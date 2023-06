Se bildene fra Musikkfest Oslo

Lørdag 3. juni kom sommeren for alvor til Oslo. Fra over 50 scener over store deler av byen strømmet musikken fra både små og store artister, DJs og band. Blant de mest kjente artistene var Øystein Greni fra Bigbang, men først og fremst var dette dagen da mindre kjente band og nykommere innen alle sjangre kunne vise seg fram for publikum.

Dagsavisen var innom noen av konsertene og scenene, og fikk med seg artister som TidsTyv, Illurice, TwoMinutesHate, Hylr, Damokles, Draümir, Rhattew, Trond Aukland og mange flere. Se stor bildekarusell her:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 65 Draümar på Blå under Musikkfest Oslo. (Mode Steinkjer)

