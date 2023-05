Timbuktu ut på sommerturné – kommer til Norge

48-åringen, som er kjent for hits som «Det löser sig» og «Alla vill till himmelen men ingen vill dö», starter turneen i Stockholm-forstaden Tensta, 31. mai.

Den folkekjære artisten er nå ute med et nytt album, «Du Gamla Du Nya».

En rekke svenske byer står for tur, før han tar turen over grensen til Fredrikstad 27. juli, der han skal spille på OBOS på Månen, der også Hkeem og Silya & The Sailors skal opptre. Turneen avsluttes i Langesund i Norge 5. august.

Timbuktu er med årene blitt en institusjon i Sverige: Ni studioalbum har utkommet siden 2000, fulgt av en lang rekke bransjepriser for plater, låttekstskriving og liveopptredener. Han har også gitt ut flere bøker.