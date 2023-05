Amazon lager online-spill av «Ringenes Herre»

Det er Amazon Games som har annonsert planene om det nye onlinespillet, som skal gi fansen muligheten til å kaste seg ut i kampen mot – eller med – Saurons orker i i Middle Earth. Fra før av nettgiganten brukt de dyrekjøpte rettighetene til Tolkiens fantasy-univers til å lage en av verdens dyreste TV-serier. Neste ambisjon for Amazon er å utvikle onlinespillet som kan gi fansen muligheten til å utforske hele Midgard på egen hånd, og ifølge Deadline velge å spille som favorittkarakteren deres fra Tolkiens bøker.

Amazon har planer om å lage fem sesonger av TV-serien «Ringenes herre: Maktens ringer», en av tidenes dyreste TV-satsinger med budsjett på over 750 millioner dollar. Neste prosjekt er et online multiplayer-spill. Amazon skal ha kjøpt TV- og spillrettighetene til Tolkiens fantasy-univers for 250 millioner dollar etter budkamp med Netflix og HBO i 2017. (Amazon Studios /AP)

Det nye onlinespillet fra Amazon Games skal baseres på både «Hobbiten» og «Ringenes Herre»-bøkene, i en ny interaktiv gaming-verden som skal komme på PC og spillkonsoller, skriver Deadline og Variety. Amazon Games forsøkte å utvikle et onlinespill basert på Tolkiens verden allerede i 2019, men det strandet etter uenigheter med spillutvikleren i Hongkong. De nye spillplanene følger Amazons ambisjon om utnytte rettighetene til «Tomb Raider» i form av film, serier og online-spilll, annonsert tidligere.

«Ringenes herre»-spillet er også bare et av mange prosjekter som skal utnytte J.R.R. Tolkiens ekstremt populære og kjente – og mindre kjente – deler av Middle Earth, eller Midgard, som norske lesere av de oversatte bøkene kjenner Tolkiens eventyrrike som.

Elijah Wood hadde hovedrollen som Frodo i den opprinnelige «Ringenes herre»-trilogien som ble en av tidenes største filmsuksesser tidlig på 2000-tallet. Det kommende Amazon Games- spillet kan gi fansen mulighet til å gjenta rollen selv. Slippdato for spillet er ikke kjent. (New Line Productions Ð 2002/Photo: New Line Productions)

Ringenes brorskap på TV, film og spillkonsoll

J R. R. Tolkiens «Ringenes Herre»-klassikere er milliardindustri, som ny digitalteknologi og nye spesialeffekter skal bringe til liv om igjen 20 år etter at Peter Jacksons episke filmtrilogi trollband publikum og fikk 17 Oscar-priser. Nå skal «Ringenes Herre» lages på nytt som ny filmserie, annonserte Warner Bros. Discovery i februar i år.

Denne filmsatsingen har ingenting å gjøre med Amazons ambisiøse TV-seriesatsing på samme univers. «Ringenes Herre: Maktens ringer» som Amazon Prime er i gang med å fullføre innspillingen på sesong to av i skrivende stund.

TV-Lord of the Rings Orkene er på plass i «Ringenes herre: Maktens ringer», og vil nok dukke opp i det planlagte online-spillet fra Amazon Games også. (Amazon Studios/AP)

Amazon skal ha brukt 250 millioner dollar på å sikre seg rettighetene til Tolkiens univers i 2017, etter i en budkamp som inkludert Netflix og HBO. Første resultat av investering er «Maktens ringer», serien som ambisjonen er å fortelle over fem sesonger og som skal ha kostet minst 750 millioner dollar.

Sesong 1 ble lansert i fjor høst, og spekulasjonene går fortsatt om hvorfor Amazon ikke offentliggjort strømmetallene som serien oppnådde. Dette kan tyde på at interessen for serien ikke var like bra som Amazon håpet.

Mange historier fra Midgard og omegn venter

Sesong to av «Maktens ringer» skal likevel ankomme over nyttår. Warner Bros. Discoverys nye filmplaner har foreløpig ikke materialisert seg i form av konkrete opplysninger om regissør, manusforfattere og skuespillere ennå.

Historien om Ringenes brorskap ble kjent som den beste fantasy-dramatiseringen i filmversjon. Nå skal Warner Bros. Discovery lage en ny filmserie basert på Tolkiens klassiske roman. (AP Photo/New Line Cinema)/AP)

Det har derimot den nye animasjonsfilmen «The Lord of The Rings: The War of Rohirrim, som foregår 183 år før Frodo, Aragorn, Legolas og de andre slo seg sammen i ringenes brorskap Den nye animasjonsfilmen skal ha kinopremiere i april 2024.

Denne filmen er et frittstående prosjekt fra Warner Bros Animation og New Line, som ikke er relatert til verken filmene fra WBD eller Amazon Primes Videos serie. Det nye spillet fra Amazon Games lages i samarbeid med har ikke fått en slippdato.

