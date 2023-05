Den nye humorsatsingen fra TV 2 blir hurmorveteran og akademikerkjendis Harald Eias debut for kanalen. Tidligere skiess Petter Northug har jobbet for TV 2 som sportskommentator i mange år. Nå skal det Tåsen-gutten og trønderen samarbeide om et humorprogram som skal komme på skjermen våren 2024.

De to skal først og fremst ha det veldig gøy, sier Harald Eia i pressemeldingen fra TV 2.

– Dette er noe jeg gleder meg veldig til. Det er upløyd mark vi nå skal ut på, og det motiverer meg veldig. Jeg er der hvor det satses, og nå er det på TV 2. Og så blir det spennende å jobbe med Petter. Han er en dreven fyr som både er morsom og frekk sier Eia.

Harald Eia har de siste årene laget underholdningsprogram på TVNorge. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Akademikeren og atleten

Han har tidligere laget humor og annen underholdning for NRK og TVNorge, siden debuten med «Lille Lørdag» på NRK i 1995. Petter Northug er OL-mester med 13 VM-gull og 38 individuelle seire i verdenscupen i langrenn i sekken på 2000- og 2010-tallet.

Petter Northug har vært sportskommentator for TV 2 de siste årene. Her fra da han var aktiv langrennsutøver, med sine fire gullmedaljer tatt under Ski-VM i Falun i 2015. (Terje Bendiksby/NTB)





– Det kan bli helt koko

– Vi skal først og fremst ha det veldig gøy. Jeg tenker konklusjonen foreløpig er at det vi skal lage nå kan bli helt koko, sier Harald Eia.

Petter Northug ser fram til å jobbe med Harald Eia.

– Jeg har alltid vært en stor fan av Harald Eia – helt siden jeg så han på tv første gang. Nå gleder jeg meg til å jobbe med han på TV 2, sier Northug.

Programredaktør Karianne Haldorsen gleder seg til å overraske seerne med det nye konseptet, sier hun i pressemeldingen.

– For oss i TV 2 er det selvsagt veldig stas at han nå blir del av vår offensive satsing på norsk humor. At han skal samarbeide med Petter Northug, er kanskje både overraskende og i alle fall helt nytt. Vi gleder oss til å overraske seerne våre med dette konseptet, sier programredaktøren.