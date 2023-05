«Subtract»: Vondt og vekkende fra Ed Sheeran

---

«Points for timing, it cannot get worse», oppsummerer fjoråret for Ed Sheeran. I løpet av en måned fikk den gravide kona hans påvist en svulst som ikke kunne behandles før etter fødsel, bestevennen hans døde brått og han måtte møte i rettssak, anklaget for plagiat. For å bearbeide følelsene, skrev han 18 sanger. Resultatet er et fengslende, men til tider litt stillestående, album.

Med «Subtract» beveger Sheeran seg vekk fra kommersielle popsanger spilt i overfylte barer, og står igjen alene på dansegulvet. Her trekker han gardinene til side og lytteren møter artisten i hans mest sårbare øyeblikk, preget av overveldende frykt, angst og depresjon. Med på laget har han fått The Nationals Aaron Dressner, som også produserte de prisbelønte søsteralbumene «folklore» og «evermore» for Taylor Swift. Produksjonen er tidvis enkel og gir plass til albumets virkelige stjerne, nemlig Sheerans låtskriving. Han benytter seg av vonde situasjoner, håpefulle glimt og gjentakende temaer, og tekstene skaper en følelse av å vake i iskaldt vann; vondt og vekkende. Det er bemerkelsesverdig hvor mye popartisten, som av flere blir beskrevet som generisk, har blottlagt seg i det nye verket.

Spesielt godt fungerer den overliggende bruken av vann for å beskrive de utvendige kreftene som har påvirket livet hans det siste året. I åpningslåten «Boat» forteller Sheeran at bølgene ikke kommer til å ødelegge båten hans. I tilleggssangen «Stoned», en av de mest overraskende låtene på albumet, er båten ødelagt og han stiller spørsmål ved verdien av livet.

«Save me, colours erase, nothing will fill up the space/

I’m drowning under the waves and so out of place/

I’m feeling away, maybe this life was a waste/

Should I just throw it away?»

Det store spørsmålet er hvordan fansen vil reagere på den nye musikken. Ulikt popartistens tidligere album, er «Subtract» uten høytempo popsanger, som tidligere har gjort Sheeran til det såkalte «husholdsnavnet» han er i dag. Det nærmeste albumet kommer en kommersiell hit er med «Eyes Closed», produsert av hitmaskinen Max Martin. Her kombineres emosjonell lyrikk med elektrisk gitar og en framtredende rytme. Allikevel er nok Sheeran mest gjenkjennelig for massen i «Colorblind», en kjærlighetssang med enkel piano, som minner sterkt om «Thinking Out Loud» og «Perfect». Den er et etterlengtet øyeblikk over vann hvor lytteren får trekke pusten før man trekkes tilbake i dyp melankoli.

Men det er ikke i de mest kommersielle sangene vi finner gullkornene på albumet. Når Sheeran forsiktig beveger seg ut av sakte pop, da er han inne i sitt rette element. «End Of Youth» og «Curtain» lener seg mer inn i hiphop/snakkende rap, og etablerer raskt to av de mest fengende refrengene. Den forfriskende «Hills of Aberfeldy» bærer inspirasjon fra keltiske folkesanger, og fungerer som en eventyrlig avrunding på hovedalbumet. I tillegg har han slengt på fire ekstra eksklusive låter. Å bevege seg på tvers av sjangere har Sheeran gjort siden han startet karrieren, noe som har gjort seg godt i en tid hvor mange strømmer musikk. Det smart med musikk som passer på tvers av spillelister.

Blant de svakere øyeblikkene på skiva finner vi «Boarderline» og «Moving». Låtene taper på at Sheeran prøver seg på falsett, men også på en svakere produksjon som gjør at albumet til tider føles litt dratt ut. Sangene hadde antakeligvis fungert bedre hvis albumet ikke allerede vippet mellom å være for langt på grunn av overveldende tunge temaer. Med unntak av «Stoned», står hovedalbumet sterkere alene enn med tilleggssangene.

«Subtract» føyer seg inn i en rekke av albumene til Ed Sheeran som også er navngitt etter mattesymboler. I kombinasjon med albumet slapp han også dokumentarserien «The Sum Of It All» på Disney+. Originalt skulle «Subtract» være en samling av akustiske sanger som Sheeran hadde skrevet over ti år.

Dagen før albumslippet ble Ed Sheeran nok en gang frikjent for plagiat. Denne gangen i forbindelse med hitsangen til Marvin Gaye, «Let’s Get It On».

Albumets beste sanger: «Curtains», «Hills of Aberfeldy» og «Stoned».