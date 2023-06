OverOslo: Heit kveld høyt over byen

---

Over Oslo, med First Aid Kit, Highasakite, Chris Holsten, Metteson

OverOslo startet i brennende hete onsdag. Det skal visst være litt kjøligere her oppe i høyden enn nede i byen, en grad eller to sånn formelt sett, men det virker ikke sånn. Arenaen på Grefsenkollen er full av varme mennesker også. Musikkprogrammet hadde sin del av heite artister for dem som ikke er så nøye med kred og kulthelter, men lar seg tiltrekke av musikk med bred appell.

Den første dagen er det Highasakite som får æren av å avslutte kvelden. De var her sist i 2017. Dette var et spesielt år for gruppa, med en besetning som var i ferd med å gå i oppløsning, med påfølgende krangel om rettighetene til navnet. Siden dette har Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu etablert en ny besetning rundt seg, og gitt ut et nytt album.

Highasakite har også tatt et spektakulært sceneshow rundt på festivaler, men tørken i Oslo setter en stopper for store planer om utspekulert pyroteknikk. De kommer til gjengjeld på scenen i en spektakulær solnedgang som ikke all verdens fyrverkeri kan måle seg med.

De har gitt ut et nytt album også siden sist, og begynner med «Under The Same Sky» og «I Just Moved Here» derfra. «Since Last Wednesday» tar dem nesten tilbake til begynnelsen, mens «Keep It Alive» bekrefter at deres nyere sanger ikke står tilbake for dem som tok dem ut til et svært stort publikum.

Etter et litt bombastisk midtparti tar de kvelden tilbake med «Someone Who’ll Get It», og kan styre inn i den lyse natta med sterke reserver. Etter et eget raveparty sikrer spenstige «Golden Ticket» og stemningsmettede «Lover Where Do You Live» at Highasakite fortsatt har det som trengs.

[ Slik blir festivalsommeren 2023 ]

Nå har vi altså foregrepet begivenhetenes gang. Ettermiddagen kom i gang med Kristian Kristensen. Som også spilte den samme dagen som Highasakite var her i 2017, og under en pandemiutgave i 2021. En av denne festivalens beste venner. Siden sist har han vært med i «Hver gang vi møtes», og fått et enda større publikum, som gjør at det er godt med folk foran hovedscenen allerede tidlig på ettermiddagen.

Johanna og Klara Söderbeg skapte som vanlig stor stemning med First Aid Kit. (Mode Steinkjer)

First Aid Kit er kveldens store internasjonale attraksjon, med så godt fotfeste i Norge at de også godt kunne toppet plakaten denne kvelden. Det er bare tre måneder siden de spilte for to fulle hus på Sentrum Scene, bare ni måneder siden de sto på hovedscenen på Øyafestivalen, for enda flere folk. De svenske søstrene Klara og Johanna Söderberg kommer på i fargerike, flagrende gevanter, som tar tankene tilbake til tida musikken deres er inspirert av. Deres solfylte, harmoniske californiacountry er ideell på en fin sommerdag.

De begynner med «Angel», en sang om ikke å la de tunge tankene ta overhånd. Det er lett å la seg overtale på en dag som dette. De spiller «Stay Gold» med en henvisning til omgivelsene, en «magisk plass» der de helst skulle være evig. Det er kanskje sånt som de sier til alle på sine veier rundt i verden, men sangen i seg selv høres i alle fall veldig troverdig ut.

En knapp time på scenen er lite med så mange gode sanger som disse to har laget, men First Aid Kit benytter tida godt. Og de har selvfølgelig med seg «Emmylou», en av de sangene vi har hørt mest de siste 15 årene, men som likevel er i stand til å skape en gåsehudfornemmelse når de spiller den i levende live. First Aid Kit vil fortsatt være et lyspunkt på alle festivaler jeg kan tenke meg.

[ Intervju med First Aid Kit: Vi var jo bare barn ]

Chris Holsten er blitt en artist på Oslo Spektrum-nivå, og hovedscenen på OverOslo er ikke en for stor utfordring for ham i 2023. Han kunne også spilt helt til slutt. Holsten sløser ikke bort tida. Han går tett på sak med heftige «Slå hjerte slå», en av hans aller største hits. Hvordan går han videre derfra?

Chris Holsten på OverOslo 2023. (Mode Steinkjer)

«Høyt over havet» passer godt for en konsertarena med storslått utsikt til fjorden. «Bare når det regner» er ikke like dagsaktuell, med det har i alle fall kommet skyer på himmelen som gjør kvelden litt mer behagelig.

Chris Holsten gjør dette ordentlig, med band og kor og lyden er stor nok for amfiet. Han har bare tatt vare på en av sine sanger på engelsk i dette settet, den effektive discoen i «Shout Baby».

Etter dette setter han seg ved pianoet, og tar det ned. Han skal synge en helt ny sang fra et album som visstnok er rett rundt hjørnet, en sang som til og med heter «Oslo». Og så virker ikke pianoet! Da sier det mye om artisten at han i stedet for å vente synger den sammen med gitaristen Stefan og vet dere hva, den høres faktisk ut som bysang vi vil ha med oss videre.

Pianoet har kommet til hektene, og når han først sitter der kan han ta «Hvis verden» også, og da Frida Ånnevik kommer inn i det andre verset er det umåtelig populært. Han setter inn et nytt støt med «For evig» og «Bak en fasade». Med «Smilet i ditt eget speil» er en av de største norske hitparadene i nyere tid komplett.

Metteson ga alt på OverOslo. Neste gang burde han være klar for hovedscenen. (Mode Steinkjer)

Sverre Metteson Breivik er i ferd med bli en av landets fineste popstjerner. Han har gitt ut en god rekke singler de siste årene, som sikrer at et kort festivalsett er «spekket med hits», som vi pleide å si den gangen hits var en større æresbevisning. «Never Let Me Go» er den største av dem også her.

Metteson står på den mindre skogsscenen, men vi kan lure på hvor stor hadde vært nå om han hadde sunget på norsk. Sanger spekket med følelser, hjerte utenpå skjorta eller, i hans tilfelle utenpå dukene eller håndklærne antrekket hans er sydd sammen av. Det ser bra ut altså. Det høres bra ut også. Han skifter antrekk etter hvert, får med seg en liten trupp med dansere som gjør sceneshowet til et samfunn. Publikum vil ikke la ham gå etterpå, men på festivaler er det ingen bønn om mer.

OverOslo har ofte vært den festivalen som har blitt først utsolgt. I år har det ikke gått like fort. Harde tider er en ting, men nå ligger mye av forklaringen i at festivalen har økt kapasiteten, fra 6.000 til 7.000 mennesker. De neste dagene er det også en konkurrerende festival lenger nede i landskapet, Piknik i Parken, med en litt annen profil. Det er likevel helt fullt på Grefsen. Problemet da er dessverre velkjent – når festivaler vokser synker musikkinteressen blant dem som har funnet ut at dette er stedet å være. Skravlingen til publikum nådde nye høyder under konsertene denne kvelden.

Det er mange gjengangerne fra norske festivaler på OverOslo. Men de har vært en pandemi også, så det er uansett noen år siden mange så disse representantene fra stjernegalleriet sist. De nærmeste dagene kommer Madrugada (for første gang på Grefsenkollen), Hellbillies, selveste Van Morrison, CC Cowboys og Sondre Justad. Og mange andre. På enda en liten festival som er blitt ganske stor.