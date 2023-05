Alessandra Mele forventer 12 poeng fra Italia

20-åringen er på plass i Liverpool og har vært gjennom de første prøvene på Eurovision-scenen. Norge er i den første semifinalen, som går tirsdag 9. mai.

Mele har norsk mor og italiensk far og er vokst opp i Nord-Italia, og låten «Queen of Kings» kom nylig i en italiensk utgave.

– Den er jeg stolt av. Den får fram en ny del av låten. Jeg har aldri hørt en sånn italiensk låt før, så jeg tror det er en ny sjanger for Italia, sier Eurovision-artisten.

Så langt har versjonen hatt rundt 341.000 avspillinger på Spotify. Originalversjonen er lyttet til drøyt 40 millioner ganger.

– Vi håper at den italienske versjonen når ut i Italia, og at folk forstår at de må heie på meg, sier Norges Eurovision-håp.

Stemmer fra Italia

Italia stiller i år med artisten Marco Mengoni og låten «Due vite» («To liv»). Landet er blant de «fem store» i Den europeiske kringkastingsunion (EBU), sammen med Storbritannia, Frankrike, Tysland og Spania. Disse landene er alltid direkte kvalifisert til finalen.

I Norges semifinale er Italia blant landene som kan stemme. Så både der og i finalen håper Alessandra Mele på 12 poeng fra dem. Ja, hun blir faktisk litt overrasket om det ikke skjer.

– Ja, da blir jeg litt trist. Fra Italia må jeg få det. Vær litt snille, lyder oppfordringen.

[ De beste og verste minnene fra Eurovision ]

Flere hundre millioner

Lørdag 13. mai er det klart for Eurovision-finale, og alt tyder på at Norge er blant dem som tar seg videre fra semifinalen. Samlet anslås showene å nå anslagsvis 200 millioner mennesker.

– Jeg tenker ikke så mye på det, jeg skal bare være på scenen og gjøre mitt beste. Og så får så mange som har lyst, se på, sier Alessandra Mele, og legger til:

– Men det er helt sykt at det er så mange folk. Det er en rar ting å tenke på, og litt utenfor det hjernen klarer å forestille seg. Vi håper at de tre minuttene blir det beste de får sett under Eurovision.

[ Quiz: Hva kan du om Eurovision? ]