Tysk politi etterforsker Rammstein

Etter tre uker med historier og oppslag om kvinners opplevelser på Rammsteins konserter har tysk politi satt i gang etterforskning. Rammstein har erklært sin uskyld, støttet kvinnenes rett til å dele sine historier uten å få reaksjoner fra sinte fans, og samtidig hyret inn advokater.

Nå er spørsmålet om Rammstein kan overleve en sak som dette, uansett hva utfallet blir.

Vokalist og frontmann Till Lindemann er hovedpersonen i mange av historiene som er kommet fram om jentenes opplevelser på Rammstein-konserter. (STR/NTB kultur)

Bandet har sitt eget provokative image og et repertoar av eksplisitte sanger om sex og kvinnekjønn å komme forbi, som etter de siste ukers historier ikke lenger bare framstår som et kunstprosjekt basert på sjokkerende, grensesprengende og beksvart tysk humor.

Rammstein-festen kan være over

Musikksjef Kristin Winsents i NRK P13 har fulgt saken på Reddit og Twitter etter hvert som historiene fra kvinnelige Rammstein-fans har vokst i antall siden slutten av mai.

– Om gruppa kan overleve dette er vanskelig å si. Det er jo noen som har kommet tilbake etter metoo-saker, mens andre er kansellert. Jeg har sett mange Rammstein-fans på Reddit og Twitter uttrykke at dette er motbydelig, og som sier at de har vært fans hele livet, men at dette ikke er noe de orker eller godtar, sier Winsents.

Gruppa har hatt en ansatt som skal ha oppsøkt kvinner med Rammstein-billett på sosiale medier, som skal ha invitert dem til en castingrunde som kan sikre plass på «rad 0» på konsertene. Og i praksis blitt mulige groupies for vokalisten Till Lindemann før og etter konsertene.

Norsk kvinne forteller

En av dem var nordirske Shelby Lynne (24), som delte sin opplevelse etter å ha takket ja til å bli med på rad 0 og få møte Rammstein-vokalist Till Lindemann.

Han skal ha foreslått sex, og ble forbanna da hun takket nei, fortalte hun, og viste bilder av blåmerker på kroppen hun ikke visste hvordan hadde oppstått. Timene etter konserten husker hun ingenting fra, hevder kvinnen, og understreker at hun ikke anklager noen for overgrep. Men skjenket full hadde hun blitt, skrev hun. Denne type opplevelser var hun ikke alene om.

Groupies-kulturen lever

Musikksjefen i P13 understreker at historier på nettet ikke kommer med sannhetsgaranti, at ingenting i denne saken er bevist og verifisert, og at Rammstein-vokalist Till Lindemann ikke er dømt for noe.

– Men Rammstein skal altså ha operert med et system der unge jenter har blitt plukket ut til «rad 0» før konsertene, noe som i seg selv er motbydelig. Bandet og vokalisten skal ha godkjent jentene som skal få være med backstage og på hotellet etter konserten. De har skjenket dem på tequila med prosecco på toppen, en effektiv cocktail som visstnok er vokalist Till Lindemanns spesialitet, sier Winsents.

60,000 fans opplevde Rammstein på Bjerke travbane sommeren 2022, den største konserten i norsk pophistorie. (Mode Steinkjer)

– Til å bli kvalm av

Hun skjønner godt jentene som har takket ja til å møte idolene.

– Unge jenter som kan få sjansen til å møte idolene, kan selvsagt være veldig utsatte og ha vanskelig for å sette grenser. Og selv de som sa ja der og da, kan få reaksjoner av opplevelsen i ettertid, når de blir eldre og forstår konsekvenser bedre, sier musikksjefen.

– Om gruppa har hatt dette som system i mange år er det til å bli kvalm av. Jeg trodde groupies hørte fortida til, sånt Led Zeppelin drev med på 70-tallet og band som Mötley Crüe og Guns N’ Roses på 80-tallet. Jeg får en vemmelse av å tenke på det. Jeg har som mange andre digga dette bandet i mange år. sier musikksjefen i NRK P13 om gruppa som sto for den største konserten i norsk musikkhistorie da 60.000 opplevde dem på Bjerke travbane i fjor sommer.

