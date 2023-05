Storstreik i Hollywood

Det er 11.500 manusforfattere i den amerikanske underholdningsbransjen som har gått til streik etter at underholdningsgigantene som produserer film og TV avviste kravene deres natt til 1. mai. Dermed er den første arbeidskonflikten i Hollywood siden 2007 en realitet, og nå er bransjen forberedt på en langvarig konflikt.

Full stopp uten ferdige manus

Denne våren blir sesong to av «House of Dragons» spilt inn i England. Serien blir ikke rammet av den pågående streiken, og kan få premiere som planlagt - såfremt de ventende forhandlingene mellom andre parter i den amerikanske underholdningsbransjen denne våren og sommeren fører til enighet. ( HBO Max)

Konflikten betyr i praksis full stopp i innspilling og utsettelser for alle TV-serier og filmer som ikke har ferdigstilte manus, og forsinkelser for mange startklare prosjekter.

Serier med ferdigstilte manus som allerede er under innspilling, som sesong to av «House of Dragons» vil derimot ikke rammes av streiken – såframt de andre ventende forhandlinger mellom andre deler av underholdningsbransjen denne våren fører til enighet. Den neste måneden skal blant annet regissørenes organisasjon DGA og skuespillernes SAG-AFTRA møte underholdningsgigantenes AMPTP til deres respektive forhandlinger om lønn, kontrakts- og arbeidsforhold.

Milliardverdier i omløp

Manusforfatterne ønsker i likhet med mange i kreative yrker i underholdningsbransjen som ønsker å oppdatere avtaleverk etter at strømmetjenestene overtar stadig større deler av publikum og omsetning.

Tallene som er nevnt sier noe om avstanden mellom Writers Guild of America (WGA) og produsentselskapenes Association of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som inkluderer de største underholdningskonsernenes film- og TV-nettverk og de globale strømmeselskaper – fra Amazon og Netflix til Walt Disney Company og Warner Bros Discovery.

Nye sesonger må vente

Streiken blant manusforfatterne i Hollywood får konsekvenser for serier som «The Diplomat», som Netflix så seint som 1. mai bestilte en sesong to av fra serieskaper Debora Cahn. (Netflix/AP)

Ifølge Deadline har WGA anslått at deres krav i kroner og øre tilsvarer 429 millioner dollar per år, mens AMPTP tilbud tilsvarte 86 millioner dollar. Nå får WGA støtte fra fagforeningene som organiserer regissører, skuespillere, scenearbeidere og transportarbeidere, i kravene om bedre betalt i en bransje med ekstremt høye inntekter og store verdier – hvor Netflix alene anslår å bruke 17 milliarder dollar på innhold i 2024.

Lønn for arbeidet

I USA gikk direktesendte talkshow av lufta så snart streiken var et faktum i USA 1. mai, og med fravær av de ansvarlige for vitsematerialet og sketsjer i direktesendt fjernsyn vil sesongavslutninger på show som «Saturday Night Live» denne uka og utover våren bli avlyst.

Stridens kjerne står blant annet om økte honorarer til manusforfatterne som følge av strømmeselskapenes tilvekst i bransjen det siste tiåret, samt krav om varigheten på arbeidskontrakter og antallet manusforfattere som skal være engasjert til en film, TV-serie eller talkshow ut fra produksjonens størrelse.

Hovedkontoret til Writers Guild of America i Los Angeles, foreningen som organiserer 11.500 manusforfattere i landets TV- og filmbransje. (MIKE BLAKE/Reuters)

Produsentene har på sin side avvist WGAs krav, og vil heller ikke snakke om ekstra betaling som kompensasjon for seriene som går godt på strømmeplattformene.

En streik som varer vil føre til forsinkelser i den planlagte produksjonen av film og TV-serier, som blant annet betyr endringer i kinokalenderen også her hjemme til langt ut i neste år. Høstens TV-sesong vil ifølge Deadline vil også bli seende annerledes ut, ettersom en tredjedel av alle episoder i amerikanske serier blir produsert i mai måned.

Superheltfilmen «The Flash» er premiereklar og forblir upåvirket av Hollywood-streiken, men andre filmer og serier i produksjon denne våren blir rammet når 11.500 manusforfattere i USA har lagt ned arbeidet. (DC Studios)

Den forrige arbeidskonflikten mellom disse to partene varte i 100 dager i 2007. Denne stillstanden i underholdningsproduksjonen førte ifølge New York Times til et økonomisk tap for Los Angeles by på 2,1 milliarder dollar.

Da manusforfatterne gikk til streik høsten 2007 varte arbeidskonflikten i 100 dager. (CHRIS DELMAS/AFP)

Fagforeningene står sterkt i den amerikanske underholdningsbransjen, og det skal være stor streikevilje blant WGAs medlemmer. En av årsakene er underholdningsgigantenes nedskjæringer i den kreative delen av virksomhetene det siste året, kutt som har gått ut over bransjens skapende utøvere som manusforfatterne og dramatikere. Dette gjelder blant annet i Walt Disney Company, som er i gang med å fjerne 7.000 ansette i konsernet.

Ifølge WGA har disse underholdningsgigantene store inntekter og investert enorme summer i nytt innhold, men samtidig brukt overgangen til strømmetjenestene til å kutte i betalingen til de som skriver manusene til film og dramaserier.

WGA har allerede sendt ut streikevakt-planene for de neste 14 dagene, for medlemmer som skal stå vakt foran selskapenes studioer og hovedkvarter på øst- og vestkysten av USA, i New York, Los Angeles og Burbank.