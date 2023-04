Se video: Første glimt av nye «Hunger Games» i ny filmtrailer

Peter Dinklage kommer med en illevarslende beskjed i starten av traileren, som er den første ut fra filmen. Mens de utvalgte kandidatene, blant dem Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) er samlet i en mørk vogn, lyder det:

– Det har skjedd en forandring i år. Din oppgave som mentor, herr Snow, blir å gjøre disse barna til underholdningsfenomener - ikke overlevere.

For i «Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» vil kinopublikum møte den unge Coriolanus Snow, som fansen husker fra Suzanne Collins bøker og filmatiseringer som den tyranniske presidenten av Panem, der USA i sin tid lå.

«Skjebnen til den en gang så mektige Snow-familien er avhengig av den lille sjansen Coriolanus har fått - til å bli mentor for den vinnende deltakeren. Oddsen går riktignok imot ham da han tildeles jenta fra fattigslige Distrikt 12 - det laveste av det lave», heter det i omtalen.

Og Zeglers rollekarakter raser i traileren mot sin unge, blonde mentor, spilt av Tom Blyth:

– Vil du hjelpe meg i arenaen, så start med å tro på at jeg kan vinne.

Da «Hunger Games»-filmene var å se på norske kinoer mellom 2012 og 2015 solgte de over 1,2 millioner kinobilletter. Regissør for femte film ut er Francis Lawrence, som også tok hånd om de fire forgjengerne. Premieren står 17. november.

Rachel Zegler fikk rollen som Lucy Gray Baird etter å ha gjort filmdebuten i «West Side Story» for Steven Spielberg, noe som innbragte henne en Golden Globe-pris. Også på rollelisten står Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman og Hunter Schafer.