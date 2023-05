Barokk og bærbar kunst

---

KUNST

Edda Gimnes

«Fra strek til design»

Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm

---

LILLESTRØM (Dagsavisen): Det er lenge siden klesdesign og kunst smeltet sammen. Det beste beviset på det kan du nå se hos Nitja på Lillestrøm, der Edda Gimnes (født 1991) viser sin første store separatutstilling. Det er blitt en fascinerende design- og klesutstilling med et barokt og overdådig uttrykk presentert med stram regi. At det skjer i et senter for samtidskunst, og ikke i et kunstindustrimuseum, er ikke det minste overraskende. Klærne hennes har hatt kunstneriske kvaliteter fra første dag.

Edda Gimnes slo igjennom med et brak da hun gikk ut fra moteskolen London College of Fashion i 2015. New York Times pekte på henne som en av ti «rett ut av moteskolen-designere» verdt å følge med på. Det var det flere som fikk med seg, og hun ble invitert til kunst- og motefestivalen Uncontaminated i Oslo. Året etter, i 2016, fikk hun Designer for Tomorrow-prisen under moteuken i Berlin. Men da hun deltok på den norske moteuken samme år vant hun utrolig nok ikke Bik Bok Runway Award, verken i 2016 eller 2017. Først i 2018 ble hun kåret til Årets norske designer av Costume. Samme år ble hun nominert til LVHM-prisen, noe som ga henne visning på moteuken i Paris. LVMH er eierselskapet bak noen av verdens dyreste luksusmerker.

Det var plagg som dette som fikk New York Times til å plukke ut Edda Gimnes som en av ti «rett ut av moteskolen-designere» verdt å følge med på. (Istvan Virag)

Dette er ikke første gang Edda Gimnes stiller ut i kunst- og museumssammenheng. I 2019 viste hun et antrekk i utstillingen «Camp: Notes on Fashion» ved The Metropolitan Museum i New York, side om side med antrekk av designikoner som Vivienne Westwood og John Galliano. På Nasjonalmuseet er Mari-kjolen del av den faste presentasjonen, og hun har stilt ut på de tyske kunstindustrimuseene i Hamburg (2021) og Frankfurt (2020). Hun er innkjøpt til flere museer, men i offentligheten er det mye viktigere at hun har laget antrekk til artister som Lady Gaga, Anitta, og Cardi B, modellen Gigi Hadid og «Girls»-skaper Lena Dunham.

Det blir lagt merke til når et mote- og musikkikon som Lady Gaga peker på Edda Gimnes. Men man blir fort glemt i skrollingen på all verdens skjermer. Det er langt viktigere, men også forstemmende, at motehuset Moschino etterliknet signaturen hennes. Den observante leser vil ha lagt merke til at de fleste årstallene er fra før tiårsskiftet. Den siste kolleksjonen hun laget var vår/sommer 2021. Men vi har vært gjennom en pandemi. Og det har gått med masse tid til å forberede utstillingen på Nitja. Tanken var at hun skulle vise ett nytt antrekk, men da utstillingen åpnet kunne de presentere hele åtte nye antrekk til 2024-sesongen, inkluder ett sort antrekk som er videreutviklet fra en tidligere kolleksjon.

Antrekket Edda Gimnes designet for Lady Gaga er barokt så det holder. Antrekket er i Nasjonalmuseets samling. (Istvan Virag)

Det synes som det ikke er noen begrensninger for Edda Gimnes’ kreativitet. Hun har tidligere gjort seg bemerket med store volumer og enormt store hatter, men hun har også eksellert i kroppsnære detaljer som strømper og lange hansker. De tidligere antrekkene er like fullt ingen ting mot volumet i de syv antrekkene til neste års kolleksjon. Slepene og skjørtene i de nye kjolene er så voluminøse at det kreves en rød løper til Oscar- eller Cannes-prisshowet for å yte dem rettferdighet. Derfor blir presentasjonen bak en vegg innerst i rommet for trang. Men det forhindrer ikke at det er en sann svir å se med hvilken sikkerhet hun former volumene.

Edda Gimnes fremste særpreg ligger i de skisseaktige strekene som pryder klærne. Hun tegner gjerne med venstre hånd for å utfordre rutinen, noe som gir streker med en ledig friskhet. Hun tegner detaljer som belter, spenner, knapper og lommer før skissene overføres til stoffene med digitaltrykk. Særlig i de første kolleksjonene ble skissene styrende for plaggets form. Det ga form med særpreg.

Utstillingen i Nitja er oversiktlig og godt organisert. (Istvan Virag)

Hun har innrømmet at hun verken kunne tegne eller sy da hun begynte på et sommerkurs ved Central Saint Martins i London. Det siste kan du for så vidt spore i de tidlige signaturantrekkene, som Nasjonalmuseets Maren-kjole som Nitja viser en variant av. Den første kolleksjonen var utelukkende i sort og hvitt. Fargene kom til med 2017-kolleksjonen, og siden er det bare blitt mer av det. Lady Gaga-antrekket er en orgie i gult med enormt stor hatt, strutseboa, kort skjørt og tettsittende strømper. Årets åtte nye antrekk er i blått, gulgrønt og rosa, pluss den tidligere nevnte sorte.

Det er en særpreget kvalitet ved Hedda Gimnes strek. Det er ikke vanskelig å kalle mønstrene kunst. De får en ekstra kraft når de festes til stoffene og får flomme ut i voluminøse plagg. Som motedesigner har hun en ukonvensjonell formsans, en egen profil som får henne til å skille seg ut. De nye antrekkene kombinerer 1950-tallets oppsiktsvekkende silhuetter med barokke formidealer, samtidig som hun bruker dataprogrammenes muligheter til å gi mønstrene en tredimensjonal effekt.

Fra Edda Gimnes-utstillingen på Nitja. (Istvan Virag)

Inspirasjon henter hun fra en boks med familiebilder hun fant på et loppemarked. I de gamle fotografiene finner hun detaljer hun jobber videre med. Tilsynelatende ubetydelige detaljer i små fotografier kan bli til friske mønstre.

Det er overraskende at det er Nitja som laget Edda Gimnes’ første separatutstilling. Det naturlige hadde vært at det var ett av de norske kunstindustrimuseene som hadde tatt på seg oppgaven. Men museene i Oslo og Bergen er slukt i større museumskonstruksjoner, og museet i Trondheim ligger med brukket rygg. Kurator Rikke Komissar har nylig forlatt Nitja, med kunstsenteret har et dedikert team som vet hva de vil og greier å gjennomføre det. Det samme kan du si om Edda Gimnes. Hun har skapt seg en så sterk profil at hun greier seg på egen hånd.