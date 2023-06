Sommerens store helt: Spider-Man!

Spider-Man var den mest populære superhelten på kino i Norge og i verden i fjor, da «Spider-Man: No Way Home» tjente inn over 1,9 milliarder dollar. Nå svinger en ny Spider-Man-film seg til topps på kinoene igjen. Den neste filmen, også den med Tom Holland og Zendaya i hovedrollene, er satt på vent som følge av streiken blant manusforfatterne i Hollywood.

Tom Holland er den tredje skuespilleren i rollen som Spider-Man på 20 år. Den siste i rekken ble den mest innbringende film på kino i Norge og på verdensbasis i fjor. (SF Norge/Sony Pictures)

Arbeidskonflikten mellom manusforfatterne og de store studioene i Hollywood har pågått i en måned, noe som fører til at stadig mer av den amerikanske film- og TV-produksjonen stopper opp. «Spider-Man 4» er satt på vent i sympati med de streikende i foreningen Writers Guild America, har Tom Holland og produsent Amy Pascal i uttalt til amerikanske medier.

En vev av nye Spider-prosjekter

«Spider-Man: Across the Spider-Verse» er oppfølgeren til spider-verse-filmen som fikk Oscar for beste animasjonsfilm i 2019. Neste år kommer den tredje filmen i denne serien. (Sony/SF Studios)

Filmene om denne superhelten har vist seg svært populære, helt siden Tobey Maguire hadde rollen som Spider-Man i Sam Raimis film for litt over 20 år siden. Og nå venter det en rekke filmer og TV-serier basert på det såkalte Spider-Man-universet, også kalt Spider-verse, hvor superhelten skal boltre seg i mange forskjellige versjoner.

Sommerens animasjonsfilm «Spider-Man: Across the Spider-Verse» er bare starten på et moderne Spider-univers, grenseløst, mer mangfoldig og mangefasettert enn da Stan Lee og Steve Ditko først introduserte Spider-Man i 1962,

Animasjonsfilmen som fikk sekser på terningen av Dagsavisens anmelder handler om tenåringen, Miles Morales, den første mørkhuda Spider-Man i selskap med rekke Spider-man, - kvinner og -alt mulig annet rart i Spider Society, i følge vår anmelder. Den samme Miles Morales skal komme vevslyngende på lerretet i form av en ny live actionfilm, uttalte produsent Amy Pascal i anledning ukas Spidey-premiere.

Etter animasjonsfilmene om Spider-mans grenseløse univers venter en live action-film om tenåringen MIles Morales, den første Spider-Man med mørk hud. (Sony Pictures Animation/AP)

I tillegg skal animasjonsfilmen «Spider-Woman» fra Sony og Columbia Pictures være i produksjon, skriver Variety. Og sommerens kinoferske animasjonsfilm skal følges opp av «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», som får premiere i mars 2024.

Spider-helter og skurker i fleng

Bak de nye filmene står Sony Pictures, som eier rettighetene til hele Spider-Man-universet og som inkluderer noe sånt som 900 tegneseriefigurer skapt av blant annet Stan Lee. Sånt blir det franchise av, og Sony har så langt laget Venom-filmene med Tom Hardy i hovedrollen, og fjorårets totalslaktede «Morbius» med Jared Leto.

Tom Hardy har hovedrollen i filmene om det ustabile superskurkvesenet Venom. De to første filmene har fått dårlig mottakelse, men gode nok besøkstall på kino til at Sony Pictures akter å lage en tredje i serien. (SF Studios/Sony Pictures)

I oktober kommer enda en klassisk Spider-Man-fiende i en egen spin off-film på norsk kino: «Kraven the Hunter», en overmenneskelig jeger spilt av Aaron Taylor-Johnson, mens en superfribryter spilt av Bad Bunny skal slå seg løs i «El Muerto» på kino i 2024. Større forventninger er det stilt til «Madame Web», filmen hvor «Euphoria»-stjernen Sydney Sweeney spiller Spider-Woman og Dakota Johnson har rollen som Madame Web og som hadde avsluttet innspilling før streiken rammet Hollywood.

Sydney Sweeney blir en del av Spider-Man-universet via rollen som Spiderwoman i spin off-filmen «Madame Web», en rolle som nylig ble offisielt bekreftet. (Jordan Strauss/AP)

TV-serier fra Spider-Mans verden

I tillegg har Sony PicturesTelevision lansert konkrete TV-planer for karakterer fra spider-universet også. Selskapet har to dramaserier på gang i samarbeid med Amazon Prime Video, og folk bak de populære animasjonsfilmene med på laget. Den siste som er presentert er serien om Spider Man Noir. Denne utgaven av helten lever i New York under Den store depresjonen på 1930-tallet, og har blant annet vært å se i den Oscar-belønte animasjonsfilmen «Into the Spider-Verse», da stemmelagt av Nicolas Cage.

Amazon Prime blir også strømmeren hvor TV-serien «Silk: Spider Society» skal svinge seg. Denne handler om Cindy Moon, en koreansk-amerikansk kvinne som er bitt av samme radioaktive edderkopp som ga Peter Parker superkrefter og tar superheltalibiet Silk. Prosjektet har vært kjent i to år. Premierene på TV-seriene er foreløpig ikke offentliggjort.