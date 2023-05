Dokumentar om Abba-Agnethas stalker slaktes

«De burde skamme seg for filmen om Fâltskogs stalker, skriver Expressen. «En dokumentar som etterlater seg vond smak i munnen», skriver Aftonbladet. «Hykleri, her får en stalker en megafon» skriver Svenska Dagbladet.

Amazon Prime-dokumentaren «Take a Chance: Confession of a Stalker», som handler om Agnetha Fältskog og den nederlandske stalkeren Gert van der Graaf, får hard medfart i svenske medier.

Nederlandske Gert van der Graaf var så fascinert og besatt av Agnetha Fältskog at han viet livet sitt til drømmen om å møte henne. Det endte med dom om personforfølgelse og utvisning fra Sverige. (Amazon Prime)

I tillegg beklager flere medvirkende at de er med i filmen, etter at de har fått vite at Agnetha Fältskog selv har bedt Amazon Prime om å ikke lage dokumentar av den over 20 år gamle historien.

«Take a Chance» blir enda et overgrep. Den burde ikke vært laget», er Aftonbladets mening. «Et overgrep i langfilmformat», konstaterer Expressen.

Filmen handler om den nederlandske stalkerdømte Gert van der Graaf, som skal ha hatt et forhold til sitt store idol Agnetha Fältskog på slutten av 1990-tallet. Han er fanen som opplevde den store drømmen – å bli sammen med idolet sitt.

Nederlandske Gert van der Graaf så Abba vinne Eurovision Song Contest i 1974, og ble som besatt av Agnetha Fältskog. Femti år seinere er han det fortsatt. (Olle Lindeborg/AFP)

Her får han fortelle sin historie, om sin livslange ulykkelige kjærlighet til popstjernen, og fascinasjonen og besettelsen han har følt siden han så henne under Eurovision Song Contest på TV som åtteåring i 1974.

Beklager at de stilte opp

Dokumentaren inkluderer også intervjuer med en rekke eksperter på stalkere, deres tankesett og virkelighetsoppfatninger, og hva det å bli utsatt for konstant forfølgelse gjør med et menneske. Flere av dem beklager i svenske Expressen at de deltok i dokumentaren. Blant dem er britiske Zoe Dronfield, selv nær drept av en stalker-eks for ni år siden, og nå frontperson for organisasjonen Paladin the National Stalking Advocacy i hjemlandet.

Gert van der Graaf har fortsatt brevene han skal ha fått av Agnetha Fältskog i 1999. Selv har han sendt minst 350, uten å få svar, forteller han i dokumentaren fra Amazon Prime. (Amazon Prime)

Til Expressen beklager hun sin medvirkning i filmen.

– Det er svært opprørende at den ble laget, til tross for at Agnetha ikke ville at den skulle vises. Dette visste jeg ikke noe om. Jeg er lei for at den blir vist og at hun utsettes for dette igjen. Det var aldri min mening. Jeg beklager at hennes stemme ikke blir hørt i programmet. Dette er jo hennes liv, sier Zoe Dronfield.

Med i filmen er også Los Angeles-aktor Rhonda Saunders, som leder byens spesialenheter i arbeidet mot stalking. Hun visste heller ikke om Fältskogs motstand mot filmen.

– Jeg visste ikke at offeret ikke ville at denne dokumentaren skulle lages. Dette er opprørende informasjon for en som har jobbet med å beskytte og representere ofre, sier hun i den svenske avisen.

Abba-stjernen og super-fanen

Samtidig har den svenske journalisten Leif Schulman reagert på at han blir presentert som venn av Agnetha Fältskog i filmen, og presisert at han har stilt opp som Abba-ekspert, og ikke er venn med Fältskog. Hennes nærmeste krets har heller ikke ønsket å bidra til «Take a Chance».

Agnetha Fältskog ville ikke medvirke i dokumentaren om Gert van der Graaf. Hun har også henstilt til Amazon Prime og produksjonsselskapet A Rabbit Hole om at de ikke laget en film om denne historien. (CHRISTINE OLSSON / SCANPIX/NTB kultur)

At det var et forhold mellom den svenske popstjernen og den nederlandske lagerarbeideren i en periode på slutten av 1990-tallet, har Fältskog selv fortalt i svenske medier, kommer det fram i dokumentaren.

Fascinasjonen for den svenske popstjernen fikk van der Graaf til å lære svensk og spare alt han tjente for å reise til Sverige. Etter hvert flyttet lagerarbeideren til Fältskogs nabolag utenfor Stockholm hvor han skal ha klart å treffe henne – og innlede et forhold som varte i et par år. I dokumentaren forteller han villig om forelskelsen og forholdet, viser brev han skal ha fått av Fältskog, og nekter å innse at relasjonen mellom de skal være over. Han kjører stadig Volvo, og går konstant kledd i T-skjorter med Sverige-motiv. Han skriver fortsatt brev til Agnetha, men han sender dem aldri, sier han til kamera.

Ifølge nederlenderen foretrakk Agnetha Fältskog å holde forholdet hemmelig, og at hun på et tidspunkt slo opp fordi hun synes han hadde sett for mye på skuespiller Helena Bergstrøm. Da hun hadde gjort det slutt, sendte han over 300 brev, ringte flere ganger hver dag, oppsøkte steder han visst hun frekventerte og oppsøkte henne til sist hjemme julaften 1999. Til sist ble han dømt for personforfølgelse og utvist fra Sverige. Over 20 år seinere kan han fortsatt ikke akseptere at det er slutt, og sier at han fortsatt tror det skal bli dem. Dokumentaren filmer han også på besøk hos psykolog. Som han er hos for å bearbeide skuffelsen over at ingen tror ham på historien om forholdet til den berømte svenske artisten.

På spørsmål fra regissør Maria Thulin om han i dag kan skjønne at Agnetha Fältskog ble redd ham, sier han nei.

Nederlenderen Gert van der Graaf lever fortsatt på drømmen om at det skal bli han og Agnetha Fältskog igjen, over 20 år etter at hun fikk ham utvist fra Sverige. (Amazon Prime)

Til Expressen sier filmens regissør at historien om Agnetha og Gert har vært allment kjent i mange år.

Og hun har laget den for å gi en dypere forståelse av fandyrkelsens potensielt forræderske natur, ved å by på en balansert innsikt fra psykologer og eksperter. Ved å basere dokumentaren på en av verdens mest kjente stalkerhistorier, tror vi at vi kan nå et stort publikum og formidle budskapet til mange mennesker, sier Maria Thulin i Expressen.

«Filmen om Agnetha Fältskogs stalker blir enda et overgrep», skriver Aftonbladets kommentator, og karakteriserer filmen «The Gert van der Graaf Show».

