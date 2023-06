Søsken i krig og kjærlighet

---

«På strak arm» er en gjenkjennelig Heidi Linde i godt slag, med alle følehorna ute. Hun trenger bare en søskenflokk på tre og en gammel, syk far som plutselig dukker opp etter års fravær, og hverdagens underliggende dramatikk tyter fram på hver side. Dette er en materie den skriveføre og underholdende Heidi Linde mestrer med bravur. To søstre og en bror står fram med sine svakheter, sin styrke, sine sår og sine nederlag når Heidi Linde lar trioen møte hverandre som godt voksne over farens dødsleie. Fortidas spøkelser dukker opp, men også overraskende nyheter og plagsom selvinnsikt.

De tre søsknene Heidi Linde presenterer oss for, Dyveke, Steffen og lillesøster Benedikte, lever ikke bare med stor fysisk avstand. De har også problemer med å forholde seg emosjonelt til hverandre. Når de på grunn av farens sykdom tvinges sammen i fire dager - åpnes det for et kammerspill med både dystre og humoristiske toner.

Heidi Linde har markert seg gjennom en rekke underholdende og skarpe fortellinger fra norsk hverdagsliv, som «Norsk sokkel» fra 2015, «Talte dager» fra 2017, og «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet», som kom for tre år siden. Hun har også skrevet barnebøker, skuespill og tv-dramatikk. Og nå altså, en ny roman. Som har kvaliteter som viser forfatteren på sitt beste.

Heidi Linde: «Strak Arm» (gnf)

Heidi Linde gir stemme og rom til hver av søsknene, som står fram enkeltvis i sine mer eller mindre vellykkede liv. Først ut er storesøster Dyveke som åpner fortellingen. Hun er spesialpedagog og avdelingsleder på en stor skole. Ganske snart skal hun og ektemann Sveinbjørn feire sølvbryllup. Invitasjoner skrives på vakkert papir til en stor skare nye og gamle venner. Dyveke nærmer seg 50 år og føler på gleden over å ha landet i livet. Datteren har flyttet ut til et kollektiv, men sønnen bor fortsatt hjemme.

Den gamle og syke moren som bodde i kjelleretasjen og lenge krevde mye stell og oppmerksomhet, er avgått ved døden. Framtida ligger der som en flat landevei. Men så var det denne telefonen fra en ukjent mannsstemme som snakker om sin gamle nabo, som må ha ligget syk veldig lenge, uten tilsyn. Faren altså, som hun sist så for fire år siden da familien feiret en mislykket jul sammen. En far som forsvant ut av søsknenes liv tidlig i barndommen.

Steffen tar ordet i neste kapitel. Han har nettopp mista jobben i et transportfirma, i tillegg holder han på å miste kjæreste og samboer June og stesønnen Julian som han er sterkt knyttet til. Så kommer denne storesøsteren som er så vellykket, og forlanger at han skal besøke den døende faren på sykehus.

I Stockholm sitter lillesøster Benedikte, som jobber med en fjernsynsproduksjon og har et turbulent forhold til den ene av sjefene, den kjekke Pär med kone og barn og stadig lystne blikk på andre kvinner. Benedikte vil være fri og frank og leve livet, som ikke lenger føles like fritt. Og en gammel, syk far som hun knapt har kjent kommer ubeleilig, men gir henne noen dager fri fra jobben.

Det er gjenkjennelige karakterer og familiekonstellasjoner man presenteres for i Heidi Lindes nye roman. De er lette å identifisere seg med. Heidi Linde gir dem rom og mulighet til å vise fram sine sterke og svake sider, Hun tegner opp situasjoner som effektivt speiler søsken-trioens forskjellige egenskaper, og etterhvert de underliggende konfliktene som har skjøvet dem fra hverandre. Gammel sjalusi, markeringsbehov, misunnelse og kamp om alenemorens kjærlighet. Det hele er lett og ledig presentert, med skarpe og avslørende dialoger og en fin, stigende spenningskurve .

Etter kort tid ramler et par skjeletter ut av skapet. Eller riktigere, noen gamle papirer. De får den døende faren til å stå fram i et nytt lys, og søsken-trioen til å tenke noen nye tanker om eget liv. Sånn sett en forbilledlig romanutvikling. Særlig portrettet av den hjelpeløse Steffen med kjærlighetssorg, og hans oppdagelse av egen styrke er fint skrevet fram. Lillesøster Benedikte føler at livet kanskje kan leves på annen måte. Fri flyt er ikke alltid best. Heidi Linde byr på flere overraskende vendinger mot romanens slutt, og viser klart at hun ikke svikter sine leseres forventninger.