Jazzpoesi fra Sognefjorden

Karl Seglem

Ei aning grønt

Nye Nor

Ivar Orvedal

Mantra Contra Mantra

Orb Compendium

Karl Seglems albumtittel «Ei aning grønt» passer fint når det er like før alt skifter farge rundt oss igjen. Dette er også tittelsporet, åpningslåten på albumet, som godt kan høres som en musikalsk beskrivelse av årstiden. Den starter melodisk og poetisk før Seglem og hans medspillere etter hvert springer ut, begynner å improvisere, og står fram i ny, frigjort, full blomst.

Seglem har med seg 12 musikere. For mange til å få nevnt, men det er et album som utmerker seg med mye flott samspill. Bukkehornet er midlertidig lagt vekk, for rendyrking av saksofonens varierte uttrykk. Likevel er det fortsatt mye folkemusikk i tonene. I «Travaren» hører vi ham i fyrig samspill med hardingfeler og munnharpe, mens «Hardingfelefabel» derimot er en ren saksofonballade.

Karl Seglem står her for den mest melodiøse siden av norsk jazz. Han spør selv om han hører hjemme der, men slik mange av sporene utvikler seg, i stadig nye retninger, kan det ikke være mye tvil. Noen musikere kan få problemer med fornyelsen når de kommer til det vanskelige 41. albumet. Seglem bruker det til å se seg tilbake, og framover. Til slutt leser han sitt eget dikt «Jordtjuv», om inngrep i naturen, som en forsmak på det kommende konseptalbumet «Mytevegar».

En annen som kommer fra Sognefjorden med jazzpoesi er Ivar Orvedal. For mange år siden skribent i Nye Takter, men også multikunstner, småbruker, og kjent for enda flere fra en herlig episode av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Hans nye album er spilt inn med sterke musikere: Sanne Rambags (vokal, også kjent fra platene til Lilja), Arve Henriksen (trompet), Geir Sundstøl (strenger), Knut Kvifte Nesheim (perkusjon) og Kjetil Olai Lundø (bass). De legger ned inntrengende lydkulisser til Orvedals ettertenksomme poesi, om er jordnær og storslått på én gang. Albumet krever konsentrasjon av lytteren, men gir god belønning for de som tar seg tid. «Mantra contra mantra» er tilgjengelig på strømmetjenester, men også som en del av en vakker kunstbok med samme tittel.





