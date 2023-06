Lydkunst med historisk sus

---

KUNST

Camille Norment

«Gyre – Festspillutstillingen 2023»

Bergen Kunsthall, Bergen

Til 13. august

---

BERGEN (Dagsavisen): Selve Festspillene i Bergen er over, men musikken lever videre i drøye to måneder til med Camille Norments festspillutstilling. Men det er ikke vanlig musikk (hva nå det måtte være?) som presenteres i Bergen Kunsthall. For første gang i Festspillutstillingens 71 år lange historie har de invitert en lydkunstner. Norment jobber med støy og feedback, et lydfenomen som oppstår når lyd går i ring mellom mikrofon og høyttaler. Men hun presenterer også mer inkluderende lyd, «musikk» du kan drømme deg bort med. For eksempel kan du sitte eller legge deg ned på benkene i det første rommet du kommer inn i. Høyttalere montert på benkenes underside skaper vibrasjoner som du kjenner i kroppen. Det kan være behagelig.

Lyd har alltid hatt en vanskelig posisjon i kunstverdenen. Lyd er ikke bilder. Men lyd kan skape bilder. Derfor har lydkunst fått en plass i kunstsfæren. Men det har ikke kommet lett. Lydkunstnerne har måttet kjempe for den posisjonen denne utstillingen bekrefter. En årsak kan ligge i det at det eksisterer en lang tradisjon for å hysje på folk som vil snakke om kunsten de ser i kunstgallerier og -museer. Det er en av flere grunner for at lydkunst har vært blant de minoritetsuttrykkene som har brukt lengst tid på å bli akseptert i kunstsfæren. Men vi snakker like fullt om en rundt hundre år gammel tradisjon. Kurt Schwitters skrev som kjent sin «Ursonate» på 1930-tallet.

Utstillingen fremkaller et historisk sus når du får vite at jernbjelker som disse ble brukt som ballast på skipene i slavehandelen. (Thor Brødreskift)

Bergen Kunsthall jobber for å bryte med Festspillutstillingens historiske mannsdominans. Med amerikansk-norske Camille Norment (født 1970) slår de tre fluer i ett smekk, siden hun er både kvinne, den første svarte festspillkunstneren og den første som jobber med lyd. Og når det først skjer, kommer det i form av lyd som bruker publikum aktivt i en utveksling, og med lyder vi vanligvis ikke ønsker å høre.

For å få en følelse av hva det dreier seg om, siterer jeg fra min anmeldelse av Camille Norments utstilling i Venezia, da hun var Norges representant ved Biennalen i 2015: «Å komme inn i den lyse paviljongen er som å bevege seg ut på et hav av ro, med dempet sang, nynning og behagelige lyder som omslutter deg når du går rundt. (…) Men det er alltid et men, og etter hvert oppdager du de små dissonansene i lydbildet, og du får også bedre tid til å studere og tenke over betydningen av de mange, hvitmalte vindusrammene med knust glass. De imiterer paviljongens vinduer, og med den kaospregede monteringen danner de et overskridende, indre og ytre landskap i den vakre paviljongen.»

Billedkunstner, komponist, musiker og performancekunstner Camille Norment spilte også med sitt ensemble under festspillene i Bergen, i Håkonshallen. (Synne Sofi Bårdsdatter Bønes / Festspillene i Bergen)

Jeg synes Camille Norment har utviklet kunstnerskapets visuelle sider til det bedre siden Veneziabiennalen. Festspillutstilling «Gyre», (tittelen refererer til en virvel, en spiralbevegelse), er bedre og mer variert enn det hun presenterte i Venezia i 2015 og i Oslo Kunstforening i 2017. I fjor hadde hun soloutstilling ved prestisjetunge Dia Art Foundation på Manhattan i New York. Festspillutstillingens vakre fysiske verk står i klar kontrast til lydbildet. Det er både skarpere og har mer ulyd enn tidligere, selv om det også i årets utstilling finnes oaser av lyd som er mer behagelig.

Hovedinstallasjonen «Untitled (Bellhorn)» i den store overlyssalen består av en stor skulptur i skinnende messing, stående på gulvet slik at et normalt høyt menneske så vidt kan se opp i formen, som minner om tuten på et blåseinstrument. Fra taket henger det en messingkule med et metallnett nederst, i en lang stang. Den kan minne om en «mute», demperen musikere stikker inn i trompetens tut. Under taket i salens fire hjørner er det montert mikrofoner som fanger opp lydverket fra «muten» og lyden av publikum. Det er når disse lydene sendes tilbake til høyttaleren i «muten» at feedbacken oppstår. Publikum kan påvirke verket, og det vil oppleves ulikt avhengig av hvor mange som er i rommet. På åpningsdagen var det mange som ikke fikk med seg særlig mye fordi den sosiale samtalen overdøvet lydkunsten.

Hovedverket i Camille Norments festspillutstilling, «Untitled (Bellhorn)», er laget av en utsøkt vakker messingfigur. Den ble først vist på (og tilhører) Dia Art Foundation i New York. (Thor Brødreskift)

Kunstverkene får ekstra lag av mening når du får vite at den vakre sirkelformede installasjonen av jernbjelker i sal 3 har historiske dimensjoner. Bjelker av (norsk) jern ble brukt som ballast på slaveskipene, noe som er en indirekte men historisk forutsetning for kunstnerens eksistens.

Som svart, amerikansk-norsk kunstner er Camille Norment bevisst om at norsk jern og norske skip spilte en rolle i det dansk-norske rikets oppbygging av koloniene i Karibia. Som migrant som har skiftet kultur (hun har vært basert i Norge siden 2004), kan kunstneren forventes å ha en ekstra sensitivitet for de komplekse spørsmålene rundt identitet som en slik bakgrunn reiser.

Flere av Camille Norments verk refererer til meditasjon, som «Everyting but Noting» som består av en sangbolle med metallkuler som styres av elektromagneter. (Thor Brødreskift)

Camille Norment er en kunstner som antyder og viser fremfor å forklare og påstå. For eksempel knyttes flere verk til meditasjon, noe som understreker utstillingens ettertenksomme grunntone. Den lavmælte formen spiller sammen med publikums tilstedeværelse, og legger grunnlaget for en involvering som understreker opplevelsen av å være en del av historien – enten du tenker på den historiske sammenhengen eller den som skapes mellom kunstverkene i Bergen Kunsthall.

