Emma Steinbakken vil fylle Oslo Spektrum

20 år gamle Emma Steinbakken fra Jessheim er på kort tid blitt en av Norges aller største artister. Nå er det klart at hun 2. mars neste år inntar en av Norges største konsertarenaer, Oslo Spektrum.

Det skjer etter at hun i april i år spilte to utsolgte konserter på Rockefeller. Steinbakken har dessuten ligget helt øverst på blant annet Spotify-toppen i flere måneder med blant annet sine Hver gang vi møtes-versjoner av Bjørn Eidsvågs «Floden» og Isahs «Delilah», i tillegg til sine egne låter. I tillegg til det populære TV 2-programmet har hun gitt ut en rekke låter på egen hånd, og så sent som sist i mai slapp hun den nye låta «Used to love you».

Emma Steinbakken skal også spile en rekke festivaler denne sommeren. Dagsavisen anmeldte den ene av hennes to konserter på Rockefeller, og konkluderte med at: «Emma Steinbakkens beste kort live er evnen til å gjøre andres låter helt til sine egne, uansett språkdrakt og sjanger. Men det kamuflerer ikke at hun ville stått solid på scenen også uten disse, med egne låter og et publikum som utvilsomt har funnet sin sjelevenn».

