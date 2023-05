Siste sesong av «The Crown» kommer i år

Den populære dramaserien om dronning Elisabeth II og etterkommerne hennes skal ha premiere seinere i år, heter det i en pressemelding fra Netflix. Serien takker for seg samme år som virkelighetens kong Charles offisielt inntar tronen, men det er lite sannsynlig at Netflix-serien vil skildre denne historiske begivenheten - eller andre av de siste store hendelsene som har preget det britiske kongehusets de siste årene.

Det unge kjæresteparet og snart medieyndlingene William og Kate på tidlig 2000-tall blir hovedpersoner i siste sesong av «The Crown». (Netflix)

De nyeste bildene som er sluppet fra serien viser derimot at det blir mer fokus på de unge voksne kongelige fra 20 år tilbake, nærmere bestemt prins William som student og kjæresten Kate Middleton som møttes på universitetet St. Andrews i Skottland i 2001. Det unge paret spilles av Ed McVey og Meg Bellamy.

Kommer for nær vår tid

TV-skaper Peter Morgans fiktive dramaserie om Windsor-familien og det britiske samfunnet fra 1950-tallet og fram til vår tid har vært en mye omtalt og svært populær serie for Netflix, og vakt kritikk fordi den er blitt tolket som en sannhetstro versjon av faktisk historie.

Den unge prins William spilles av nykommeren Ed McVey i sesong seks av den populære og mye omtalte kongedrama-serien på Netflix. (Netflix)

Årsaken til at serieskaper Peter Morgan setter punktum etter seks sesonger, skal være at serien har kommet for nært opp til vår tid. I hvilket årstall serien avslutter er ikke kjent, men Peter Morgan selv har uttalt at det er for krevende å lage fiksjon av hendelser som har skjedd nærmere i tid enn ti år tilbake.

Fiksjon og virkelighet

Dermed er det lite sannsynlig at de siste års omveltende hendelser i Buckingham Palace blir gjenfortalt i serien – som den mye omtalte overgrepsskandalen som felte prins Andrew. prins Harrys offentlige oppgjør med egen familie og prins Philips død under pandemien i 2021.

Dramaserien vil også unngå å komme samtida for nær ved å ikke gjenfortelle hovedpersonen dronning Elisabeths død i 2022 – i serien spilt av Claire Foy, Olivia Colman og Imelda Staunton – og spare enormt mye penger på å slippe å gjenskape denne vårens ekstravagante seremoni som kroner Charles til konge av Storbritannia i en alder av 73 år, og som gjør kona Camilla til dronning.

Tidspunktet for kroningsseremonien er lørdag 6. mai, en hendelse som vil ha et enormt globalt publikum når den direktesendes fra Westminster Abbey av kringkastere verden over.

Det som er kjent er kjent fra handlingen i sesong seks av «The Crown». antyder at serien vil nøye seg med å gjenskape scener fra bryllupet mellom prins Charles og Camilla Parker Bowles i 2005.

I forrige sesong av «The Crown» spilte Imelda Staunton en dronning Elizabeth som framførte den berømte «annus horribilis»-talen i 1992. (Netflix)

I finalesesongen som forventelig kommer på seinhøsten vil skuespiller Dominic West gjenta rollen som Charles, stadig bare prins og tronarving, Imelda Staunton gjentar rollen som britenes aldrende dronning Elisabeth og Jonathan Pryce spiller fortsatt prins Philip.

Dominic West gjentar rollen som prins Charles i siste sesong av «The Crown», men ikke så nært opp til vår tid at han får kongekronen på hodet. (Netflix)

Sesong seks vil også by på Lesley Manville videre i rollen som prinsesse Margaret og Elizabeth Debicki skal visstnok fortsatt dukke opp som prinsesse Diana. Statsminister Tony Blair skal spilles av Bertie Carvel, mens Mohamed al Fayed og Dodi Fayed spilles av henholdsvis Salim Daw og Khalid Abdalla.

Nykommerne Ed McVey (23) og Meg Bellamy (19) har rollene som prins William og Kate Middleton når de møtes, og Luther Ford har rollen som prins Harry. Serien vil også inkludere prinsene Harry og William i yngre alder, spilt av Rufus Kampa og Fflyn Edwards.

Serien har så langt innkassert 21 Emmy-priser, blant annet som beste drama i 2021.