Miniøyas festivalsjefer: – Barn vet hva andre barn liker

– Hvis det omhandler barn så burde barn få være med å bestemme, sier Alfred Riiser Olsen (11) til Dagsavisen.

I flere år har barnefestivalen Miniøya hatt festivalsjefer under 18 år. I år er det Alfred og Eva Lunder Charlsen (9) som er Norges yngste festivalsjefer.

Miniøya i Oslo er Norges største musikk- og kulturfestival for barn.

– Barn vet hva andre barn liker. Voksne kan også vite det, men ikke på samme måte. Når barn er sjefer kan de ved hjelp av voksne få aktiviteter til alle typer interesser, utdyper Alfred foran helgens arrangement i Tøyenparken.

Voksne: Ikke like bra

Eva tror at festivalen ikke hadde blitt like bra hvis det var voksne festivalsjefer.

– Miniøya har en lang tradisjon for å ha barn som festivalsjefer. Hvorfor ville dere være sjefer for festivalen?

– Mamma fant på Miniøya, så jeg hadde veldig lyst til å være med på det hun fant på for 14 år siden, sier Eva.

---

Miniøya 2023

Arrangeres i Tøyenparken 10. - 11. juni.

Barne- og familiefestival, der store norske artister gjør barnevennlig repertoar. Aktivitetstelt, barneteater med Nationaltheatret, kunstpark og mye mer i tillegg.

Artister 2023: Musti, Marit Larsen, Jonas Benyoub, Kajsa Balto, Kamara, Brenn!, med flere.

---

Det var moren til Eva, Linn Catrine Lunder, som startet festivalen, og fikk med seg de andre eierne i Øyafestivalen til å satse på kulturopplevelser for de yngste.

– Jeg hadde lyst til å bli festivalsjef fordi jeg så på de som var festivalsjefer i fjor og syntes det så veldig gøy ut. Når Miniøya spurte om jeg hadde lyst, sa jeg ja, sier Alfred Riiser Olsen

Alfred og Eva synes det aller morsomste med å være festivalsjefer er å få være med å bestemme. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Mini Pride

På årets festival vil det for første gang samarbeides med Mini Pride. Dette er en del av Oslo Prides tilbud for barn og barnefamilier. På Mini Prides del av festivalen kan barna få ansiktet sitt dekorert med glitter i alle regnbuens farger.

I år har det blant annet vært trusler mot Mini Pride i Bergen og enkelte foreldre har bedt om at barna deres ikke skal måtte lære om Pride på skolen. Nylig kom det også ut at hotellene i Thon Hotels kjeden ikke fikk lov til å heise Pride-flagg. Konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, sa til TV2 at de ikke hadde heist regnbueflagg på flaggstengene til hotellene fordi de ønsket å være nøytrale.

Dette skapte store reaksjoner og flere kjendiser oppfordret til boikott av hotellkjeden. De har nå snudd og heiser flagget.

– Når engasjerte medarbeidere og venner oppfatter at vi tar avstand fra verdiene vi står for, har vi undervurdert kraften og signaleffekten av å ikke heise prideflagget mens vi feirer mangfoldet, skrev konserndirektør Morten Thorvaldsen i en pressemelding.

– Derfor endrer vi beslutningen og heiser flagget, skrev han.

Eva synes det hadde vært bra om det var et barn som var sjef for Thon Hotels, slik at de kunne ha bestemt over situasjonen fra starten av.

– Ville du da ha hengt opp Pride-flagget?

– Ja, alle burde få elske hvem de vil, sier hun med et stort smil.

Åpner festivalen

I forberedelse til festivalen har Alfred og Eva blant annet fått være med på å bestemme hvordan T-skjortene skal se ut, hva slags is og brus de skal selge og Eva forteller at de også bestemte at det skulle være sukkerspinn på festivalen. Presseansvarlig, Tarjei Westby, forteller at det bare skulle mangle at barna også fikk bestemme siden de er med på festivalen hvert år.

– Hva er det beste med å være sjef?

– At man får være med å bestemme, sier Eva.

– Og få lov til å være med å lage selve festivalen, legger Alfred til.

Eva og Alfred har mye igjen å gjøre før festivalen er overstått søndag kveld. På lørdag skal de blant annet klippe båndet som åpner festivalen og introdusere den første og siste artisten. En ting ser Eva mer fram til enn noe annet på festivalen.

– Jeg gleder meg mest til å være konferansier for jeg gleder meg til å stå på scenen og se ut på alle. Det blir veldig skummelt, men det er veldig kult å være sjef og stå på scenen, sier Eva.

Alice Rose Michalsen (4) er med i solskinnspatruljen. Her deler hun ut frukt og sørger for at alle har det bra. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Dette skjer

Norges største musikk- og kulturfestival for barn skal holdes til helgen i Tøyenparken i Oslo. Miniøya er en festival eksklusivt for barn og har øvre aldersgrense på 16 år. Alle over 16 må derfor komme i følge med barn.

Flere kjente norske artister skal spille på festivalen. Blant andre kommer Jonas Benyoub rett fra europaturné med Karpe for å spille for barna, og Marit Larsen skal spille med Oslo Strings. NRK-super showet tar også turen. I tillegg kommer Tøyens egne rapper Musti på festivalens siste dag.

– Jeg gleder meg til å se Musti som er headliner på søndag, sier Alfred.

Det er også mulig for barna å delta på en rekke aktiviteter i regi av Nationaltheatret og andre aktører. Fjorårets største hit var «The Flying Seagulls», ifølge festivalen

På sin egen hjemmeside skriver Miniøya at Flying Seagulls Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for barns rett til lek, latter og glede. På festivalen skal de ha sirkusverksted og andre morsomheter.

