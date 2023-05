Disney+ fjerner serier og filmer - disse titlene forsvinner

Det skal være minst 50 titler som blir fjernet på strømmetjenesten før utgangen av mai, skriver amerikanske bransjeblader som Variety og Hollywood Reporter. Utrenskningen på plattformen er resultatet av Walt Disney Companys fokus på å tjene mer og bruke mindre penger på Disney+.

Sparetiltakene kommer kort tid etter at Disney-sjef Bob Iger har varslet av selskapet forventer å øke prisen på strømmetjenesten seinere i år. Om prisøkningen gjelder for Disney+ i land som Norge er foreløpig ikke kjent.

Tjener for lite

Å fjerne innhold på Disney+ blir gjort for å spare minst 1,5 milliarder dollar, og er resultat av strømmeselskapenes nedskjæringer etter flere år med massive satsinger på det globale strømmemarkedet. I Disneys tilfelle er det nedgangstiden vi er inne i, samt et tap av fire millioner kunder i India i år som er medårsak til at underholdningstilbudet på strømmeren skal kuttes.

Dermed tar Disney samme grep som Warner Bros. Discovery gjorde med HBO Max i fjor, og som medførte at HBOs egenproduserte norske titler som «Beforeigners» og mye annet innhold forsvant fra strømmeren.

Walt Disney Company følger gjør som Warner Bros. Discovery i fjor, da selskapet fjernet serier som norske «Beforeigners» fra HBO for å spare milliarder i skatt og utgifter. (Lars Olav Dybvig)

TV-serier fjernes

På Disney+ er det i første rekke TV-serier produsert av Disneys mange datterselskaper som blir borte når sparetiltakene iverksettes i slutten av mai. Blant dem er fantasy-serien «Willow», oppfølgeren til George Lucas film fra 1988 som hadde premiere i fjor høst.

Disneys satsing på TV-serien «Willow» (Warwick Davis) ble kortlivet. Etter et halvår på Disney+ blir serien fjernet fra nettet som ledd i Disneys sparetiltak. (Lucasfilm Ltd./Lucasfilm Ltd.)

Med på lasset ut følger andre serier fra de siste par årene, som ble kansellert etter en sesong, som fikk lunkne kritikker og øyensynlig har hatt lave strømmetall: TV-versjonen av tegneserieromanen «Y: The Last Man» skal vekk. Danny Boyles dramaserie om Sex Pistols fjernes etter ett år på strømmeren, i likhet med «Diary of a Future President» og TV-utgavene av «Turner and Hooch» og «The Mighty Ducks: Game Changers».

Danny Boyles dramaserie om Sex Pistols hadde premiere på Disney+ våren 2022. Nå blir «Pistols» fjernet fra strømmeren. (Disney+)

I tillegg til skuffende seriesatsinger, består kutt-lista av underholdning som «The World According to Jeff Goldbum», spesialshow, samt barne- og naturprogram. Oversikten er gjengitt i av blant annet Variety.

Blant filmene som forsvinner er nyere produksjoner som «Artemis Fowl», «Black Beauty»,«Dusinet fullt», «Stargirl» og «The Princess».

Satser på storfilm

Walt Disney Companys bibliotek av filmer og serier fra varemerkene Star Wars, Marvel og Pixar er ikke oppført på denne kuttlista.

Samtidig som Disney fjerner en lang liste av serier og filmer fra nettet, har selskapet annonsert at James Camerons kinosuksess «Avatar: The Way of Water» kommer på Disney+ den 7. juni. (20th Century Studios/NTB kultur)

Samtidig som en drøss av serier, nisjeprogram og filmer blir fjernet, skal filmene og TV-serien om Indiana Jones slippes på Disney+ i samband med sommerens kinopremiere av den femte og Harrison Fords siste i serien, «Indiana Jones and The Dial of Destiny».

På samme plattform kommer også fjorårets store kinohit og en av tidenes filmsuksesser på Disney+, når James Camerons «Avatar 2: The Way of Water» har strømmepremiere på Disney+ tidlig i juni måned.