisdal, komponisten selv på bass. På grunn av en forstuet finger kan han få hjelp av Christian Meaas Svendsen på bass lørdag.