– Rammstein har favnet bredere enn sjangeren industri-rock tilsier, nettopp på grunn av kunst-imagen deres. Bandets tekster og framtoninger har blitt sett på som skuespill og et provokativt kunstprosjekt, inkludert alle grovhetene og sexfikseringen i tekster og image. I tillegg byr konsertene på disse fantastiske pyroeffektene, sier Winsents.

Tolket som provoserende kunst-band

Den tyske industrirockegruppa hadde solgt 10 millioner album allerede i 2005, og er blant verdens største konsertattraksjoner – en blanding av tung musikk, sex og ekstrem bruk av pyro. Noen låter er politiske og samfunnskritiske, og mange handler om sex, kjønn og seksualitet, som «Mein Teil», «Dicke Titten» og «Pussy» – så grovkornet at de er tolket som grovkornet satire. Musikkvideoene deres på YouTube er utstyrt med 18-årsgrense.

Historiene om Tysklands største band har fått landets statsmininster på banen. Og på nettet sier fansen som først nå har fått tekstene til bandet oversatt fra tysk seg sjokkert over hva de handler om. (Mode Steinkjer)

– Det er deilig med band som gir fullstendig eff, så lenge det er skuespill de driver. Vi har tolket Rammstein som at dette er en forestilling, og så kan alt være en projisering av vokalistens fantasier. Det er jo kunstprosjekt-fasaden som gjør at vi ikke har avskrevet Rammstein som tysk harry pubrock-metal. Om dette bandet faktisk har levd ut imaget sitt i praksis, da stiller saken seg annerledes, og alt dette blir bare ubehagelig. For nå forteller ansatte i Rammstein-leiren til tyske medier at vokalist Lindemann har vist en bekymringsverdig oppførsel i lengre tid. Det er en kjent sak at berømmelse kan gå en til hodet, og det å ha ja-folk og ingen neifolk rundt seg ikke er heldig, sier Winsents.

Tar anklagene på alvor

Søkelyset på Tysklands største band har fått dem til å sparke den kvinnelige ansatte som rekrutterte jenter. De tyske industri-rockerne har erklært at anklagene har truffet dem hardt og at de tar dem seriøst. Rammstein tar avstand fra alle former for overgrep, er det offisielle budskapet fra bandet, som hadde sørget for å fjerne den obligatoriske låten «Pussy» fra settlista ved München-konserten i forrige uke. Bandet har også fjernet «rad 0» på resten av den pågående Europa-turneen og avlyst de famøse konsert-nachspielene.

De 60.000 som så Rammstein på Bjerke travbane fikk oppleve det heftige pyroshowet det tyske industrirock-bandet er berømte for. (Mode Steinkjer)

I Tyskland har saken vakt så stor oppsikt at statsminister Olaf Scholz har offisielt meldt fra at han følger saken og at anklagelsene må «ryddes opp i». Men oppryddingen er det musikkbransjen selv som må stå for, er den tyske statslederens beskjed. Samtidig har Rammstein fortsatt sommerens turné.

Trygge på tungrock-konsert

– Hadde jeg hatt en ung datter på Rammstein-konsert hadde jeg vært litt engstelig. Det skal være trygt å gå på konsert. Denne historien sjokkerer meg fordi metal- og tungrock-konserter ansees for å være de tryggeste å gå på, for det er de snilleste gutta som driver med denne musikken. Nå står vi foran Tons of Rock i Oslo, hvor vi skal sende live med «Stjernepose». Tons of Rock er den tryggeste festivalen jeg har opplevd. Det virker også som jentene føler seg trygge der, sier Winsents.

Hun avviser at sommerens avsløringer fører til at Rammstein forsvinner fra NRK P13.

– Vi spiller ikke så mye Rammstein til vanlig heller, for de er ikke verdens beste radioband. NRK P13 har dekket Rammstein journalistisk, hausset opp singlene og konsertene deres til nå, og vi boikotter ingen. Det blir uansett veldig feil å reagere før noe er blitt dokumentert. Men det blir spennende å følge saken videre, og se om det er en Pandoras eske som er åpnet, sier Winsents.