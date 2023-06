17 vil bli ny sjef på Det Norske Teatret. Se søkerlisten her

Det er en rekke solide navn fra Teater-Norge som ønsker å bli ny sjef ved Det Norske Teatret i Oslo når sittende teatersjef Erik Ulfsby (52) slutter til neste år.

Styreleder Hilde Barstad er fornøyd med pågangen av søkere, heter det i pressemeldingen fra Det Norske Teatret.

Det Norske Teatret i Oslo skal få ny sjef i løpet av året, heter det i pressemeldingen fra styret ved teateret. (Terje Pedersen/NTB)

Dagens teatersjef har sittet siden 2011, og takker for seg ett år før hans tredje åremålsperiode går ut. Etter 14 år er det andre som skal ta over et teater som det på mange måter er blåst nytt liv i. Og det er et teater med solid omdømme den nye sjefen vil komme til. konstaterer styrelederen i DNT.

Solid liste med søkere

Søkerlista inkluderer en rekke kjente og erfarne teaterfolk, blant dem regissørene Kjersti Horn, Anders T. Andersen og Peer Arne Perez Øian, samt teatersjef i Aalborg siden 2015, Hans Pitzschker Henriksen. Se hele listen nederst i saken.

Repertoaret for våren 2020 på Det Norske Teatret ble presentert tirsdag Regissør Kjersti Horn er blant søkerne til stillingen som teatersjef ved Det Norske Teatret. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Vi er svært fornøyd med at vi har fått så mange kvalifiserte søkere til teatersjefstillingen, sier styreleder Hilde Barstad. Og det er et teater med solid omdømme den nye sjefen kommer til. Det Norske Teatret er landets største teaterhus og har rundt 250.000 publikum i året.

Teatret trenger offensiv leder

Den nye teatersjefen må være på offensiven, heter det fra DNTS styreleder.

[ Årets kritikk: «Døden på Oslo S» ]

Teatrets neste leder vil få en stor utfordring ved å lede en organisasjon som har vokst til en av de viktigste institusjoner innen scenekunst i Norden, på samme tid som bevilgningene til teatrene stadig blir utfordret og vi har vært gjennom en nær treårig pandemi som har endret folks teatervaner.

Regissør Anders T. Andersen har søkt sjefsjobben på Det Norske Teatret, her på RIksteatret tidligere i år. (Terje Pedersen/NTB)

– Her må en ny teatersjef tenke offensivt, slik at Det Norske Teatret kan holde på den kunstneriske oppdriften og kraften som teateret har hatt de seineste årene, sier Barstad.

[ Skuespillere bekymret for Torshovteatret ]





Hans Pitzschker Henriksen, avtroppende teatersjef ved Aalborg Teater har søkt stillingen ny teatersjef ved Det Norske Teatret. (Allan Toft/Aalborg Teater)

– Dette teatret er ikke bare en viktig kunstnerisk kraft innen norsk kulturliv, heter det i pressemeldingen. Dette er også en arbeidsplass som gir rom for kunstnerisk nytenkning og utvikling. DNT er en stor arbeidsgiver for mange av de dyktigste skaperne og utøverne av scenekunst, både på den kunstneriske og den tekniske siden. Det Norske Teatret ble startet som en scene for språklig og kunstnerisk frihet, og det er viktig å holde denne tradisjonen i hevd ved et teater som har nynorsken som sitt viktigste særpreg og kjennetegn.

[ Litteratur: Sjarmerende kjærlighetserklæring til blokkene på Bjerke ]

Nå vil styret gå videre i ansettelsesprosessen og innkalle søkere til intervjuer.

Blant de 17 søkerne er det tre personer som ikke ønsker å få søknadene sine offentliggjort, og søkerlista forteller også at en barnehageassistent fra Trondheim har lyst på denne stillingen.





---

De vil bli ny teatersjef ved Det Norske Teatret:

Hilde Lyshaugen (23), skuespiller/koreograf, Nord-Aurdal

Jonathan Flom (45), daglig leder/koreograf, Washington/USA

Marie Nikazm Bakken (34), kunstnerisk leder, Stockholm

Maren Elisabeth Bjørseth (39), regissør, Oslo

Ingrid Weme Nilsen (44), sjefdramaturg, Oslo

Kjersti Horn (45), regissør, Bærum

Hans Pitzschker Henriksen (58), teatersjef, Aalborg

Peer Arne Perez Øian (42), regissør, Oslo

Weronika Bylica (25), barnehageassistent, Trondheim

Nina Elisabet Wester (48), regissør/dramatiker, Oslo

Anders T Andersen (56), regissør, Oslo

Sigrid Strøm Reibo (40), regissør, København

Camara Christina Lundestad Joof (35), dramatiker, Oslo

Lisa Lie (42), regissør, Oslo





Tre søkere ønsker ikke å søknadene offentliggjort.