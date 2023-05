Det skriver svenske Aftonbladet tirsdag kveld. Oslo Americana bekrefter også nyheten på sin egen Facebook-side.

Oslo Americana hadde 11. juni som startdato, med artister som Midlake, Calexico og Amigo The Devil på listen.

Festivalgründeren Mikael Nilsson skriver på Instagram at 2022 «var et fælt år» økonomisk for Northern Trail. Nå er det altså kroken på døra.

