Keanu Reeves’ rockeband gjenforenes

Bandet er hyret inn til å spille på Bottlerock-festivalen i Napa Valley 27. mai. Der skal de spille «ny musikk fra et kommende album», skriver Pitchfork.

Konserten blir første gang de spiller sammen siden 2002. Det siste albumet «Happy Ending» kom i 2000.

Dogstar ble dannet i 1991 og består, i tillegg til Reeves, av trommeslager Robert Mailhouse og sanger og gitarist Bret Domrose. I tillegg til at bassisten har spilt i filmer som «Speed» og «Matrix», har bandet også andre interessante ting på sin CV: De vil også gå inn i rockehistorien som bandet Weezer varmet opp for, da de hadde sin aller første spillejobb som åpningsnummer for Dogstar, i 1992.