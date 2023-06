Oslos nye byfestival: Se bildene fra Loaded

Loaded på Kontraskjæret var første festival ut denne Oslo-sommeren. To scener og idyllisk stemning under festningsmurene på Akershus rammer inn en festival som i sitt andre år bød på artister som The War On Drugs og Jehnny Beth. Loaded har også fordelen av å være først ut blant Oslos mange festivaler i juni måned, og i år i strålende sol.

«Jo flere festivaler og andre utendørs show jeg har vært på, jo mer sikker er jeg på at det ikke er størrelsen det kommer an på, men stemningen. Der scorer Loaded høyt nå», skriver Geir Rakvaag i sin omtale av Loaded.

Se bildekarusellen med Dagsavisens inntrykk fra Loaded her:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 32 Sofie Tollefsbøl, eller Fieh, strålte med sola på Loaded 2023 (Mode Steinkjer)

John Cale, Loaded 2023. (Mode Steinkjer)

