Tatt av Storm-en

---

6

ATTRAKSJON

Storm – The Dragon Legend

Tusenfryd

---

Jeg åpner øynene brått. Under meg er det blåe skinner og bar bakke. To sekunder har jeg til å tenke «hva faen har jeg meldt meg på?» før det drar til. Jeg tviholder på metallhåndtakene samtidig som vi når en hastighet på 95 km i timen. På toppen, hele 34 meter over bakken. rister banen og jeg er redd for at jeg skal fly ut. Men det er først på vei ned at det slår til. Kroppen min slår tilbake mot setet og hele innsiden av kroppen min kjennes som den fysisk skal bli dratt til utsiden. Jeg er livredd. Jeg kjenner at jeg lever.

Lørdag 3. juli åpner den nye berg-og-dal-banen Storm – The Dragon Legend på Tusenfryd. Dette er ikke en berg-og-dal-banen for sarte sjeler, som er hvordan jeg vil beskrive meg selv. Jeg er livredd, har magesug og er litt skjelven, var mine eksakte ord da jeg ventet. Og selv om alle kom ut etter sin tur og sa at den var sykt bra, roet det ikke nervene mine.

Men før det var min tur skulle venstrepolitiker Abid Raja først få prøve den nye berg-og-dal-banen. Han er morsomt nok også Storm sin gudfar, og før den blå vognen med dragehode skulle ta av, kunne jeg høre Raja si:

– Jeg kommer til å dø.

Når det endelig var min tur var dette også min reaksjon.

Den nye berg-og-dal-banen er det de kaller for en «Inverted Triple Launch Coaster» og er den eneste av sitt slag i Europa. I banken har jeg berg-og-dal-banene Speedmonster og Supersplash, samt monsterkarusellen Spinsspider. Jeg har enda ikke fått meg selv til å ta Spaceshot og Thundercoaster. Erfaring har jeg, men tøff er ikke et ord som brukes om meg i denne sammenhengen. Det merket en av de ansatte som spurte om det gikk bra med meg før turen skulle starte. Sikkert fordi hendene mine var hvite og øynene var lukket. Mannen som styrte vognen viste en tommel opp, metallplattformen gikk ned og så var det i gang.

[ – Hun tok tak i beina mine og dro meg i posisjon ]

En runde på Storm tar 45 sekunder. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Dette er som sagt en «Inverted Triple Launch Coaster». Med «inverted» mener de at i motsetning til “vanlige” berg-og-dal-baner, er vognene montert under skinnegangen slik at du har beina hengende fritt i luften under turen. Triple launch betyr at du akselererer tre ganger i løpet av turen. Nummer en er sakte, nummer to er bakover.

[ – Hun tok tak i beina mine og dro meg i posisjon ]

Og så er vi tilbake til hvor jeg startet det hele; med blikket rett ned og et brøkdelssekund hvor jeg stilte spørsmål ved alle valg jeg hadde tatt så langt i livet som hadde ført meg hit. I alle fall så langt jeg kom før akselerasjon nummer tre kom og jeg ga ut et lite gisp. Det var rart å føle seg så redd og så levende på akkurat samme tid, og det tok ikke lang tid før jeg kjente på de enorme kreftene til Storm. Flere ganger i løpet av turen oppnådde berg-og-dal-banen 5G eller fem ganger gravitasjon. I all enkelhet betyr det at kroppen min ble utsatt for krefter som var fem ganger sin vekt. Det kan ikke beskrives som noe annet enn en «ut av kroppen opplevelse». I sekundet det dro til føltes det ut som at innsiden av kroppen min var på vei ut. Heldigvis skjedde ikke det da.

---

Om «Storm – The Dragon Legend»:

Høydeforskjell: 34 meter

Lengde: 360 meter

Lengde pr. tur: 560 meter

Kapasitet: 16 personer

Maks. fart: 95 km/t

Pris: 100 millioner

---

Jeg må være helt ærlig og si at den siste halvdelen av turen er litt mer oppstykket for meg. Men en tydelig følelse av å ha lettet i setet, selv da jeg fortsatt tviholdt i metallhåndtakene, er det som står mest ut. Det skumleste med Storm er nemlig at du bare er spent fast over fanget, ikke over skuldrene slik som du er på Speedmonster og Spinspide. Dette ga fort en følelse av at jeg skulle fly av gårde, selv om jeg var godt spent fast.

[ (+) Helgens låter: ISÁK gir seg på toppen og Elsie Bay og Daniel Kvammen danser inn sommeren ]

På tross av hvor redd jeg var, endte jeg faktisk opp med å ta tre hele runder på berg-og-dal-banen. Det må vel være den beste tilbakemeldingen jeg kan gi med tanke på at jeg fortsatt var ganske redd av meg. Men etter tre runder var det på tide å gi seg. Da vi endelig stoppet rant øyet mitt, håret sto til alle kanter og jeg kjente en påbegynnende hodepine. Om dette hadde å gjøre med at jeg stresset så mye eller at vi tok rundene så tett på hverandre, kan jeg ikke si noe om. Med skjelvene bein og hender reiste jeg meg ut av setene i en blå dragen. En ansatt spurte meg hvordan det var, mine eksakte ord var; helt jævlig og urolig morsomt.

Den nye berg-og-dal-banen er en del av Tusenfryd sin investering i oppgraderinger og nye attraksjoner, og Storm kostet alene 100 millioner kroner. Derfor er vel det endelige spørsmålet; var det verdt det? Jeg tenker ja. Det tok hele 15 minutter før adrenalinet i kroppen min begynte å delvis falme og jeg levde høyt en lang stund etterpå. Så hvis du ser etter høy fart, intense krefter mot kroppen og et adrenalinkick uten like, er Storm berg-og-dal-banen for deg.